Невероятная история — тренер встал в ворота и выиграл матч! Итоги дня КХЛ

14 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Трактор» заглох и совсем не хочет заводиться. Матч в Хабаровске начался с ошибки Евгения Кулика и контратаки, завершившейся голом Яна Дрозга. Для словенского нападающего, совсем недавно приехавшего в «Амур», этот гол стал дебютным в КХЛ.

Во втором периоде чудовищную ошибку допустил уже вратарь «Трактора» Илья Проскуряков. Он не совладал с шайбой за воротами, и та выскочила на пятак, где Артур Гиздатуллин послал её в сетку.

Челябинцы проиграли третий матч подряд всухую и не забивают уже больше 220 минут. Над Анваром Гатиятулиным сгущаются тучи, по поводу возможной отставки он ответил сегодня – «без комментариев».

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«Торпедо» во второй раз в сезоне выиграло четыре матча подряд – сегодня в гостях был повержен «Куньлунь». Хозяева оказывали сопротивление в первом периоде и пропустили только одну шайбу. Счёт открыл Сергей Гончарук, который продлил свою голевую серию до четырёх встреч.

Ближе к концу второго периода атака нижегородцев взяла своё, забросив три раза за четыре минуты. Отметим дебютную шайбу 21-летнего Владислава Фирстова, который вернулся в Россию из фарм-клуба «Миннесоты» на правах аренды. В третьем периоде Гончарук оформил дубль, теперь у него шесть шайб за четыре игры! У Игоря Ларионова-младшего шесть передач за последние два матча.

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«Локомотив» проиграл третий матч кряду, уступив «Северстали» на домашней площадке. Хозяева были близки к победе, но за последние 10 минут разбазарили преимущество в две шайбы и в итоге уступили в овертайме. В первом периоде Дмитрий Шугаев несколько раз выручал свою команду, но во втором не с броском Максима Шалунова. 78-й номер железнодорожников прервал голевое молчание, которое длилось на протяжении восьми матчей.

На исходе второго периода Никита Макеев получил две минуты за подножку. Первое же большинство в игре «Локомотив» использовал уже на старте третьего периода. В протоколе шайба Ивана Чеховича записана в равных составах, но явилась прямым следствием розыгрыша лишнего.

Любопытно, что и «Северсталь» забила в первом же большинстве, возродив интригу в игре. Андрей Разин поменял вратаря на шестого полевого, но шайбу забросили уже в традиционном формате «пять на четыре», когда большинство подходило к концу. Даниил Вовченко сравнял счёт за три с половиной минуты до конца, а в овертайме Александр Полунин схватил удаление, Андрей Разин снова снял вратаря, и Егор Морозов затолкал шайбу после броска Робина Пресса.

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«Нефтехимику» не позавидуешь – оба основных и ещё пара запасных вратарей в лазарете. Последние матчи играл Андрей Тихомиров, но с микротравмой, и неделю назад был подписан контракт с тренером вратарей «Реактора» Антоном Кислицыным. Сегодня он вышел на лёд с первых минут. 33-летний голкипер ранее выступал в основном в ВХЛ, кто бы мог подумать ещё пару недель назад, что в 33 года, через два года после завершения карьеры он дебютирует в КХЛ?

А кто бы мог подумать, что его дебют придётся на матч с совершенно захватывающим сюжетом, когда зрители увидят два хет-трика, «Нефтехимик» будет всю дорогу отбиваться, пропускать и догонять, а затем вырвет победу на последних секундах?

Первые три шайбы «Витязя» забросил Павел Рассказов. На его голы по очереди ответили Илья Федотов, Павел Порядин и Егор Попов. Драматичная развязка произошла в третьем периоде. Он начался с того, что Алексей Волгин вновь вывел хозяев вперёд, но в середине периода защитник удалился, когда его команда и так играла в меньшинстве. «Нефтехимик» реализовал «пять на три», и всё шло к овертайму, но капитан нижнекамцев за 13 секунд до сирены вылез на пятачок и пробил Дорожко в ближний угол. Такой дебют Кислицыну точно запомнится на всю жизнь!

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Перед отставкой Бориса Миронова «Спартак» проиграл шесть матчей подряд. После – по очереди расправился с обоими московскими соседями. ЦСКА красно-белые побеждали под руководством Алексея Заварухина, а к матчу с «Динамо» команду уже принял новый главный тренер – Игорь Гришин.

Первые два периода вышли совершенно противоположными для обеих команд. В первом бело-голубые удалились три раза и в итоге дважды пропустили в меньшинстве. Во второй шайбе «Спартака» поучаствовал Александр Хохлачёв, повторив клубный рекорд Бранко Радивоевича по передачам в КХЛ. Во втором точно по такому же сценарию сыграл «Спартак», а «Динамо» смогло отыграться – Миронов сократил отставание в большинстве, а Эрик О’Делл позже забил в равных составах. В третьем периоде удаление было только одно, а голов – ноль, как и в овертайме. Буллиты взял «Спартак».

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Матчи 15 ноября