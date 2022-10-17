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Результаты матчей КХЛ 16 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 17 октября

«Ак Барс» вляпался в историю, Знарок заступился за коллегу. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Знарок заступился за коллегу
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«Трактор» вытеснил «Авангард» из зоны плей-офф, «Куньлунь» взял верх над «Спартаком», «Северсталь» переиграла «Сочи».

16 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Бурдасов – 15:05 (5x5)   2:0 Пулккинен (Калинин) – 18:17 (5x4)   3:0 Телегин (Бывальцев) – 32:21 (5x4)   4:0 Капустин (Пулккинен) – 34:01 (5x5)   4:1 Галиев (А. Радулов, Войнов) – 36:17 (5x4)   4:2 Дыняк (Хенкель, А. Радулов) – 49:28 (5x5)   5:2 Бурдасов (Бывальцев, Калинин) – 55:02 (5x5)

«Ак Барс» продолжает тонуть, неуклонно и стремительно. Сегодня казанцы вляпались в историю, обновив рекорд клуба по длительности серии поражений (шесть матчей). Они показали совершенно неудовлетворительную игру с «Трактором», который и сам испытывает немалые проблемы и лишь раз в последних семи матчах смог забить три шайбы (проиграв шесть матчей из семи). Сегодня команда Анвара Гатиятулина устроила голевое пиршество, которое начал Антон Бурдасов. Его гол с острого угла – очевидная ошибка Тимура Билялова. На 35-й минуте казанцы заменили вратаря, который к тому моменту дважды пропустил в меньшинстве от Пулккинена и Телегина, а следом не разобрался в манёвре Кирилла Капустина, который ушёл от Войнова и завёл шайбу с неудобной, в падении обогнув ворота.

Это даже на какое-то время встряхнуло гостей – они быстро отквитали одну шайбу в большинстве, а в середине третьего забили и вторую, но запал быстро спал, и концовка игры прошла под диктовку «Трактора». Бурдасов оформил дубль и перечеркнул надежды Казани хотя бы на ничью.

Кресло под Олегом Знарком шатается всё сильнее, а ведь дальше у Казани крайне напряжённый отрезок, где в соперниках будут уже «Магнитка» и «Салават Юлаев». Ну а пока что Олег Валерьевич заступился за коллегу Андрея Разина, которого лига оштрафовала и дисквалифицировала на один матч за критику судейства.

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«Даже ничего не сказал». Знарок заступился за Разина, критиковавшего судейство

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Сомерби (Броссо, Вуд) – 22:59 (5x5)   2:0 Родевальд (Перевалов, Ип) – 50:04 (5x5)   3:0 Рич – 57:53 (en)

В предыдущей встрече «Куньлунь» прервал свою серию из шести матчей с набранными очками. «Спартак», в свою очередь, к сегодняшней встрече подошёл с аналогичной четырёхматчевой серией. В очной встрече на первый план вышла проблема с реализацией у красно-белых и умение дорожить моментом у «драконов».

«Спартак» много и опасно атаковал – момент Любимова нейтрализовал Челиос, бросок Хохлачёва в пустой угол преградил щиток Джурасика, а Шипов в похожей ситуации даже начал праздновать гол, но шайба попала в сетку с внешней стороны.

Дойл Сомерби вывел «Куньлунь» вперёд в начале второго периода после потери «Спартака» в средней зоне. Эта шайба стала первой для защитника в КХЛ. В третьем периоде Джек Родевальд удвоил преимущество хозяев после потрясающей передачи Александра Перевалова в падении. «Спартак» не смог навязать борьбы, а Алекс Рич установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Жабреев (Пилипенко) – 17:21 (5x5)   0:2 Вовченко (Гераськин) – 46:28 (5x5)   1:2 Гараев (Тянулин, Ярулин) – 49:07 (5x5)

«Северсталь» доминировала в первом периоде матча с «Сочи», проводя длинные позиционные атаки, перебросала соперника 11–3 и закономерно открыла счёт – Александр Жабреев вдарил по воротам Максима Третьяка с разворота. Сочинцы в ответ изредка огрызались контратаками, но не более того. Во втором периоде картина кардинально поменялась, хозяева сначала выровняли игру, а потом и завладели инициативой. Но опасные моменты никак не хотели воплощаться в заброшенные шайбы. «Северсталь» успешно держала оборону, а в середине третьего периода положила вторую. Вовченко и Гераськин убежали вдвоём против троих, но мощный щелчок Даниила в дальний угол оказался не берущимся на Третьяка. Только после этого «Сочи» смог расколдовать оборону череповчан – Тянулин вместе с Ярулиным выиграл борьбу за шайбу в зоне атаки и отпасовал на выкатившегося по центру Амира Гараева. Дмитрий Шугаев лишился «сухаря», но не победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 17 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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