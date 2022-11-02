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«Миннесота» обыграла «Монреаль», Капризов оформил дубль, видео голов, обзор матча

«Вот что делает его особенным». Два гола Капризова за период восхитили даже его тренера
Лев Лукин
Кирилл Капризов оформил дубль
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Кирилл продолжает тащить «дикарей» на своих плечах и внезапно становится королём пятачка.

Кирилл Капризов практически неудержим на старте нового сезона НХЛ. Лидер «Миннесоты», несмотря на не самую убедительную и стабильную игру «Уайлд», регулярно набирает очки, забивает голы и вообще показывает всё новые сильные стороны. И с пятачка забьёт, и защитника продавит, и буллит победный положит. Словом, мастер на все руки!

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В очередной игре регулярки «Миннесота» принимала «Монреаль». У «Канадиенс» была неплохая серия из двух побед подряд, и первый период матча с «Уайлд» прошёл в ровной борьбе. Однако во втором отрезке гости развалились, и к этому основательно приложил руку Капризов.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Шоу (Эрикссон Эк) – 21:09 (5x5)   2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 23:29 (5x4)   3:0 Капризов (Росси, Джост) – 34:55 (5x5)   3:1 Судзуки (Дак, Уайдман) – 53:30 (5x4)   4:1 Болди (Дьюар, Сперджен) – 56:52 (en)

На 24-й минуте Кирилл реализовал большинство. Россиянин классно подставил клюшку на пятаке под прострел Болди, шайба взмыла в верхний угол ворот Аллена и моментально вылетела обратно в поле. Капризову пришлось убеждать арбитра в том, что состоялся гол. Счёт стал 2:0 — двумя минутами ранее отличился Мэйсон Шоу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В том же периоде россиянин оформил дубль, причём снова с его шайбой было не всё гладко. Дело в том, что одноклубник Капризова Марко Росси перед голом довольно высоко поднял клюшку, выполняя передачу на россиянина. Арбитры обратились к просмотру видео, но в итоге засчитали взятие ворот. Хотя это был второй гол Капризова в матче, сам Кирилл был больше рад за молодого австрийца, набравшего первое очко в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За первые 10 матчей сезона Капризов забросил восемь шайб, что является вторым показателем в истории «Уайлд» на этом отрезке. Лишь Брайан Ролстон забил больше голов — девять — в стартовой декаде игр регулярки в 2006 году. В списке лучших снайперов текущего сезона Капризов вышел на второе место, которое делит с Андреем Свечниковым и Габриэлем Виларди.

«Капризов» — волшебник!»

«Самый зрелищный игрок в истории «Миннесоты»

Во время матча Кирилл уже привычно собрал целый букет восхищений от фанатов в соцсетях. Однако в этот раз действия Капризова восхитили не только болельщиков, но и тренера. «Вот что делает его особенным», — заявил Дин Эвасон после игры, комментируя дубль российского форварда.

Что касается матча с «Монреалем», то его судьба после дубля Капризова была предрешена. «Канадиенс», в составе которых вновь отсутствовал россиянин Евгений Дадонов, сумели только лишить «сухаря» Флёри на 53-й минуте, да и то вскоре Болди восстановил разницу в счёте +3 в пользу «Миннесоты».

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