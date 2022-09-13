Проваливаются с треском. 10 главных разочарований сезона КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно набирает обороты, а некоторые хоккеисты по-прежнему не проснулись. Рассказываем про игроков, слабо показывающих себя на старте сезона. А ведь ожидания от многих были гораздо выше, да и зарплаты подавляющего большинства более чем солидные.

в. Эмиль Гарипов («Трактор»)

2 игры, 0 побед, 77,8% отражённых бросков, 4,84 коэффициент надёжности

Увы, но давняя травма спины, полученная ещё в «Ак Барсе», сильно ударила по дальнейшей карьере Эмиля Гарипова. Сейчас мы видим лишь подобие той чемпионской игры некогда классного голкипера. «Трактор» в экстренном порядке ждёт североамериканского вратаря, так как с нынешней вратарской линией ловить челябинцам нечего.

в. Станислав Галимов («Авангард»)

4, 0, 88,5%, 3,19

Не идут дела и у Станислава Галимова, но здесь в целом сказывается возраст, да и оборона «Авангарда» играет слабо. В Омске, как и в Челябинске, заняты приглашением голкипера-иностранца, потому что нынешние стражи ворот «Трактора» и «Авангарда» точно не для больших задач. В руководстве и тренерском штабе это прекрасно понимают. Определённые надежды на Станислава были, но они не оправдались.

Станислав Галимов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

з. Виктор Сведберг («Авангард»)

4 игры, 0 очков, «-3» показатель полезности

Сильно сдал защитник Виктор Сведберг, у которого есть казахстанский паспорт, а потому швед не является легионером. Получая большие деньги в «Авангарде», Сведберг не набирает баллов за результативность и постоянно «привозит» голы в свои ворота, допуская детские ошибки. Так играть в топ-клубе нельзя, пора приходить в себя.

з. Даррен Диц (ЦСКА)

5, 1 (0+1), «-5»

Слабовато начал сезон Даррен Диц, у которого тоже есть паспорт Казахстана. Канадец часто любит подключаться к атакам, что негативно сказывается на показателе полезности и непосредственных обязанностях – игре в обороне. Заброшенных шайб нет, передача всего одна. От Дица однозначно ждут большего.

н. Алекс Бродхёрст («Авангард»)

4, 0, 0

Непонятно, на чём основывалось руководство омского клуба, приглашая в свои ряды такого иностранца. Видно, что хоккеист старается, но в КХЛ для американца всё в диковинку, человек явно находится не в своей тарелке. Платить большие деньги и выделять место для легионера под таких людей явно не стоит. Посмотрим, сможет ли Бродхёрст прибавить в игре.

н. Брендан Лайпсик («Металлург»)

5, 2 (0+2), «-3»

Гораздо большего ждут от опытного Лайпсика, здорово себя проявившего в прошлом сезоне. Брендан – сильный и мастеровитый хоккеист, он способен приносить большую пользу команде, но на старте регулярки откровенно не получается. Возможно, сказалась травма, полученная во время товарищеских матчей на предсезонке. Вот только «Металлургу» от этого не легче.

н. Иван Дроздов («Салават Юлаев»)

5, 0, «-5»

«Салават Юлаев» заплатил «Спартаку» за выкуп Дроздова 50 млн рублей, но где результат? В средней команде, коей являлся прошлогодний «Спартак», белорусский нападающий выглядел достойно, а в топ-клубе моментально потерялся и растворился в общей массе. У Уфы заметны проблемы в нападении, а тут ещё один из форвардов совсем потерялся. Непорядок.

Иван Дроздов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Никита Тертышный («Трактор»)

5, 1 (0+1), 0

Пропал с радаров и Никита Тертышный, приучивший нас к качественной и результативной игре. Достаточно вспомнить, как форвард играл в прошлом сезоне, и посмотреть, как он выступает сейчас. Может, ещё не раскачался, но пора бы начинать забрасывать шайбы. Иначе проблемы «Трактора» на фоне отсутствия сильного вратаря начнут усугубляться вдвойне.

н. Никита Михайлис («Барыс»)

4, 1 (0+1), «-1»

Видимо, в «Барысе» Михайлис-младший уже «наелся». Но в межсезонье казахстанский клуб запросил за своего лидера такую огромную компенсацию, что все топы решили отказаться от услуг нападающего. Сейчас мы видим, как Никита «скисает», человеку явно нужен новый вызов и глоток свежего воздуха. В Казахстане Михайлис давным-давно всем всё доказал.

н. Егор Коршков («Локомотив»)

5, 1 (0+1), «-1»

Не идёт игра у Егора Коршкова, хотя весь «Локомотив» выглядит не лучшим образом. Но Игорь Никитин умеет наводить порядок и приводить игроков в чувства. Не сомневаемся, что и Егор в скором времени поймёт, что от него ждут гораздо большего, нежели то, что он демонстрирует на льду сейчас. Все задатки для классного хоккея у Коршкова есть.