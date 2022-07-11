Конфликт в КХЛ. Что не поделил Разин с главным агентом легионеров?

Накануне главный тренер «Северстали» Андрей Разин выступил с эмоциональным заявлением. «Я в хоккее уже 44 года! У меня было много взлётов, а также много падений. Вставать и подниматься очень тяжело. Намного легче удерживать свою нишу. Для этого нужно не останавливаться, а ещё больше работать и достигать новых высот.

Г-н Пилко резко взлетел. Раздаёт интервью направо и налево и не понимает, что, если его клиент останется без работы, зная, что было хорошее предложение от «Северстали», просто уйдёт к другому агенту. Дружба с богатыми клубами тоже может закончиться. Поэтому я советую Алёшеньке не кидаться громкими заявлениями, а хорошо подумать, прежде чем что-то говорить. Тем более я же как-то обходился без его клиентов все эти годы!» – написал Разин в своём телеграм-канале.

После работы Андрея Владимировича в «Автомобилисте», его памятных розовых маек для игроков и «жгучих» пресс-конференций хоккейная общественность начала привыкать к тому, что Разин изменился. Да и сам специалист неоднократно заявлял, что переосмыслил многие вещи и стал относиться к людям иначе. Не просто так череповчане в прошлом регулярном чемпионате КХЛ не только заняли пятое место в Западной конференции и попали в плей-офф, но и едва не выбили в первом раунде московское «Динамо», уступив команде Алексея Кудашова в семи встречах. Не просто так вызывали Разина и в сборную России, где специалист работал в качестве помощника главного тренера и консультанта.

Однако порой неоднозначные истории с участием Разина снова встречаются, хотя их хотелось бы избегать. Так, рулевой череповчан зачем-то встал на тропу войны с известным агентом Алёшей Пилко – главным поставщиком высококлассных легионеров в КХЛ.

Сразу отметим, что по нынешним временам привезти иностранца в Россию равносильно маленькому подвигу, учитывая политическую ситуацию в мире и постоянное давление на легионеров в их странах. А уж доставить качественного игрока, который реально способен усилить игру любой команды, – это и вовсе высший пилотаж.

При этом Пилко везёт не только североамериканцев (Лайпсик, Буше, Найт, Майе, Паскуале, Уил – всё это его клиенты), но и плотно работает с европейцами, уговаривая их работать в России. Как пример – подписание в «Авангард» словака Яроша, решение остаться в «Тракторе» финна Пулккинена, продолжающий выступать за ЦСКА шведский вратарь Рейдеборн.

В этой ситуации Разину было бы лучше всего проявить гибкость и навыки дипломатии. Не выступать со столь эмоциональными высказываниями, ещё и целенаправленно подкалывая людей по имени, а попробовать вступить с ведущим агентом легионеров в нормальный диалог, забыв все прошлые обиды.

С чего вообще всё началось? С памятной истории с участием канадского форварда Зака Митчелла, который ещё в 2020 году отказался подписывать контракт с «Северсталью». Напомним, череповчане забрали североамериканца из списка отказов, куда хоккеиста поместило рижское «Динамо». Разин тогда моментально отреагировал на ситуацию, выступив с заявлением.

Агент Митчелла Алёша Пилко логично ответил Разину, чётко разъяснив причины, по которым его клиент не прибыл в расположение череповецкого клуба. По всей видимости, имели место быть и определённые финансовые разногласия.

В результате дело дошло до разбирательства в дисциплинарном комитете КХЛ, который присвоил Митчеллу статус неограниченно свободного агента. Андрей Разин прокомментировал решение лиги саркастическим образом, а Митчелл, вместе со своим агентом выигравший дело, перебрался из рижского «Динамо» в одноимённый минский клуб.

Зак Митчелл Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Именно с того времени вся эта история и тянется. И если у Пилко с трудоустройством своих клиентов в любом случае не будет никаких проблем (наоборот, сильных иностранцев в КХЛ разберут как горячие пирожки), то Разину в определённый момент захочется пойти на повышение в более богатый и успешный клуб. И вот здесь генеральные менеджеры этих команд уже всерьёз задумаются, стоит ли приглашать к себе тренера, который устраивает словесные перепалки с агентами и вступает с ними в конфронтацию? Можно не сомневаться, что тот же Корбан Найт никогда бы не вернулся в «Авангард» и не подписал бы с омичами нового соглашения, если бы вместо Дмитрия Рябыкина на высвободившееся тренерское место пригласили Андрея Разина.

Так что Разину вряд ли стоит сжигать мосты и продолжать заниматься никому не нужными разборками. В таких случаях всегда надо искать общий язык и концентрировать свою энергию на том, что ты умеешь лучше всего – на тренерской деятельности и подготовке команды к сложному сезону. А все былые обиды, повторимся, пора оставить в прошлом.