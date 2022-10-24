Ещё одна отставка в КХЛ! Назаров покинул самую молодую команду лиги

Сегодня стало известно, что Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи». Новым наставником «леопардов» станет Сергей Светлов, одним из ассистентов которого будет Дмитрий Кокорев. В свою очередь, Вадим Хомицкий продолжит работу в молодёжной команде сочинской системы. Также в обновлённый тренерский штаб войдут Олег Горбенко и Олег Ромашко.

Да, нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал не так, как хотел. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме. Однако вешать всех собак на известного российского специалиста и винить его во всех неудачах, наверное, было бы неправильно.

Напомним, Назаров пришёл на работу в «Сочи» по ходу прошлого сезона, сменив на тренерском месте Евгения Ставровского. При Ставровском команда выглядела вяло и уныло, а при Назарове – известном антикризисном тренере-мотиваторе – сразу забегала и начала играть с горящими глазами.

Тем более у Андрея Викторовича всегда была способность успешно работать с молодёжью, а молодых игроков в составе «леопардов» хоть отбавляй. Правда, в сезоне-2022/2023 ко многим хоккеистам есть большие вопросы, а едва ли не половину команды выкосила череда травм.

Морроу и Гормли быстро травмировались, Фёдоров, пришедший из СКА в обмен на Василия Глотова, тоже отправился в лазарет. Там же находятся защитник Никита Зоркин и форвард Сергей Попов. Совсем не похож на себя вернувшийся из-за океана Андрей Алтыбармакян. Вратарь Мельничук, который, как и Алтыбармакян, вернулся из Северной Америки, тоже не вышел на свой уровень и уже ушёл в аренду в «Трактор». Зато получилось реанимировать Никиту Попугаева, который уже уходил из хоккея в блогерство, но вовремя понял, что совершил ошибку.

Андрей Назаров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Большая благодарность руководству, что год назад доверили мне возглавить команду. На мой взгляд, кое-что у нас получилось. И отдельная благодарность нашим сочинским болельщикам за то, что верили, поддерживали команду и продолжают в неё верить», – прокомментировал свой уход из команды сам Назаров.

«Выигрывает команда, проигрывает тренер», – об этом часто любят вспоминать хоккейные болельщики и специалисты. Наверное, никого в клубе не устраивал текущий результат. Что-то назревало и вылилось в такое решение. Посмотрим, как будет исправлять ситуацию Сергей Светлов и что у него получится в нынешнем сезоне. В последнее время этот тренер работал с дальневосточными командами («Амур» и «Адмирал»), а теперь перебрался на юг России, получив для себя новый опыт. Наверняка «Сочи» при новом тренере будет стараться играть в агрессивный хоккей, а все изменения будут направлены на то, чтобы встряхнуть молодую команду.