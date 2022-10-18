Наш чемпион НХЛ оправдан! Российский хоккей на Олимпиаде всё-таки был вне допинга

Помните 2014 год и Сочи? Наконец-то этот вопрос с Валерием Ничушкиным закрыт.

Сегодня от ФХР пришла радостная новость. Итак, Международная федерация хоккея не будет инициировать дисквалификацию Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил. Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. ИИХФ уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты.

Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену.

А с чего всё началось?

Ещё в 2021 году стало известно, что российский хоккеист Валерий Ничушкин может быть отстранён от международных соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. ВАДА раскопало новую историю из многострадальной Олимпиады в Сочи образца 2014 года.

Интересно, что 2013 год 18-летний Ничушкин провёл ударно. Он заиграл в основе родного «Трактора» и дошёл с командой до финала Кубка Гагарина. Он выступал за юниорскую и молодёжную сборные России, а в овертайме матча за бронзу на МЧМ в Уфе положил канадцам крутой голешник, который мы с восхищением вспоминаем до сих пор.

Летом мощного, пробивного Ничушкина выбрали на драфте НХЛ под общим 10-м номером, уехал за океан и с ходу залетел в основу «Далласа», да как! К зиме он уже играл в первом звене и был пятым бомбардиром команды, а Яромир Ягр прочил ему статус суперзвезды.

«Ничушкин как танк, ещё никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте так доминировал. У него есть и мощь, и техника, у этого парня есть все качества, чтобы стать лучшим игроком мира», — говорил легендарный чех.

«Я хочу сказать многое, но не могу», — приводил слова Ничушкина журналист The Athletic Питер Бо в «Твиттере». Хоккеист отмечал, что сейчас ситуацию пытаются уладить.

Валерий Ничушкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Ко мне сейчас нет никаких претензий. Как Олимпиаду для НХЛ отменили, так все претензии куда-то ушли. Если честно, то мне особо не хочется говорить на эту тему», — говорил уже сам Ничушкин в интервью «Чемпионату».

А вот и сегодняшнее заявление Третьяка.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что очень рад вердикту Международной федерации хоккея в отношении форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина по поводу возможного нарушения антидопинговых правил.

«Хочу подчеркнуть, что абсолютно все успехи и победы наших сборных всегда были чистыми. Мы никогда не допустим, чтобы ради достижения результата использовались запрещённые препараты. Это принципиальная позиция Федерации хоккея России. Мы никогда не кормили, не кормим и не будем кормить хоккеистов сборных команд России допингом. ФХР создала чистую и честную систему, в которой национальные команды добывают титулы и медали исключительно спортивными методами. Русские в хоккее побеждают без фармакологии.

И я очень рад, что чистоту и честность российского хоккея признали в том числе и компетентные международные органы. IIHF приняла абсолютно справедливое решение. И тем самым подтвердила, что нет поводов подозревать сборную России в играх с допингом. Мы продолжим работу, которая позволяет добиваться громких международных побед законными методами. И, конечно, всегда будем рады видеть Валерия Ничушкина в свитере национальной команды. Это великолепный игрок, который способен усилить сборную на любом самом престижном и статусном международном турнире», — сказал Третьяк «РИА Новости».

Валерий в прошлом сезоне стал чемпионом Кубка Стэнли в составе «Колорадо», доказал всем свою состоятельность и силу. Очень здорово, что нашего парня оправдали. Это действительно было какое-то недоразумение.

Главное, чтобы Ничушкин забыл всю эту историю и продолжил побеждать дальше! Справедливость восторжествовала.