У «Куньлуня» — новая жертва. Канадско-китайский клуб стал болью для российских соперников

Четвёртая часть регулярного чемпионата КХЛ позади, и за этот отрезок мы успели многое узнать о его участниках. Однако до сих пор некоторые из них продолжают создавать удивительные события или сами становятся сюрпризами. Самая свежая и нежданная среди команд-подарков — «Куньлунь». Клуб с китайской пропиской и временной регистрацией в Подмосковье, составленный преимущественно из канадских хоккеистов, одержал вторую подряд разгромную победу: сегодня подопечным Грега Айрленда покорился «Барыс» (5:0), а двумя днями ранее — «Авангард» (4:0).

С одной стороны, «красным звёздам» помогли соперники: астанинцы продемонстрировали катастрофическую реализацию, а омичи погрязли во внутренних проблемах. С другой – китайцы принялись стабильно добиваться результатов чуть ранее: в октябре ещё не было ни матча, который бы они закончили с нулём очков. Уйти в овертайм по требованию «Куньлуня» пришлось не только буксующим «Трактору» и «Северстали», но и московскому «Динамо». А ЦСКА и вовсе уступил китайцам две игры за полторы недели.

При этом в самом начале сезона «Куньлунь» вовсе не воспринимался как источник неприятностей. Из шести стартовых матчей «драконы» проиграли пять, причём прямым конкурентам: дважды — «Сибири» и «Амуру», ещё раз — «Адмиралу».

Провальный дебют мог подсластить самолюбие профессиональных наблюдателей за хоккеем. Летом редкий эксперт или журналист вспоминал о самом существовании «Куньлуня» в орбите КХЛ. Клуб, который за шесть лет принял участие в пяти матчах плей-офф, чаще служил объектом шуток и приучил окружающих, что не способен решать хоть сколько-нибудь серьёзные задачи.

Грег Айрленд на скамейке запасных «Куньлуня» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Кроме того, в организации «завалили» селекционный процесс: до середины августа на контракте в «Ред Стар» был лишь один человек — с остальными договаривались в авральном режиме. Полное отсутствие победных традиций и дефицит кадров, казалось бы, отодвинули «Куньлунь» на периферию лиги.

Прогнозы получились ошибочными, хотя «красные звёзды» и сейчас не претендуют на место среди лидеров: даже после двух разгромов команда идёт только на восьмом месте в Западной конференции. Тем не менее взлёт октября позволяет китайцам свысока смотреть на «Трактор», минское «Динамо», обоих дальневосточников… Недалеко теперь и до «Витязя», который предсказуемо сник после феерического старта.

Секрет «Куньлуня», судя по всему, вовсе и не секрет. Клуб не располагает россыпью крутых мастеров, в чём отдаёт себе отчёт. Это знание помогает тренерам строить игру от простых основ — хорошей организации и коллективной силы духа.

Второе обстоятельство не стоит недооценивать. «Куньлунь» показывает себя как боевитая банда, готовая цепляться за соперника до последнего. Китайцы не только догнали ЦСКА со счёта 1:4, но и держали удар после чувствительных поражений. 1:6 от «Автомобилиста», 0:4 от «Магнитки» и «Сибири», 3:6 от СКА — их ничто не сломало. На то, что внутри действительно сложился коллектив, указывают и персональные свидетельства.

«Я стараюсь приносить команде пользу всеми возможными способами, а не только драками, — говорил в интервью «Чемпионату» тафгай «Куньлуня» Гарет Хант. — Каждый день я работаю над тем, чтобы улучшать свою игру. Но команда первостепенна. Я здесь, чтобы делать всё возможное для победы моей команды. Мне доставляет большое удовольствие забивать голы, помогать команде, защищать своих партнёров. Моя задача – нести команде энергию, жизнь».

Показательно, что в «Куньлуне» не только Хант заступается за одноклубников — одноклубники за Ханта тоже. В матче с «Сочи», когда соперник налетел на него со спины, помогать канадцу прилетел Иван Лисин.

В команде, помимо Лисина, всего двое россиян. Костяк составляют канадцы — их 19, но девять уже успели получить китайское гражданство. Х-фактор «Куньлуня» — Брэндон Ип. 37-летний нападающий забил в пяти матчах подряд и продлил рекордную для клуба результативную серию.

Брэндон Ип Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Отдельно стоит упомянуть вратарей. После трёх кошмарных сезонов в КХЛ расцвёл Джереми Смит: 33-летний ветеран отражает почти по 94% бросков. Показатели Мэтта Джурасика чуть ниже (92,8%), но для человека, о котором полтора месяца назад никто не знал, это фантастика.

Впрочем, главный «игрок» «Куньлуня» — всё же тренер. Грег Айрленд работает в роли наставника на протяжении последних 30 лет, прошёл через ECHL, AHL, европейские чемпионаты. Похоже, что без использования его колоссального опыта «Куньлунь» продолжал бы капитулировать перед соперниками любого уровня.