Финты Капризова восхитили НХЛ! В одиночку накрутил целую пятёрку соперника

Даже официальный аккаунт лиги выразил сожаление, что это выступление россиянина не привело к голу.

После обидного поражения в Бостоне, где не удалось довести до конца камбэк, «Миннесота» приехала в гости к Монреалю. «Канадиенс» пока чередуют победы и поражения и в целом смотрятся весьма симпатично, «дикари» же продолжают страдать от ненадёжной обороны, из-за чего у команды совсем туго с набранными очками на старте сезона.

Однако матч с «Монреалем» стал своего рода отдушиной для фанатов «Уайлд». В нём «Миннесота» сыграла достаточно аккуратно и солидно, пропустила всего один гол, да и то благодаря рикошету.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В остальном же Марк-Андре Флёри на последнем рубеже «дикарей» был непробиваем, отразил 27 бросков, а также взял буллит от Хоффмана в третьем периоде. Нападение «Миннесоты» не феерило, однако двух пробоин владений Джейка Аллена гостям вполне хватило. На 6-й минуте Эрикссон Эк забил первый гол «Уайлд», а в середине матча ещё одна кинжальная контратака «Миннесоты» закончилась голом Дюхайма. Как позже выяснилось, победным голом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Затем уже Флёри отразил буллит и другие попытки «Монреаля» отыграться, а Эрикссон Эк на последней минуте оформил дубль, поразив пустые ворота. Есть первая победа «Миннесоты» в основное время в этом сезоне.

А что же Кирилл Капризов? Российский лидер «Уайлд» второй матч подряд закончил без набранных очков и не смог поправить свой печальный показатель полезности (-6), однако без заслуженной порции внимания он не остался. Официальный аккаунт НХЛ и многих болельщиков по-настоящему восхитила одна смена в исполнении Капризова, по ходу которой тот показал чудеса дриблинга и контроля шайбы, в одиночку накрутив целую пятёрку соперника. «Всё, кроме гола. Что за нелепость!», — эмоционально и с нескрываемым сожалением на этот момент отреагировала НХЛ.



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Действительно, жаль, что уникальные катание и техника Капризова не помогли ему увеличить бомбардирский или снайперский счёт, но впереди у Кирилла ещё множество эпизодов, в которых он порадует публику не только финтами, но и голами.