Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 14 ноября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 15 ноября

Невероятная история — тренер встал в ворота и выиграл матч! Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ
Комментарии
Захватывающий сюжет в игре «Нефтехимика» и «Витязя», 11 периодов засухи «Трактора» и победа «Спартака» в московском дерби.

14 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Педан) – 02:09 (5x5)   2:0 Гиздатуллин (Ли, Педан) – 26:49 (5x5)

«Трактор» заглох и совсем не хочет заводиться. Матч в Хабаровске начался с ошибки Евгения Кулика и контратаки, завершившейся голом Яна Дрозга. Для словенского нападающего, совсем недавно приехавшего в «Амур», этот гол стал дебютным в КХЛ.

Во втором периоде чудовищную ошибку допустил уже вратарь «Трактора» Илья Проскуряков. Он не совладал с шайбой за воротами, и та выскочила на пятак, где Артур Гиздатуллин послал её в сетку.

Челябинцы проиграли третий матч подряд всухую и не забивают уже больше 220 минут. Над Анваром Гатиятулиным сгущаются тучи, по поводу возможной отставки он ответил сегодня – «без комментариев».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 5
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Гончарук – 16:31 (5x5)   0:2 Марин (Мишарин, Ян) – 35:07 (5x5)   0:3 Кручинин (Коваленко, Марин) – 38:52 (5x5)   0:4 Фирстов (Ларионов) – 39:03 (5x5)   0:5 Гончарук (Ларионов, Коваленко) – 49:12 (5x4)

«Торпедо» во второй раз в сезоне выиграло четыре матча подряд – сегодня в гостях был повержен «Куньлунь». Хозяева оказывали сопротивление в первом периоде и пропустили только одну шайбу. Счёт открыл Сергей Гончарук, который продлил свою голевую серию до четырёх встреч.

Ближе к концу второго периода атака нижегородцев взяла своё, забросив три раза за четыре минуты. Отметим дебютную шайбу 21-летнего Владислава Фирстова, который вернулся в Россию из фарм-клуба «Миннесоты» на правах аренды. В третьем периоде Гончарук оформил дубль, теперь у него шесть шайб за четыре игры! У Игоря Ларионова-младшего шесть передач за последние два матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Берёзкин, Черепанов) – 23:33 (5x5)   2:0 Чехович (Красковский, Алексеев) – 40:52 (5x5)   2:1 Петунин (Пресс, Гераськин) – 49:50 (5x4)   2:2 Вовченко (Абросимов, Пилипенко) – 56:18 (5x5)   2:3 Морозов (Пресс, Вовченко) – 63:23 (5x3)

«Локомотив» проиграл третий матч кряду, уступив «Северстали» на домашней площадке. Хозяева были близки к победе, но за последние 10 минут разбазарили преимущество в две шайбы и в итоге уступили в овертайме. В первом периоде Дмитрий Шугаев несколько раз выручал свою команду, но во втором не с броском Максима Шалунова. 78-й номер железнодорожников прервал голевое молчание, которое длилось на протяжении восьми матчей.

На исходе второго периода Никита Макеев получил две минуты за подножку. Первое же большинство в игре «Локомотив» использовал уже на старте третьего периода. В протоколе шайба Ивана Чеховича записана в равных составах, но явилась прямым следствием розыгрыша лишнего.

Любопытно, что и «Северсталь» забила в первом же большинстве, возродив интригу в игре. Андрей Разин поменял вратаря на шестого полевого, но шайбу забросили уже в традиционном формате «пять на четыре», когда большинство подходило к концу. Даниил Вовченко сравнял счёт за три с половиной минуты до конца, а в овертайме Александр Полунин схватил удаление, Андрей Разин снова снял вратаря, и Егор Морозов затолкал шайбу после броска Робина Пресса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рассказов (Кара, Сараев) – 02:55 (5x5)   1:1 Федотов (Лещенко, Галимов) – 15:26 (5x5)   2:1 Рассказов (Кара) – 16:38 (5x5)   2:2 Порядин (Митякин, Березин) – 26:43 (5x5)   3:2 Рассказов (Абросимов, Кара) – 29:19 (5x5)   3:3 Попов (Шинкарук, Березин) – 32:36 (5x5)   4:3 Волгин (Кара, Попов) – 40:41 (5x4)   4:4 Порядин (Камара, Гончаров) – 49:30 (5x3)   4:5 Порядин – 59:47 (5x5)

«Нефтехимику» не позавидуешь – оба основных и ещё пара запасных вратарей в лазарете. Последние матчи играл Андрей Тихомиров, но с микротравмой, и неделю назад был подписан контракт с тренером вратарей «Реактора» Антоном Кислицыным. Сегодня он вышел на лёд с первых минут. 33-летний голкипер ранее выступал в основном в ВХЛ, кто бы мог подумать ещё пару недель назад, что в 33 года, через два года после завершения карьеры он дебютирует в КХЛ?

А кто бы мог подумать, что его дебют придётся на матч с совершенно захватывающим сюжетом, когда зрители увидят два хет-трика, «Нефтехимик» будет всю дорогу отбиваться, пропускать и догонять, а затем вырвет победу на последних секундах?

Первые три шайбы «Витязя» забросил Павел Рассказов. На его голы по очереди ответили Илья Федотов, Павел Порядин и Егор Попов. Драматичная развязка произошла в третьем периоде. Он начался с того, что Алексей Волгин вновь вывел хозяев вперёд, но в середине периода защитник удалился, когда его команда и так играла в меньшинстве. «Нефтехимик» реализовал «пять на три», и всё шло к овертайму, но капитан нижнекамцев за 13 секунд до сирены вылез на пятачок и пробил Дорожко в ближний угол. Такой дебют Кислицыну точно запомнится на всю жизнь!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Спартак
Москва
0:1 Вароне (Кин) – 01:48 (4x3)   0:2 Кин (Локтионов, Хохлачёв) – 17:44 (5x4)   1:2 Миронов (О'Делл, Уил) – 23:39 (4x3)   2:2 О'Делл (Малышев, Рашевский) – 38:12 (5x5)   2:3 Старченко – 65:00 (ПБ)

Перед отставкой Бориса Миронова «Спартак» проиграл шесть матчей подряд. После – по очереди расправился с обоими московскими соседями. ЦСКА красно-белые побеждали под руководством Алексея Заварухина, а к матчу с «Динамо» команду уже принял новый главный тренер – Игорь Гришин.

Первые два периода вышли совершенно противоположными для обеих команд. В первом бело-голубые удалились три раза и в итоге дважды пропустили в меньшинстве. Во второй шайбе «Спартака» поучаствовал Александр Хохлачёв, повторив клубный рекорд Бранко Радивоевича по передачам в КХЛ. Во втором точно по такому же сценарию сыграл «Спартак», а «Динамо» смогло отыграться – Миронов сократил отставание в большинстве, а Эрик О’Делл позже забил в равных составах. В третьем периоде удаление было только одно, а голов – ноль, как и в овертайме. Буллиты взял «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 15 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2022, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2022, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2022, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022