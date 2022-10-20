«Абсолютный костолом!» Уничтожающий силовой приём русского из НХЛ стал хитом в Америке

«Сент-Луис Блюз» волею календаря стартовал в чемпионате НХЛ неторопливее всех остальных участников. Так, перед игрой с «Сиэтлом» у «музыкантов» был сыгран лишь один матч, в то время как «кракены» успели провести целых четыре встречи. И то ли «Сент-Луис» был банально свежее, то ли просто мастеровитее, но уже к 13-й минуте он забросил три шайбы в ворота Мартина Джонса.

В двух взятиях ворот поучаствовал Владимир Тарасенко. Сначала россиянин помог отличиться Шенну после ошибки кипера «Сиэтла».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А через 17 секунд Тарасенко запустил эффектным пасом из средней зоны голевую атаку, на острие которой оказался Фолк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первый период матча получился самым результативным, но запомнился не только голами. Так, на шестой минуте ещё при счёте 0:0 фирменной жёсткой игрой отметился российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв. Могучим и эффектным силовым приёмом он буквально расколол Шейна Райта – того самого фаворита драфта НХЛ — 2022, который в итоге был выбран «Сиэтлом» лишь под четвёртым пиком.

ВИДЕО.

«Абсолютный костолом!» — прокомментировал действия Барбашёва один из юзеров соцсетей, который явно знает, что такие жёсткие хиты уже являются визитной карточкой россиянина и сразу же становятся хитами в североамериканском сегменте интернета.

«Добро пожаловать в НХЛ, малыш», — ироничный комментарий другого пользователя относится к Райту, которого Барбашёв как бы поприветствовал в лучшей лиге мира.

«Кажется, игровое время Райта в этом матче ограничится шестью минутами. И половину из этого времени он потратил на то, чтобы отлепить себя от борта после хита Барбашёва», — заметил один их журналистов. И действительно, канадский новичок НХЛ провёл на льду 6 минут и 36 секунд за весь матч, но это не последствия удара Барбашёва, а средний айстайм канадца на старте сезона.

Кстати, во втором периоде этой встречи Райту удалось набрать своё первое очко в НХЛ в эпизоде с голом Донато. И хотелось бы сказать, что таким образом молодой нападающий «отблагодарил» американца за то, что тот немедленно накинулся с кулаками на Барбашёва после уничтожающего хита. Вот только участие Райта в шайбе Донато исключительно номинальное.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре «Сиэтл» сравнял счёт, и в результате эта игра докатилась до овертайма, где лидеры «Сент-Луиса» принесли-таки победу «музыкантам». Тарасенко не пожадничал, находясь перед воротами, а Фолк здорово бросил с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ассистентский хет-трик россиянина, дубль американского защитника и вторая победа в сезоне для «Сент-Луиса».