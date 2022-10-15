Лучший хоккеист Казахстана пересидел в «Барысе». Недавно он мечтал об НХЛ

Никита Михайлис забросил лишь первую шайбу в сезоне, а ранее мог оказаться в топ-клубе.

27-летний уроженец Караганды Никита Михайлис – в своём роде легенда казахстанского хоккея. Не зря именно этого форварда неоднократно признавали лучшим хоккеистом своей страны. Да, можно вспомнить братьев Корешковых, Дмитрия Уппера или Алексея Трощинского, но это легенды прошлого. А из нынешнего поколения выделяется как раз Михайлис-младший.

Младший, так как отец Никиты – известный тренер Юрий Михайлис, до недавнего времени возглавлявший «Барыс» и сборную Казахстана. Кстати, в прошлом сезоне тройка Никита Михайлис — Кёртис Валк — Якоб Лилья стала самой результативной по итогам регулярного чемпионата. Валка и Лильи в Астане уже нет, а вот Михайлис продолжает играть.

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При этом перед нынешним регулярным чемпионатом переговоры с Никитой о новом контракте шли долго. Сам нападающий мечтал попробовать свои силы в НХЛ, а в КХЛ на ограниченно свободного агента положили глаз многие топ-клубы, включая «Авангард». Однако «барсы» запросили за свою кровинушку такую компенсацию, что выкупать права на Михайлиса отказались даже в богатом Омске. Что оставалось делать Никите и его агенту? Подписывать очередное соглашение с «Барысом» до 30 апреля 2023 года.

Если раньше все помнили результативного и забивного Михайлиса, наводившего ужас на защиту и вратарей соперника, то в нынешней регулярке хоккеиста будто подменили. Шутка ли, но до сегодняшнего дня у одного из лидеров команды не было ни одной (!) заброшенной шайбы.

Если бы это был какой-то другой хоккеист, а не именитый Михайлис, то этот человек уже давно оказался бы на улице с расторгнутым контрактом. Так играть за приличную зарплату просто нельзя.

Лишь сегодня в домашней игре с «Амуром» Никита наконец-то впервые в нынешнем сезоне поразил чужие ворота. Сейчас в его активе 9 (1+8) баллов за результативность в 19 матчах при показателе полезности «-1». Согласитесь, похвастаться по-прежнему нечем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Чего же не хватает нападающему, чтобы вернуться на прежний звёздный уровень? Прежде всего уверенности в себе.

«Нашивка капитана перешла от Никиты Михайлиса к Линдену Вею? У нас состоялось командное собрание. Мы хотим, чтобы Никита чувствовал себя более раскованно на площадке. Капитанская повязка немного давит. Здесь никто не в обиде, а всё на пользу команде», — заявлял главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ещё в середине сентября после первой победы в сезоне над «Трактором».

Никита Михайлис Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сразу вспоминается, как в своё время воспитывал Михайлиса не менее требовательный Андрей Назаров, уводивший хоккеиста с флеш-интервью прямо по ходу прямого эфира.

Но ведь и у Скабелки не забалуешь. «Что изменил тренер Андрей Скабелка? Другая тактика, всё по-другому. И мы выходим с хорошей концентрацией и желанием», — говорил Никита после победы над «Ак Барсом».

Думается, что основная причина того, что Михайлис прилично сбавил в игре – это тот факт, что форвард попросту засиделся в «Барысе». На протяжении всех сезонов Континентальной лиги Никита выступал исключительно за один клуб. Конечно, пришло время сменить обстановку и попробовать себя на новом месте. Как только игрок станет неограниченно свободным агентом – нет сомнений, он сразу окажется в другой команде. Тем более что в российских клубах Михайлис не будет считаться легионером.