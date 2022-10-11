Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Куньлунь» одержал вторую подряд крупную победу, канадско-китайский клуб становится проблемой для российских соперников

У «Куньлуня» — новая жертва. Канадско-китайский клуб стал болью для российских соперников
Егор Бульчук
У «Куньлуня» — новая жертва
Комментарии
«Драконы» замучили ЦСКА и ускорили увольнение Дмитрия Рябыкина из «Авангарда», а теперь нокаутировали «Барыс».

Четвёртая часть регулярного чемпионата КХЛ позади, и за этот отрезок мы успели многое узнать о его участниках. Однако до сих пор некоторые из них продолжают создавать удивительные события или сами становятся сюрпризами. Самая свежая и нежданная среди команд-подарков — «Куньлунь». Клуб с китайской пропиской и временной регистрацией в Подмосковье, составленный преимущественно из канадских хоккеистов, одержал вторую подряд разгромную победу: сегодня подопечным Грега Айрленда покорился «Барыс» (5:0), а двумя днями ранее — «Авангард» (4:0).

Новость по теме
«Куньлунь» разгромил «Барыс» со счётом 5:0, одержав третью победу подряд

С одной стороны, «красным звёздам» помогли соперники: астанинцы продемонстрировали катастрофическую реализацию, а омичи погрязли во внутренних проблемах. С другой – китайцы принялись стабильно добиваться результатов чуть ранее: в октябре ещё не было ни матча, который бы они закончили с нулём очков. Уйти в овертайм по требованию «Куньлуня» пришлось не только буксующим «Трактору» и «Северстали», но и московскому «Динамо». А ЦСКА и вовсе уступил китайцам две игры за полторы недели.

При этом в самом начале сезона «Куньлунь» вовсе не воспринимался как источник неприятностей. Из шести стартовых матчей «драконы» проиграли пять, причём прямым конкурентам: дважды — «Сибири» и «Амуру», ещё раз — «Адмиралу».

Провальный дебют мог подсластить самолюбие профессиональных наблюдателей за хоккеем. Летом редкий эксперт или журналист вспоминал о самом существовании «Куньлуня» в орбите КХЛ. Клуб, который за шесть лет принял участие в пяти матчах плей-офф, чаще служил объектом шуток и приучил окружающих, что не способен решать хоть сколько-нибудь серьёзные задачи.

Грег Айрленд на скамейке запасных «Куньлуня»

Грег Айрленд на скамейке запасных «Куньлуня»

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Кроме того, в организации «завалили» селекционный процесс: до середины августа на контракте в «Ред Стар» был лишь один человек — с остальными договаривались в авральном режиме. Полное отсутствие победных традиций и дефицит кадров, казалось бы, отодвинули «Куньлунь» на периферию лиги.

Прогнозы получились ошибочными, хотя «красные звёзды» и сейчас не претендуют на место среди лидеров: даже после двух разгромов команда идёт только на восьмом месте в Западной конференции. Тем не менее взлёт октября позволяет китайцам свысока смотреть на «Трактор», минское «Динамо», обоих дальневосточников… Недалеко теперь и до «Витязя», который предсказуемо сник после феерического старта.

Секрет «Куньлуня», судя по всему, вовсе и не секрет. Клуб не располагает россыпью крутых мастеров, в чём отдаёт себе отчёт. Это знание помогает тренерам строить игру от простых основ — хорошей организации и коллективной силы духа.

Второе обстоятельство не стоит недооценивать. «Куньлунь» показывает себя как боевитая банда, готовая цепляться за соперника до последнего. Китайцы не только догнали ЦСКА со счёта 1:4, но и держали удар после чувствительных поражений. 1:6 от «Автомобилиста», 0:4 от «Магнитки» и «Сибири», 3:6 от СКА — их ничто не сломало. На то, что внутри действительно сложился коллектив, указывают и персональные свидетельства.

«Я стараюсь приносить команде пользу всеми возможными способами, а не только драками, — говорил в интервью «Чемпионату» тафгай «Куньлуня» Гарет Хант. — Каждый день я работаю над тем, чтобы улучшать свою игру. Но команда первостепенна. Я здесь, чтобы делать всё возможное для победы моей команды. Мне доставляет большое удовольствие забивать голы, помогать команде, защищать своих партнёров. Моя задача – нести команде энергию, жизнь».

«Драка — это не свет, который можно включить и выключить». Интервью с главным тафгаем КХЛ «Драка — это не свет, который можно включить и выключить». Интервью с главным тафгаем КХЛ

Показательно, что в «Куньлуне» не только Хант заступается за одноклубников — одноклубники за Ханта тоже. В матче с «Сочи», когда соперник налетел на него со спины, помогать канадцу прилетел Иван Лисин.

В команде, помимо Лисина, всего двое россиян. Костяк составляют канадцы — их 19, но девять уже успели получить китайское гражданство. Х-фактор «Куньлуня» — Брэндон Ип. 37-летний нападающий забил в пяти матчах подряд и продлил рекордную для клуба результативную серию.

Брэндон Ип

Брэндон Ип

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Отдельно стоит упомянуть вратарей. После трёх кошмарных сезонов в КХЛ расцвёл Джереми Смит: 33-летний ветеран отражает почти по 94% бросков. Показатели Мэтта Джурасика чуть ниже (92,8%), но для человека, о котором полтора месяца назад никто не знал, это фантастика.

Впрочем, главный «игрок» «Куньлуня» — всё же тренер. Грег Айрленд работает в роли наставника на протяжении последних 30 лет, прошёл через ECHL, AHL, европейские чемпионаты. Похоже, что без использования его колоссального опыта «Куньлунь» продолжал бы капитулировать перед соперниками любого уровня.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022