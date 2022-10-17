«Ак Барс» вляпался в историю, Знарок заступился за коллегу. Итоги дня КХЛ

16 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.
«Ак Барс» продолжает тонуть, неуклонно и стремительно. Сегодня казанцы вляпались в историю, обновив рекорд клуба по длительности серии поражений (шесть матчей). Они показали совершенно неудовлетворительную игру с «Трактором», который и сам испытывает немалые проблемы и лишь раз в последних семи матчах смог забить три шайбы (проиграв шесть матчей из семи). Сегодня команда Анвара Гатиятулина устроила голевое пиршество, которое начал Антон Бурдасов. Его гол с острого угла – очевидная ошибка Тимура Билялова. На 35-й минуте казанцы заменили вратаря, который к тому моменту дважды пропустил в меньшинстве от Пулккинена и Телегина, а следом не разобрался в манёвре Кирилла Капустина, который ушёл от Войнова и завёл шайбу с неудобной, в падении обогнув ворота.
Это даже на какое-то время встряхнуло гостей – они быстро отквитали одну шайбу в большинстве, а в середине третьего забили и вторую, но запал быстро спал, и концовка игры прошла под диктовку «Трактора». Бурдасов оформил дубль и перечеркнул надежды Казани хотя бы на ничью.
Кресло под Олегом Знарком шатается всё сильнее, а ведь дальше у Казани крайне напряжённый отрезок, где в соперниках будут уже «Магнитка» и «Салават Юлаев». Ну а пока что Олег Валерьевич заступился за коллегу Андрея Разина, которого лига оштрафовала и дисквалифицировала на один матч за критику судейства.
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В предыдущей встрече «Куньлунь» прервал свою серию из шести матчей с набранными очками. «Спартак», в свою очередь, к сегодняшней встрече подошёл с аналогичной четырёхматчевой серией. В очной встрече на первый план вышла проблема с реализацией у красно-белых и умение дорожить моментом у «драконов».
«Спартак» много и опасно атаковал – момент Любимова нейтрализовал Челиос, бросок Хохлачёва в пустой угол преградил щиток Джурасика, а Шипов в похожей ситуации даже начал праздновать гол, но шайба попала в сетку с внешней стороны.
Дойл Сомерби вывел «Куньлунь» вперёд в начале второго периода после потери «Спартака» в средней зоне. Эта шайба стала первой для защитника в КХЛ. В третьем периоде Джек Родевальд удвоил преимущество хозяев после потрясающей передачи Александра Перевалова в падении. «Спартак» не смог навязать борьбы, а Алекс Рич установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.
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«Северсталь» доминировала в первом периоде матча с «Сочи», проводя длинные позиционные атаки, перебросала соперника 11–3 и закономерно открыла счёт – Александр Жабреев вдарил по воротам Максима Третьяка с разворота. Сочинцы в ответ изредка огрызались контратаками, но не более того. Во втором периоде картина кардинально поменялась, хозяева сначала выровняли игру, а потом и завладели инициативой. Но опасные моменты никак не хотели воплощаться в заброшенные шайбы. «Северсталь» успешно держала оборону, а в середине третьего периода положила вторую. Вовченко и Гераськин убежали вдвоём против троих, но мощный щелчок Даниила в дальний угол оказался не берущимся на Третьяка. Только после этого «Сочи» смог расколдовать оборону череповчан – Тянулин вместе с Ярулиным выиграл борьбу за шайбу в зоне атаки и отпасовал на выкатившегося по центру Амира Гараева. Дмитрий Шугаев лишился «сухаря», но не победы.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Матчи 17 октября
- 16 октября 2022
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