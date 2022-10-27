«Смотреть за этим просто безумие». Видео необычной работы в НХЛ, которое стало вирусным

Недавно в американском хоккейном «Твиттере» стало хитом видео с сервисменом «Торонто». Экипировщик одновременно наблюдал за игрой, при этом его рука постоянно находилась на клюшках, чтобы быстро дать замену игроку, у которого она сломалась. Из-за быстрого перебирания пальцами сервисмен напоминал очень опытного пианиста, который играл странную партитуру.

В реплаях поражённые пользователи оставили тонны удивлённых ответов:



«Понятия не имел, что в НХЛ есть должность «клюшечника» (в оригинале — stick man);



«Представляю, как прекрасно в резюме будет выглядеть должность «клюшечник»;



«Главный талант в «Мэйпл Лифс»;



«Если бы у меня была такая концентрация в рабочем процессе, я был бы куда более продуктивным»;



«На это видео надо наложить органную музыку — новая нота для каждого нового касания клюшки»;



«Я видел этого чувака на матче «Питтсбурга» и был поражён! Следил за ним больше, чем за игрой, это выглядело фантастикой!»;

«Смотреть за этим просто безумие»;

«Я всегда говорил жене, что хоккей — это вовсе не рандомная игра, которая зависит от одних случайностей. Здесь отрабатывается каждая, даже самая мелкая деталь, и это видео — прекрасный пример подтверждения моих слов».



На самом деле это далеко не главная обязанность человека на видео. Бобби Гастингс, как зовут героя сюжета, работает сервисменом «Торонто» с 2001-го, а последние два сезона является главным экипировщиком клуба. Несмотря на свой статус, Гастингс не передаёт эту работу кому-то моложе: учитывая то, как игроки привыкают к характеристикам своих клюшек, они незамедлительно должны получить свою же — а если им сунуть чужую, то это может вызвать большие проблемы. На таком посту должен находиться опытный человек.

Это не первый раз, когда Гастингс оказывается в центре внимания. В ноябре 2018-го он моментально обеспечил Митча Марнера новой клюшкой вместо сломанной, и форвард поразил ворота «Сан-Хосе» со своеобразной передачи человека, никогда не игравшего в НХЛ. После матча Марнер просил добавить ассист от быстрого экипировщика в протокол матча и пообещал, что выставит Гастингсу любой напиток по его просьбе.



ВИДЕО.



Кстати, это не единственный раз, когда сервисмены помогали звёздным игрокам. В апреле прошлого года экипировщик «Питтсбурга» Джон Тальянетти помог капитану команды Сидни Кросби. Сид отдал свою клюшку партнёру вместо сломанной, моментально получил новую со скамейки и забил через пару секунд. Тальянетти игроки «Питтсбурга» окружили так, как будто он действительно сделал передачу, находясь на льду.



Качественный экипировщик должен помочь команде в самый нужный момент. Например, в шестом матче финала-2022, когда «Тампа» с шестым полевым пыталась отменить чемпионство «Колорадо», за 30 секунд до конца у Никиты Кучерова сломалась клюшка. Когда он поехал на скамейку за заменой, сервисмен закопался, атака потеряла драгоценные секунды. Камера ловила то, как бурно Куч выражал своё недовольство нерасторопному персоналу.

Эта история подтверждает банальный штамп — в хоккее даже самая маленькая мелочь имеет значение. На игру, которая так ужасно зависит от нюансов (где ещё так важен, например, хват?), влияют и квалифицированные экипировщики — почти как в биатлоне, где сервисменам тоже надо вовремя отдать спортсмену новую палку вместо сломанной.