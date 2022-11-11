Матч остановили, вызвали пожарных. Чешский «колхоз» на Евротуре без сборной России

Со знаменитого инцидента в КХЛ, которую Александр Радулов назвал «нашим русским колхозом», прошло уже 10 лет. Но «колхоз» бывает не только нашим родным, но и европейским. Накануне стартовал первый этап Евротура, который в этом году проходит без участия сборной России. В вынесенном матче Кубка Карьяла между Швецией и Чехией произошла ровно такая же ситуация – матч пришлось остановить из-за зияющей дыры во льду.

«Будвар-Арену», где проходил вынесенный матч, подготовили два дня назад. Лёд заливали заново, чтобы нанести на поверхность рекламу турнира. Температура на стадионе, как пишет blesk.cz, была очень высокой, поэтому лёд оказался плохого качества.

Тем не менее матч начался, и во втором периоде бывший игрок «Локомотива» и московского «Динамо» Андре Петерссон оформил дубль за 40 секунд. А ещё через 40 секунд матч пришлось прервать, потому что у одного из бортов образовалась довольно глубокая дыра.

Минут 10 обе команды катались по льду и смотрели, как судьи пытаются залатать дыру. Когда стало ясно, что это надолго, соперники разъехались по раздевалкам, а на арене объявили вынужденный перерыв, который постоянно продлевался.

Болельщики уже начали недовольно посвистывать, требуя продолжения хоккея. Диджей на арене развлекал их как мог. «Что вы, пожарные, что вы натворили», — звучит из громкоговорителя», — написал репортёр Хонца Данек. «А сейчас для разнообразия играет: «Со стены на меня тупо смотрит дыра», — добавил журналист Роберт Сара.

Судьи, капитаны и менеджеры команд собрались, чтобы решить, стоит ли продолжать игру. Чехи были за, потому что играли у себя дома, шведы же не слишком хотели доигрывать, однако в итоге согласились подождать. Своими силами с «колхозной» дырой справиться не получилось – пришлось вызывать пожарных, которые стали работать огнетушителем. В общей сложности матч прервали более чем на час.

«Откололся довольно большой кусок льда, коньки игроков застревали в дыре размером где-то 8х15 см. Всё время шёл спор, продолжать ли матч. Главным вопросом была безопасность игроков. Судьи позвали капитанов и менеджеров команды. На арене был аншлаг, мы не хотели отменять матч из-за болельщиков. Если бы его не стали доигрывать, директорат Кубка Карьяла решал бы, что делать. Скорее всего, матч бы закончили со счётом 0:2. Никто из нас с таким раньше не сталкивался, кроме тренера. Это была ненормальная ситуация», — рассказал генменеджер сборной Чехии Милан Гниличка.

Матч между Чехией и Швецией Фото: Соцсети журналиста Хонца Данека

«Мы не можем жаловаться, обе команды были в одинаковых условиях. Прошло ужасно много времени, прежде чем Червенка (капитан сборной Чехии. – Прим. «Чемпионата) зашёл и сказал, что мы доиграем матч. Я не раздевался, пока был перерыв, но некоторые сняли форму. Кто-то делал растяжку. Мы до последнего момента не знали, будет ли доигран матч. Я с таким прежде никогда не сталкивался, но ребята в раздевалке рассказывали, что уже бывали в подобных ситуациях. Я даже не знал о таком», — рассказал нападающий Филип Хлапик.

Матч возобновился около половины девятого вечера и завершился со счётом 4:1 в пользу Швеции. В третьем периоде Петерссон оформил хет-трик, а Олле Альсинг реализовал большинство. Единственную шайбу в составе сборной Чехии забросил Хлапик.