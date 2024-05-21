Сегодня, 21 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в Чехии. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.
Расписание четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии
Два матча начнутся в 17:20 мск. В Праге сыграют сборные Канады и Словакии. В Остраве встретятся сборные Швейцарии и Германии.
Остальные два матча начнутся в 21:20 мск. В Праге встретятся сборные США и Чехии. В Остраве сыграют сборные Швеции и Финляндии.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
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