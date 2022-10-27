Покорить Америку, несмотря ни на что. 6 молодых русских хоккеистов, перебравшихся за океан

За последние годы много игроков пополнили североамериканские лиги. В первую очередь в голову приходят две причины: политика и учёба. Из-за запрета российским игрокам участвовать в международных турнирах юниоры не могут показать себя на зарубежном льду, а это может привести к непопаданию на драфт – кошмарному сну перспективного хоккеиста. О минимуме ФХР позаботилась: для этого и проводятся турниры с участием команд U18 и младше, например, «Кубок Сириуса». Но трансляции не всегда сохраняются в YouTube, а некоторые и вовсе не доступны для просмотра из-за рубежа. Да и захочется ли искать непонятно какие трансляции на непонятно каком канале или в непонятно какой социальной сети? А ведь есть команды НХЛ без российских скаутов, которые, не покидая родины, могут следить за юниорами. Да и наблюдать за игроками лучше в сборной и в другой стране, чем в домашних полурасслабленных условиях. Вторая причина – учёба. Из некоторых лиг можно попасть в NCAA, а если игрок ещё и талантливый, то можно и учиться, и играть бесплатно. А там и драфт недалеко. Не попадёшь – хотя бы будешь иметь крутое образование.

Пока Канада для российских юниоров закрыта, остаётся пользоваться США и лучшей молодёжной лигой, которую они могут предоставить — сразу четыре юниора отправились в USHL. Русские этой лиге в не новинку: за последние годы стандартно человек пять-шесть из России. Хороший пример – задрафтованный «Нэшвиллом» Егор Афанасьев, который в сезоне-2020/2021 даже успел поиграть за ЦСКА, находясь в аренде. В свой единственный год в USHL он выбил 62 (27+35) очка за 58 игр.

Матвей Гридин

Первый юниор в нашей подборке – Матвей Гридин. Начинал играть в Хабаровске, позже перебрался в Санкт-Петербург. Интересно, что по своему году рождения он толком никогда не играл. С шести лет он пять сезонов подряд играл за команду на три года старше. Только после этого испытания характера начал возвращаться ближе к ровесникам: сначала перешёл к 2004 году рождения, потом к 2005-му. Если к тому, что талантливые игроки представляют команды на год или даже на два старше, мы привыкли, то разница в три года удивляет. Ну представьте: шестилетний парнишка бегает с девятилетками. Более того – ещё и хорошо бегает и много забивает!

В прошлом сезоне Матвей представлял «Авангард»-2005. К слову, в мае эта команда стала чемпионом России по своему году, а Гридин – её главным бомбардиром. На его счету 63 (31+32) очка за 41 игру. Теперь один из самых талантливых юниоров Омска отправился показать себя в USHL. Ехал он, кстати, с Егором Ядыкиным – предсезонку они проходили вместе. Но позже тот решил вернуться в Россию и продолжать развиваться в молодёжке «Авангарда» — теперь игру его можно посмотреть в МХЛ. Гридин же начал демонстрацию навыков в предсезонке: за четыре игры два очка: гол и пас. В регулярке USHL он уже сыграл пять матчей (из восьми), отдал две передачи и недавно забросил первую шайбу. Его «Маскегон» занимает пятое (из восьми) место в Восточной конференции, набрав ровно половину очков.

Матвей Гридин Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Гридин пока создаёт впечатление перспективного крайнего нападающего. Классно действует при приёме шайбы, да и в принципе обладает хорошей техникой. Может отдать хороший пас, нередко через всю зону. А также хорош на добивании и в лакроссах. «Авангард» привлекал его к игре и в большинстве, и в меньшинстве. Временами даже выпускал на вбрасывание. Радуют и габариты игрока: его рост уже 182 сантиметра.

Артемий Низамеев

Следующий в списке Артемий Низамеев: от и до воспитанник челябинского «Трактора». Большой вопрос, кто лучше: Гридин или Низамеев? Это мог бы быть спор целого поколения, но Низамеев 2005 года рождения: на год старше. А если смотреть по сухой статистике USHL, то пока проигрывает Артемий. За три игры в предсезонке набрал 3 (2+1) очка за «Трай Сити». На официальном сайте по итогам предсезонных матчей нападающего даже записывали в число лидеров команды. Но в регулярке у него пока одна передача за четыре игры из восьми сыгранных.

Из минусов очень выделяется рост. В прошлом сезоне Артемий уже играл в МХЛ и легко определялся на площадке благодаря габаритам — 174 см. Даже в своей нынешней команде он самый низкий. Но из этого минуса вытекают и плюсы. Для начала: отличные скорость и манёвренность. Парень легко догоняет соперников и отрывается с шайбой от преследователей. Отсюда следует второе: хорошая техника, хоть и не без ошибок. Вести шайбу на высокой скорости не самое простое занятие, особенно когда соперник тебе рьяно мешает. Также Низамеев хорошо играет в отборе. Несмотря на рост, может выиграть борьбу на пятачке. Ко всему перечисленному у него ещё и правый хват. Ну и, конечно, куда без выдумки в молодёжном хоккее.

Права на видео принадлежат МХЛ. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Решение о своём будущем он принимал довольно долго. Окончательно стало известно об отъезде только в конце августа, когда форвард выложил фото из самолёта и попрощался с Челябинском в одной социальной сети. Для системы «Трактора» это выглядит серьёзной потерей – он хорошо смотрелся в своём первом сезоне в МХЛ (17 (8+9) очков за 31 игру) и вполне мог прилично прибавить в нынешнем сезоне.

Геннадий Чалый

Вместе с Низамеевым в «Трай-Сити» должен был играть Геннадий Чалый. Но после предсезонки защитника каким-то чудом не оказалось в итоговом составе на сезон. Зато его имя обнаружилось в ростере «Ватерлоо Блэк Хоукс» — также команды USHL, но с меньшими амбициями. На его счету уже четыре игры, и, думаю, две первые ему надолго запомнятся. К концу первого матча он ввязался в перепалку с соперником, за что оба получили двухминутный штраф за грубость и 10-минутный за неспортивное поведение. Во втором — он забил две из двух в ворота соперника. В первом случае шикарно прошёл через всю зону и бросил, во втором — нанёс кистевой бросок из офиса Овечкина. В этот момент «Трай-Сити» наверняка пожалел, что отказался от такого защитника.

ВИДЕО.



Уже протестированный в МХЛ игрок 2005 года с правым хватом в прошлом сезоне представлял «Локо» и даже попал в календарь, который КХЛ выпускала на 2022 год. Провёл 22 игры, сделал шесть передач и заработал коэффициент полезности «+7». На предсезонке, ещё за «Трай-Сити», две игры Чалого обернулись двумя передачами. Даже немного печально, что не получилось забросить шайбу. Чалый – атакующий защитник с сильным кистевым броском, хорошим катанием. Из минусов всплывают рост (178 см) и пока ещё ненадёжная игра в обороне. Кстати, он как раз из тех, кто попадёт в NCAA: контракт с Университетом Вермонта на сезон-2024/2025 уже заключён.

Александр Рыбаков

Меньше всего сыгранных матчей – у защитника Александра Рыбакова. Не сыграл он даже в предсезонке. Но при этом всё равно попал в итоговый состав «Сью-Фоллс». В регулярке пока только один матч без очков и с коэффициентом полезности «-1». Он успел дебютировать на уровне МХЛ: партнёр Чалого по системе, но представлял не основную молодёжку Ярославля, а «Локо-76». Бросается в глаза, что за прошлый год он мало играл за систему: 10 игр за «Локомотив-2005», четыре — в МХЛ, но сразу девять матчей провёл за сборную.

Ещё лет пять назад Рыбаков играл на позиции нападающего. Потому кистевой бросок нечасто, но всё-таки радует зрителей. Из его достоинств можно отметить скорость, умение выбирать позицию и неплохой пас. Хотя по МХЛ казалось, что он очень опаздывает в некоторых моментах. Также радует хладнокровие, с которым он действует на площадке. Тренеры используют его как в большинстве, так и в меньшинстве. Рост чуть выше среднего — 188 см.

Перед отъездом в Америку Александр завёл телеграм-канал «Life in America». До Андрея Разина ему далеко, но из блога можно узнать, что на молодёжный хоккейный собирается 5000 зрителей. И это регулярный чемпионат! В России такое количество зрителей не собирает даже финал МХЛ – у нас в среднем 1200 по столице.

На этом мы оставим USHL и перейдём к лиге послабее. А именно – THF 16U. Вряд ли она сильнее МХЛ, но с этого сезона всё же пополнилась двумя российскими форвардами. Туда уехали Кузьма Воронин и Тимур Налётов.

Кузьма Воронин

Кузьма Воронин ещё в предсезонке с переменным успехом играл за «Локо-76», но перед стартом сезона покинул команду и через некоторое время появился в списках «Нью-Джерси Рокетс U16». В первые бомбардиры новой команды он не вырывается – 12 (4+8) очков. Пока что в роли игрока ротации: команда провела 13 игр, а Воронин выходил на лёд девять раз.

В России он в основном играл за юниоров. Его бывший «Локомотив-2006» команда серьёзная: там и Вадим Дудоров, и Алексей Эльблаус. Вот как раз благодаря их стараниям Воронин остался только на третьем месте в списке бомбардиров своей команды: 21 (12+9) очко в 27 встречах. Опять же отмечаем габариты – 175 сантиметров редко идут на пользу. Но он достаточно быстрый и манёвренный форвард. Плюс Воронин один из тех, кто может протащить шайбу через всю площадку и вылезти на ворота.

Тимур Налётов

Самый незаметно уехавший юниор – Тимур Налётов. Центрфорвард средних габаритов с не лучшим мастерством, со слабой стартовой скоростью: создаётся впечатление, что он на секунду опаздывает. Но с хорошим пасом и чуть менее хорошим броском. Хорошо видит площадку, но плох в обороне. В плюс идёт рост – 182 см — средние габариты для хоккеиста. Предсезонную подготовку провёл в НМХЛ за петербургское «Динамо-Юниор». Тимур сыграл только однажды, заработав «-1» и одно удаление. В своей новой команде игрой не разочаровывает: за 38 игр (новая команда играет сразу в нескольких лигах) у Налётова уже 40 (17+23) очков. В прошлом сезоне в России, к слову, игрок не блистал: 15 очков за 17 игр по своему 2006 году на первенстве Санкт-Петербурга и пять за 21 игру в старшей команде. Можете называть последнее хорошим опытом, но обычно, когда талантливого игрока переводят в команду на год старше, он быстро входит в число лидеров. Также Налётов играет за команду частной школы «Бишоп МакКорт». Можно предположить, что в этой же школе он учится – ему ещё 16, вполне школьный возраст.

Отъезд каждого игрока можно понять: неизвестно, когда Россию вернут на международную арену, а часики, как говорится, тикают. Век хоккеиста не такой уж и долгий, и если есть шанс пробиться наверх — надо его использовать. Иногда промедление может стоить карьеры.