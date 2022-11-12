Хет-трик в 37 лет и голы на любой вкус и цвет.

Китайский канадец вошёл в историю КХЛ! А его клуб уничтожил аутсайдера за один период

В последнее время «Куньлунь» попадал под справедливую критику со стороны журналистов и общественности. Команда без истории, формально из Пекина, но базирующаяся в России, в подмосковных Мытищах. Ни болельщиков, ни особых турнирных задач, — куда всё это годится?

Сразу вспоминаешь, как хорош был китайский клуб на этапе своего становления, когда команду с нуля выстраивал Владимир Юрзинов-младший. Тогда это был крепкий и боеспособный коллектив, а затем – сплошное разочарование.

«Куньлунь» зачастую воспринимали как команду-донора: заранее лишившись шансов на выход в плей-офф, «драконы» в трансферный дедлайн распродавали своим главные активы в топ-клубы, получая за это выручку.

Подготовка к домашней Олимпиаде в «Куньлуне» тоже оказалась провальной: ни Айван Занатта, ни Алексей Ковалёв с задачей не справились, а сборная Китая (составленная преимущественно из натурализованных североамериканцев) на домашних Играх в Пекине выглядела смешно, хотя белые пятна в игре всё же были, а некоторые хоккеисты выделялись из общей серой массы.

Одним из таковых стал форвард Брэндон Ип. Не зря в августе нынешнего года «Куньлунь» продлил контракт со своим лидером и капитаном аж на четыре сезона. А ведь китайскому канадцу уже 37 лет, что для спортсмена является очень солидным возрастом.

И, как мы видим, Ип оправдывает возложенное на него доверие. Так, в отчётном противостоянии с «Нефтехимиком» команда Грега Айрленда выиграла со счётом 7:4, завершив третий период встречи со счётом 5:0 в свою пользу. Один из аутсайдеров КХЛ буквально уничтожил другого за 20 минут чистого игрового времени, а ведь после 40 минут матча нижнекамцы вели в гостях со счётом 4:2.

Брэндон Ип Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Огромную роль в успехе «Куньлуня» сыграл именно Ип, оформивший хет-трик. Таким образом, Брэндон набрал очки в девятой игре подряд и установил новый клубный рекорд по продолжительности результативной серии. Такие вещи заслуживают уважения, но есть у Ипа и более солидное достижение, благодаря которому нападающий вошёл в историю КХЛ.

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Брэндон Ип стал седьмым игроком в истории КХЛ, которому удалось оформить хет-трик в возрасте 37+ лет.

Ранее со знаком плюс отличались Олег Петров (39 лет, три хет-трика), Максим Афиногенов (39), Альберт Лещёв (37), Яромир Ягр (37, два хет-трика), Андрей Субботин (37) и Сергей Мозякин (37).

Согласитесь, более чем солидная компания звёздных ветеранов. В целом же у Ипа в нынешнем сезоне 25 (14+11) баллов за результативность. В команде уровня «Куньлуня» подобная отметка покорится далеко не каждому.