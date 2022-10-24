Встряхнёт ли «Сочи» Светлов? И вернётся ли Назаров?

По итогам двух месяцев регулярки «Сочи» — главный аутсайдер всей лиги. Отставание от зоны плей-офф на Западе составляет уже 13 баллов, что при двухочковой системе – почти приговор. Очевидно, что в такой ситуации надо что-то предпринимать.

Однако перед южным клубом стояла очень сложная задача. Ведь нельзя сказать, что виновником сочинского кризиса является только Назаров. У турнирного провала черноморцев сложный комплекс причин, и антикризисные шаги должны быть нацелены на преодоление всех недостатков.

Это непросто, но нынешние кадровые решения кураторов ХК «Сочи» стали воистину соломоновыми. То есть наилучшими из всех возможных. Смотрите сами.

Назарову, с одной стороны, не везло. Травмы ключевых игроков, три матча проиграны в овертайме, а ещё три – с разницей в одну шайбу. Если бы не гримасы Фортуны, команда в турнирном плане чувствовала бы себя намного увереннее.

Андрей Назаров в «Сочи» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но, с другой стороны, где-то экс-наставник «Сочи» недоработал и сам. Хотя бы в том, что не смог повторить своих же прошлогодних успехов. В сезоне-2021/2022 он выжал из слабого состава 120% возможного и почти попал в плей-офф. Этой осенью ничего подобного не получилось, хотя харизматичный специалист понимал, что от него требуется.

То есть гнать с позором Назарова было не за что, но и вопросы к его работе были. Например, тренер перегрузил команду физически. Решив, что недостаток мастерства можно компенсировать физподготовкой, он явно переборщил с нагрузками. Игроки наматывали круги на ледовых тренировках, носились по лестницам, а вторая группа вообще всегда бегала кроссы в бронежилетах. Хорошее начинание дало обратный эффект, хоккеисты оказались перегружены. Должность консультанта, на которой Назаров сможет полноценно трудиться в клубе и получать зарплату минимум до конца сезона – самое справедливое на данный момент решение.

Идём дальше. Менеджмент. Селекционеры сработали хуже, чем прямые конкуренты по Западу. У «Торпедо» и «Северстали» тоже не самые большие деньги, тоже нет возможностей приглашать звёзд. Но там сумели качественно укомплектоваться голодными, мотивированными молодыми игроками.

Но самое плохое, что внутри ХК «Сочи» вызрели скверные реалии необъективности и борьбы за сферы влияния. Ключевые агентские группы российского хоккея пытались взять клуб под контроль – и превратить его в отстойник для своих невостребованных клиентов. И одновременно в полигон, дающий игровые и спортивные преференции другим, молодым клиентам. При этом группировок, борющихся за влияние, было несколько. И все перетягивали одеяло на себя. Что не способствовало ни качественной тренировочной работе, ни повышению командной сплочённости, ни борьбе за результат.

Сергей Светлов с игроками «Адмирала» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И вот с этим уж точно надо было заканчивать. Поэтому можно лишь поаплодировать тому, что кураторы ХК «Сочи» сменили Назарова на Светлова. Новый главный – независимый специалист, который уж точно не будет прислушиваться к влиятельным агентам и не будет подчинять свою работу их интересам. Это поможет южному клубу выйти из рукотворного кризиса. К тому же и тренерская компетентность олимпийского чемпиона не вызывает вопросов. Он успешно работал с беззвёздными командами, при нём прогрессировала молодёжь. Светлов дважды выводил в плей-офф клубы, которые принимал по ходу сезона («Атлант»-2012/2013 и «Адмирал»-2013/2014).

Главная ценность проекта ХК «Сочи» для российского хоккея – не в том, попадёт команда в плей-офф или нет. А в том, что клуб даёт возможность развития для действительно талантливой молодёжи. Обучаться, обрастать мясом, набираться опыта, превращаться в мастеров, которых катастрофически не хватает всей нашей лиге. И если развитие молодёжи будет вестись объективно, вдумчиво и пошагово – от этого выиграет весь российский хоккей. Поэтому кураторы клуба правы со ставкой на независимого Светлова. При нём уж точно играть будут те, кто сильнее – а не те, кого требуют ставить самые влиятельные агенты страны.

Возможно, Светлов повторит в Сочи свои предыдущие успехи – встряхнёт подопечных, вернёт их в реальную борьбу за плей-офф. И, возможно, новая должность пойдёт на пользу Назарову. Как знать, не вернётся ли посвежевший, набравшийся сил и идей Андрей Викторович на тренерский мостик уже в следующем сезоне? Будет то снова «Сочи» или другой клуб – лига от такого только выиграет.