В «Ладе» прокомментировали новую информацию о вступлении клуба в КХЛ

Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников прокомментировал информацию о возвращении тольяттинского клуба в КХЛ.
«Я вам могу сказать, что работа ведётся по этому поводу губернатором и правительством Самарской области. Они хотят, чтобы команда с такими большими традициями из Самарской области играла в КХЛ, чтобы на следующий год мы вернулись. А как всё это дальше пойдёт…
Но желание большое. Всё зависит не только от нас, но и от КХЛ. Ведётся работа по поиску спонсоров. Я так понял, должны встретиться руководство области с Алексеем Морозовым [президент КХЛ].
Участвует ли клуб в этой работе? От нас ничего не зависит. Нам как скажут, мы так и будем делать. Если в руководстве захотят, чтобы клуб играл в КХЛ, то мы в спортивной составляющей приложим все усилия», — сказал Масленников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым дал поручение министерству спорта проработать вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ.
- 24 октября 2022
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