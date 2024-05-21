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Расписание четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии

Расписание четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии
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Сегодня, 21 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в Чехии. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

Расписание четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии

Два матча начнутся в 17:20 мск. В Праге сыграют сборные Канады и Словакии. В Остраве встретятся сборные Швейцарии и Германии.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Остальные два матча начнутся в 21:20 мск. В Праге встретятся сборные США и Чехии. В Остраве сыграют сборные Швеции и Финляндии.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
США
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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