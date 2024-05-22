Дементьев: хоккеисты ведущих команд с удовольствием бы сыграли со сборной России

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что ведущие хоккейные команды хотели бы сыграть со сборной России на международных соревнованиях. Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Канада скучает по матчам с российскими хоккеистами.

«Вопрос скуки – относительный. Соперникам, которые заведомо проиграют сборной России, она не нужна. Это реально помешает им занять какие-то высокие места и проявить себя в плей-офф. Я думаю, что хоккеисты из ведущих сборных с удовольствием бы сыграли против России. Но, как мы знаем, политический аспект никто не отменял в этом вопросе, и он является ключевым в отстранении сборных России и Беларуси», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве.