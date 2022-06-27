Кучеров закатил истерику, Василевский швырнул чужой шлем. Мощные эмоции финала НХЛ

А игроки «Колорадо» были вне себя от радости после главной победы в жизни и моментально помяли Кубок Стэнли.

В хоккейном сезоне-2021/2022 поставлена яркая точка. В шестом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» в гостях одержал волевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1), в третий раз в истории клуба и впервые с 2001 года став чемпионом НХЛ. Автором победной шайбы стал финский форвард Арттури Лехконен, приобретённый «лавинами» в дедлайн у «Монреаль Канадиенс». В прошлом сезоне финский форвард в составе канадского клуба также добрался до решающей серии плей-офф, но тогда сильнее оказались «Лайтнинг». Теперь он взял свой локальный реванш у «Тампа-Бэй».

В завершившемся сезоне подопечные Джона Купера шли за третьим кряду Кубком Стэнли, пытаясь стать первой династией со времён «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитяне» не знали себе равных с 1980 по 1983 годы, выиграв четыре подряд Кубка Стэнли. С тех пор никому из команд НХЛ не удавалось хотя бы трижды кряду стать чемпионом лиги. У «Тампы» был реальный шанс на это достижение, но повторить подвиг «островитян» у «молний» не получилось. Они проиграли первую с 2019 года серию плей-офф, остановившись в шаге от исторического успеха.

Как только прозвучала финальная сирена, игроки «Колорадо» гурьбой высыпали на лёд, бросившись обнимать своего голкипера Дарси Кемпера. Канадский вратарь был далеко не идеален на протяжении всего плей-офф, но шестой матч финальной серии он провёл на идеальном уровне, не допустив ни единой ошибки и совершив важное спасение после броска Никиты Кучерова.

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После завершения матча на льду состоялась традиционная церемония рукопожатия, на которой предыдущий чемпион НХЛ поздравлял с победой нового обладателя Кубка Стэнли.

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После этого дороги представителей «Тампы» и «Колорадо» разделились. Хозяева «Амали-Арены» покинули домашний лёд, оставив гостей наслаждаться безудержным счастьем. Тогда как игроков «Лайтнинг» одолевали совсем иные эмоции. Болезненнее всех неудачу воспринял российский голкипер «молний» Андрей Василевский, со злости швырнувший чужой шлем в стену на пути в раздевалку.

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27-летний вратарь провёл встречу на высоком уровне, завершив её с 28 отражёнными бросками. Но даже стараний Андрея не хватило «Тампе», чтобы перевести финал Кубка Стэнли в седьмой матч. Кстати, нервы сдали не только у Василевского, но и у другого ярчайшего россиянина из «Тампы» — Никиты Кучерова. Причём психанул Куч ещё до финальной сирены!

Дело в том, что на последних секундах основного времени форвард подъехал к скамейке, чтобы заменить сломанную клюшку, но у сервисменов возникла заминка. Время поджимало, вместо Кучерова вынужден был выйти другой хоккеист, а Никита в критический момент матча остался стоять у бортика, откуда закатил натуральную истерику персоналу «Тампы»: наорал на незадачливых сервисменов и бросил в них перчатки. Понять гнев российского форварда нетрудно. В такой момент матча каждый сотрудник просто обязан находиться наготове на случай подобных нештатных ситуаций.

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Одними из самых счастливых людей после финальной сирены на площадке были два символа «Колорадо» — защитник Эрик Джонсон и нападающий Натан Маккиннон.

«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

В 2006 году американский защитник был выбран «Сент-Луис Блюз» под первым номером на драфте НХЛ и в феврале 2011 года был обменян в «Колорадо». Уже находясь в стане «лавин», Джонсон в 2013 году получил в партнёры по команды Маккиннона, которого уже сами «Эвеланш» выбрали под первым номером на драфте. На протяжении следующих девяти лет Эрик и Натан вместе шли за Кубком Стэнли, но сначала их команда была глубоким аутсайдером НХЛ, а затем каждый раз чего-то не хватало в плей-офф.

Год назад Маккиннон разразился чувственной тирадой после поражения в плей-офф от «Вегаса». «Следующий год будет моим девятым в лиге, но я еще ни хрена не выиграл. Это однозначно мотивирует. Проигрывать четыре раза подряд – это отстой», — говорил Натан после вылета из плей-офф.

Сегодня Маккиннон испытал чувства совсем иного рода, и первым с кем он разделил свою бурную радость, стал его многолетний партнёр по команде – Джонсон. Американец дольше всех из нынешнего состава выступает за «Эвс». И их долгий путь к трофею наконец-то достиг конечного результата.

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Самым ценным игроком плей-офф НХЛ был признан 23-летний защитник «Колорадо» Кейл Макар. В 20 матчах на счету Макара 29 (8+21) баллов при показателе полезности «+7» и среднем времени на льду 27:04. Он установил рекорд по очкам для защитников за один плей-офф в XXI веке. Последние семь дней стали самыми лучшими в карьере и жизни канадского хоккеиста, ведь на прошлой неделе он получил ещё и «Джеймс Норрис Трофи», будучи признанным лучшим защитником НХЛ.

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Защитник «Колорадо» вошёл в историю как третий игрок, которому удалось в один сезон получить два этих приза. Ранее аналогичного успеха добивался знаменитый защитник Бобби Орр, причём дважды, в возрасте 22 и 24 лет (1970 и 1972 годы), и легенда «Детройт Ред Уингз» Никлас Лидстрём (в 2002 году). Также Кейл стал самым молодым защитником за 52 года, который взял «Конн Смайт Трофи». Моложе были только Бобби Орр (22 года в 1970 году) и Серж Савар (23 года и чуть меньше дней в 1969 году).

«Я просто смотрю на всех игроков «Колорадо» и горжусь ими. Многие из них уже долго играют в «Колорадо» и испытали здесь много взл`тов и падений. В детстве я всегда мечтал увидеть у себя на стене фотографию, на которой я изображен с Кубком Стэнли как победитель. В данный момент я думаю о тех людях, кто привёл меня к этому», — поделился радостью Макар.

По традиции НХЛ, после окончания матча комиссар НХЛ Гэри Беттмэн должен был вручить «Колорадо» Кубок Стэнли, однако сегодня эта традиция оказалась чуть нарушена – вместо него церемонию проводил его заместитель Билл Дэйли. Причиной отсутствия Беттмэна стали проблемы со здоровьем, он восстанавливается после перенесённого коронавируса. Первым из рук Дэйли вожделенный трофей получил капитан «лавин» Габриэль Ландеског.

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Затем шведский форвард передал Кубок вышеупомянутому Джонсону, а дальше игроки «лавин» один за одним передавали трофей партнёру по команде. Таким образом, дошла эстафета и до российского нападающего Валерия Ничушкина, впервые в карьере ставшего чемпионом НХЛ.

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Всего в победном плей-офф на его счету 15 (9+6) очков в 20 матчах. В финальной серии – 6 (4+2) баллов в 6 играх. Этот трофей стал для 27-летнего Ничушкина первым в карьере. В КХЛ он дважды играл в финалах Кубка Гагарина, где его команды уступали («Трактор» в 2013 году, ЦСКА в 2018 году). На уровне сборных в активе Валерия бронзовые медали МЧМ-2013 и ЧМ-2017.

Неудивительно, что столь значимую победу Ничушкин отметил эффектным образом. Российский форвард надел чемпионский пояс по версии NHL на тело, на котором к тому моменту не было ни одного элемента одежды.

Валерий Ничушкин Фото: Из личного архива

На льду чемпионское празднование «Колорадо» завершилось командным фотографированием, украшением которого стал не принимавший участия в матче нападающий Николя Обе-Кубель. Канадский форвард так сильно спешил с Кубком к своим партнёрам, что потерял равновесие и грохнулся с трофеем на лёд. Теперь один край чаши лорда Стэнли помят.

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Вдоволь наотмечавшись на льду, игроки «Колорадо» отправились в раздевалку, где их уже ждало чемпионское шампанское. Там дело в свои руки взял Ландеског, на капитанских правах начав помогать своим партнёрам испить из чемпионского кубка. Однако большая часть праздничного напитка оказалась не внутри игроков «лавин», а на их головах.

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В это время главный тренер и игроки «Тампы» уже давно подводили итоги сезона. Канадский специалист и его подопечные сошлись в едином мнении, что история этого созыва «молний» ещё не подошла к своему концу. Но в любом случае эта «Тампа» всё равно вошла в историю лиги.

«Обычно о командах, которые не выиграли, вспоминают не так часто, но я думаю, что эта команда запомнится вам. То, через что прошли эти парни, все травмы… всё хорошо запечатлено в памяти, какими воинами они были. Вы бы видели, что происходило в раздевалке. Я никогда не видел ничего подобного и не гордился ни одной командой больше, чем этой. Я всегда буду помнить их, хоть мы и не выиграли. Но это поражение, конечно, ужасно для нас.

Мы ещё не закончили. За последние восемь лет шесть раз мы доходили до финала конференции. И знаете, что произошло сегодня? Мы потерпели сокрушительное поражение. Мы отыграли весь сезон, чтобы достичь цели. И оказались в двух шагах, чтобы стать частью истории, но эта группа и так уже всё равно стала её частью. То, через что прошла моя команда, просто ошеломительно. Если бы сейчас был регулярный чемпионат, то половина состава была бы набрана из игроков АХЛ. Вы получаете шишки и синяки, но у этой группы было чемпионское сердце. Я буду всегда помнить эту команду», — заявил наставник «молний» Джон Купер.

«В первом раунде играли против, возможно, одного из лучших игроков лиги. Во втором – с обладателями президентского кубка. В третьем мы играли с победителем «Везина Трофи». В финале мы играли с победителем «Норрис Трофи», «Конн Смайт» и обладателями Кубка Стэнли. Это были просто жернова. Кто сказал, что мы закончили? Сегодня мы испытываем худшее чувство, которое только может быть в спорте, но у нашей команды есть ядро, и у нас остаются силы на возвращение», — вторил своему тренеру капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

Но это будут уже дела следующего сезона. А пока есть только настоящее, в котором НХЛ получила нового чемпиона — и это «Колорадо» Джареда Беднара. Канадский наставник установил уникальное достижение Национальной хоккейной лиги. Он стал первым тренером, которому удалось выиграть Кубок Келли за победу в лиге Восточного Побережья, Кубок Колдера за победу в АХЛ и Кубок Стэнли за победу в НХЛ. Огромный успех 50-летнего тренера и всей его команды. И сегодня они празднуют.

«Колорадо» — обладатель Кубка Стэнли 2022 года Фото: Официальный сайт «Колорадо Эвеланш»

«Двадцать с лишним лет мы просто мечтали, хотели и работали для достижения этой цели. Наконец-то это свершилось после стольких напряженных лет и тяжелой работы. Эта команда просто потрясающая, и это касается всех, начиная с самого верха и заканчивая нашими массажистами, женами, болельщиками и всеми, кто работает на стадионе. Это невероятно.

Генеральный директор Джо Сакик проделал огромную работу, подобрав некоторых игроков, которые действительно сделали нас сложным соперником. Вы посмотрите на всех этих парней, на все эти части, которые просто очень хотели победить, и они просто готовы были сделать все, что потребуется», — подытожил Ландескуг.