«Вот что делает его особенным». Два гола Капризова за период восхитили даже его тренера

Кирилл Капризов практически неудержим на старте нового сезона НХЛ. Лидер «Миннесоты», несмотря на не самую убедительную и стабильную игру «Уайлд», регулярно набирает очки, забивает голы и вообще показывает всё новые сильные стороны. И с пятачка забьёт, и защитника продавит, и буллит победный положит. Словом, мастер на все руки!
В очередной игре регулярки «Миннесота» принимала «Монреаль». У «Канадиенс» была неплохая серия из двух побед подряд, и первый период матча с «Уайлд» прошёл в ровной борьбе. Однако во втором отрезке гости развалились, и к этому основательно приложил руку Капризов.
На 24-й минуте Кирилл реализовал большинство. Россиянин классно подставил клюшку на пятаке под прострел Болди, шайба взмыла в верхний угол ворот Аллена и моментально вылетела обратно в поле. Капризову пришлось убеждать арбитра в том, что состоялся гол. Счёт стал 2:0 — двумя минутами ранее отличился Мэйсон Шоу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В том же периоде россиянин оформил дубль, причём снова с его шайбой было не всё гладко. Дело в том, что одноклубник Капризова Марко Росси перед голом довольно высоко поднял клюшку, выполняя передачу на россиянина. Арбитры обратились к просмотру видео, но в итоге засчитали взятие ворот. Хотя это был второй гол Капризова в матче, сам Кирилл был больше рад за молодого австрийца, набравшего первое очко в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
За первые 10 матчей сезона Капризов забросил восемь шайб, что является вторым показателем в истории «Уайлд» на этом отрезке. Лишь Брайан Ролстон забил больше голов — девять — в стартовой декаде игр регулярки в 2006 году. В списке лучших снайперов текущего сезона Капризов вышел на второе место, которое делит с Андреем Свечниковым и Габриэлем Виларди.
«Капризов» — волшебник!»
«Самый зрелищный игрок в истории «Миннесоты»
Во время матча Кирилл уже привычно собрал целый букет восхищений от фанатов в соцсетях. Однако в этот раз действия Капризова восхитили не только болельщиков, но и тренера. «Вот что делает его особенным», — заявил Дин Эвасон после игры, комментируя дубль российского форварда.
Что касается матча с «Монреалем», то его судьба после дубля Капризова была предрешена. «Канадиенс», в составе которых вновь отсутствовал россиянин Евгений Дадонов, сумели только лишить «сухаря» Флёри на 53-й минуте, да и то вскоре Болди восстановил разницу в счёте +3 в пользу «Миннесоты».
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