Лучший снайпер КХЛ — канадец из сборной Германии. У него есть «офис», как у Овечкина

В самом начале сезона гонку бомбардиров КХЛ возглавляла лихая троица из «Автомобилиста»: Сергей Широков, Кёртис Валк и Брукс Мэйсек имели одинаковый очковый тотал. Однако суперветеран и канадец с казахским паспортом много пропустили из-за травм — теперь первым в лиге идёт канадец с немецким гражданством и чешской фамилией. Мэйсек — лучший бомбардир и снайпер лиги, именно он стал первым игроком, пробившим 20 шайб в сезоне.

Мэйсек был задрафтован «Детройтом», но за легендарный клуб так и не сыграл. Сразу после окончания юниорской карьеры Брукс уехал в Германию и провёл три сезона в клубе из Изерлона — города, который находится недалеко от родины отца игрока на северо-западе Германии. После этого канадец получил немецкий паспорт, дебютировав за сборную на московском ЧМ-2016.

Потом были игра за местный гранд из Мюнхена и Олимпиада в Пхёнчхане: именно гол Мэйсека положил начало сенсационной победе над Канадой в полуфинале Игр. «Да, тогда мы подумали, что сказка станет реальностью. Мы понимали, что нам просто нужно довести игру до конца, имея численное преимущество, но всё-таки это сборная России. Там были собраны такие мастера, которые нашли возможность сравнять счёт», — вспоминал игрок в интервью «Чемпионату» в 2019-м.

После этого Брукс всё-таки сыграл в системе клуба АХЛ — Мэйсек подписал контракт с «Вегасом», но играл только в фарм-клубе, набирая там почти очко за игру. В 2019-м хоккеист подписал контракт с «Автомобилистом», где играет до сих пор.

И эта карьера, мягко говоря, была спорной. В первом сезоне за «Авто» канадец набрал 46 очков, полезно играл и в большинстве, и в меньшинстве, но полностью растворился в плей-офф, в серии с «Сибирью». Даже на фоне слабой игры остальных легионеров, которая больше походила на неприкрытый саботаж, Мэйсек был абсолютно незаметен и выпал из топ-6.

Билл Питерс и Брукс Мэйсек Фото: РИА Новости

Два сезона Билла Питерса были ещё хуже. Несмотря на неплохую статистику во втором чемпионате при канадском тренере, Мэйсек не особенно-то и выкладывался — впрочем, эти слова можно произнести почти про любого легионера «Авто». В те два мутных года возникало ощущение, что иностранцам важно набивать статистику на аутсайдерах, получать за неё неплохие бонусы, а потом имитировать игру в обороне, забивая на командную игру. Ходили слухи, что в последний выезд Питерса в прошлом ноябре Мэйсек не поехал из-за того, что просто не захотел, а не из-за официального «недомогания».

Вряд ли можно назвать случайным то, что после повышения Николая Заварухина с груди канадца пропала нашивка «А» (недавно она снова вернулась). В концовке того сезона тренер не оживил иностранцев, которые как будто были недовольны отставкой Питерса, но в новом сезоне всё абсолютно иначе. В чём компоненты успеха?

В первые сезоны Мэйсека в «Авто» нередко использовали как центрального нападающего — он может играть как на фланге, так и в центре. Чаще всего звенья Мэйсека центрил Питер Холланд — удивительный пример игрока, набивавшего статистику непонятным науке способом. Единственным сильным качеством Холланда был хороший бросок, назвать его диспетчером однозначно было нельзя.

В это межсезонье из «Барыса» в Екатеринбург приехал Кёртис Валк — и это стало попаданием в яблочко. Негабаритный канадец — тонкий плеймейкер, который стал дирижёром для второго звена. Тройка Ли — Валк — Мэйсек была лучшей у «Автомобилиста» при игре в равных составах и крутила долгие позиционные атаки с контролем шайбы. Мозги Валка и энергия Мэйсека и Ли дали прекрасную синергию, которая слегка затухла после травмы Кёртиса.

Брукс Мэйсек и Кёртис Валк Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Мэйсек в хорошей форме — один из лучших силовых форвардов лиги, который может и отбороться, и исполнить индивидуальный проход. Но главный секрет успеха канадца — игра в большинстве, в которой пришли 10 шайб канадца из 21. Ещё в прошлом сезоне спецбригада «Автомобилиста» на коротком отрезке расцвела: какое-то время соперники не могли противодействовать переводам на Мэйсека или Сергея Шумакова в круг вбрасывания, и «Авто» в этом периоде реализовывал каждое второе большинство.

В этом сезоне розыгрыш «Авто» стал куда вариативнее благодаря нескольким праворуким игрокам — на финальный бросок выводили и Широкова, и Голышева. Однако после нескольких травм спецбригада потеряла блеск, и игроки вернулись к самому простому и эффективному варианту — скидывать шайбу Мэйсеку в левый круг вбрасывания. Ничего не напоминает, правда?

Вот карта шайб Мэйсека в этом сезоне. Скопление красных точек в левом круге вбрасывания показывает, что в КХЛ, как и в «Вашингтоне», тоже появился свой «офис-менеджер» в уже намоленном Овечкиным месте.

Карта голов Брукса Мэйсека

То, что Мэйсек умеет забивать в регулярке, мы уже знаем. Теперь остался следующий шаг — доказать это в плей-офф (с учётом проблем грандов сложно представить себе вариант, при котором «Авто» туда не попадёт). Там история у Брукса не лучшая: он неудачно провёл матч Кубка Колдера в 2019-м и Кубка Гагарина через год, хотя в серии с «Авангардом» весной 2021-го был одним из лучших в команде. Впрочем, вопрос с сохранением уровня игры в плей-офф давно актуален для всего «Автомобилиста».