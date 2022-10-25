Легендарный клуб вернётся в КХЛ? Поручение по «Ладе» дал лично президент России

Никогда КХЛ не была такой малонаселённой, как в этом сезоне. Из-за снятия «Йокерита» и рижского «Динамо» в лиге осталось лишь 22 клуба. Весной ходили слухи о том, что в КХЛ быстро вернут исключённые за несколько лет до этого команды, однако этого не случилось: вряд ли за такой короткий срок удалось бы подготовить состав и инфраструктуру.

Однако первые изгнанные из рая скоро должны направиться обратно. Неделю назад прошла сравнительно незамеченной новость о том, что Владимир Путин дал поручение властям Самарской области подготовить «Ладу» к возвращению в КХЛ, поддержав давние просьбы местного губернатора. А вот вчера коллеги рассказали о том, что в Тольятти проводится полный аудит всех расходов и оценка тех сумм, которые нужны для полноценного возвращения.

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«Лада» — уникальный клуб не только с точки зрения истории и школы: это единственная команда, которую дважды исключали из КХЛ. В 2010-м причиной стали финансовые проблемы и откровенно устаревшая арена. Когда новый стадион появился, тольяттинцы были приняты обратно в 2014-м и снова изгнаны через четыре года в рамках большой жатвы КХЛ, тогда активно внедрявшей в жизнь новую стратегию.

«Лада-Арена» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Из тройки «Кузня» – «Югра» – «Лада», тогда покинувшей элиту, именно поволжский клуб казался отчисленным наименее справедливо. У «Металлурга» была школа, но, кроме неё, не было больше ничего. Команда ни разу не выходила в плей-офф КХЛ, играла в старом дворце с аховыми трансляциями. Последний сезон «Кузни» был тотальной безнадёгой, и трансляции команды на федеральном КХЛ ТВ привлекали примерно по пять тысяч зрителей. У «Югры» всё ещё проще — команда из города с населением в 100 тысяч человек не имела долгосрочных перспектив в элите, куда логичнее было размещать её в Сургуте (400 тысяч).

У «Лады» же были и школа, и новая арена (пусть построенная со скандалом), и постоянный зрительский интерес, и деньжата — пусть не огромные, но всё-таки стабильно выделяемые. Правда, очень многое портил менеджмент: чего стоил только один неудачный ребрендинг, когда клуб пытался сделать основным логотипом обгрызенную латинскую «L», что вызвало насмешки и протесты от болельщиков.

В спортивном плане удач тоже было немного: клуб после возвращения просто топтался на месте, выделялось лишь локальное и недолгое возрождение Никиты Филатова в сезоне-2016/2017. Сравнительно неплохой состав клуб подбирал в последнем сезоне перед исключением, когда в Тольятти приехали опытные легионеры типа Новотны и Эштона, но лавина травм убила шансы на хорошее выступление.

А ведь история могла пойти по совсем другой траектории. Весной 2017-го в родной город должен был вернуться Андрей Разин, кандидатуру которого продвигали местные ветераны. При этом тренер, скорее всего, получил бы и селекционную власть, как сейчас в «Северстали». Старое руководство и тренерский штаб даже попрощались с персоналом, уезжая на майские праздники — тогдашний главный тренер Артис Аболс должен был войти в штаб Петериса Скудры в «Торпедо».

Артис Аболс Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако через несколько дней все уже ушедшие вернулись на свои места. Назначение Разина, говорят, сорвалось на моменте финального утверждения при встрече с губернатором области Николаем Меркушкиным. Тренер якобы произвёл на политического тяжеловеса такое впечатление, что ему предложили возглавить только фарм-клуб «Лады».

Уже не все помнят, но на грани вылета из КХЛ вместе с «Ладой» тогда стояла и «Северсталь», у которой после ухода Андрея Назарова было четыре сезона без плей-офф. Однако троица Александр Гулявцев — Дмитрий Кагарлицкий — активность в медиа помогли клубу попасть в восьмёрку, набрать нужные баллы в рейтинге КХЛ и сохранить место в лиге. Вскоре после этого за череповецкий проект взялся Разин, который два сезона выжимает из небогатой команды максимум — и в Тольятти вполне могут сказать «на этом месте должны быть мы».

С точки зрения спортивных успехов «Лада» в ВХЛ была чуть ли не худшей из трёх «отщепенцев» — та же «Югра» утвердилась в роли гранда «вышки», да и «Кузня» с её деньгами на уровне ниже стала олигархом. Тольяттинцы же лишь раз проходили дальше первого раунда плей-офф. Однако в плане персоналий там ещё год назад решили брать курс на элиту — главным тренером стал опытнейший Валерий Белов, а гендиректором — Александр Чеботарёв, уже руководивший «Ладой» времён первой каденции в КХЛ.

Однако смущает, что Чеботарёв когда-то умудрился получить от лиги пожизненную дисквалификацию (позже снятую). Для небогатых клубов критично важно руководство — это видно и на примере «Кузни», которая в КХЛ нормально жила лишь два года с Леонидом Вайсфельдом, и на примере «Амура», который в последние сезоны стремительно «окузнивается» в плане результатов и зрительского интереса.

Болельщики «Лады» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

И после возвращения «Лады» менеджмент тольяттинской команды уже не может расслабиться: тех, кого изгоняли дважды, могут изгнать и трижды. Возможно, многие болельщики будут рады самому факту игр в элите — уж очень долго вокруг клуба ходили слухи, что в КХЛ может вернуться клуб уже с пропиской в Самаре, где недавно появилась обновлённая арена. Примеры не только «Северстали», но и «Торпедо» показывают, что качественная работа менеджмента и скаутинга позволяет жить и с небольшим бюджетом.

Многое здесь зависит от градообразующего предприятия в лице АвтоВАЗа. Однако сообщения о том, что завод готов спонсировать и РПЛ, заставляет надеяться на то, что автогигант не даст главной городской команде жить впроголодь.