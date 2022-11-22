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Результаты матчей КХЛ 21 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей на 22 ноября

«Ак Барс» приучил к поражениям, но и «Салават» не лучше! Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ 21 ноября
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«Трактор» и «Нефтехимик» одержали трудные победы, обострив до предела борьбу за плей-офф на Востоке.

21 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Быков (Семёнов, Галимов) – 12:42 (5x5)   0:2 Петров (Семёнов, Кагарлицкий) – 17:29 (5x4)   1:2 Бек (Пьянов, Мёрфи) – 18:03 (5x3)   2:2 Голубев (Коротков) – 38:48 (5x5)   3:2 Шаров (Мёрфи, Бек) – 44:05 (5x4)   4:2 Шаров (Мёрфи, Назаревич) – 49:01 (5x5)

В Новосибирске хозяева льда принимали многострадальный «Ак Барс». В первом периоде казанцам удалось не только открыть счёт, но и удвоить преимущество (обе шайбы случились в большинстве), но удаления в концовке отрезка подвели гостей. Тейлор Бек в расстановке «5 на 3» пробил Тимура Билялова и запустил механизм камбэка.

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Во втором периоде Денис Голубев счёт сравнял, а в третьем Александр Шаров оформил отличный дубль и подписал очередной приговор команде Олега Знарка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Савицкий (Михайлис, Ножье) – 02:09 (5x4)   2:0 Бракко (Луис, Сагадеев) – 46:52 (5x4)   2:1 Дроздов – 48:34 (5x5)   3:1 Савицкий (Михайлис, Вей) – 54:16 (5x5)   4:1 Вей (Петухов) – 59:43 (en)

В последнее время печально складываются дела и у другого зелёного коллектива КХЛ. «Салават Юлаев» проиграл все четыре матча домашней серии, а сейчас уступил и в Астане «Барысу», который идёт за пределами зоны плей-офф.

Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт уже на третьей минуте, а следующая шайба в матче состоялась лишь в середине третьего периода. После гола от Джереми Бракко «Салават» тоже сумел забить, но «Барыс» настоял на победе, а неожиданным главным героем встречи стал казахстанский форвард Кирилл Савицкий, оформивший дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Телегин (Бывальцев) – 30:57 (5x4)   2:0 Пулккинен (Хохряков) – 31:48 (5x5)   2:1 Лапин – 32:22 (5x5)   2:2 Дрозг (Николишин, Йордан) – 46:42 (5x4)   3:2 Шабанов (Горюнов-Рольгизер) – 52:54 (5x5)

«Трактор» и «Амур» недавно выясняли отношения на Дальнем Востоке, а теперь перебрались в Челябинск. Хозяева льда, идущие на последнем месте конференции по потерянным очкам, остро нуждались в победе, однако бодрого старта от подопечных Анвара Гатиятулина привычно не получилось. Зато «Трактор» и не пропустил в это время, а в середине второго периода обрушил на «Амур» целый дубль – с интервалом в 57 секунд отличились Сергей Телегин и Теэму Пулккинен.

Впрочем, хабаровчане ушли с 0:2 и могли рассчитывать как минимум на ничью в основное время, но «Трактор» в очередной раз спас молодой форвард Максим Шабанов. Один из немногих светлых лучиков челябинцев в этом сезоне на 53-й минуте «доел» момент с пятачка и принёс своей команде победу. Из-за поражения «Ак Барса» в основное время «Трактор» взлетел аж на седьмое место в конференции, но борьба внизу Востока идёт невероятно упорная, а у челябинцев на пару-тройку матчей сыграно больше, чем у конкурентов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Камара (Хохлов, Сидоров) – 13:28 (5x4)

В Нижнекамск в гости к последней команде Востока приехал сенсационный «Адмирал». Игра вышла совсем нерезультативной, но болельщики с трибун ушли в приподнятом настроении: «Нефтехимик» выиграл благодаря единственному голу Энтони Камара на 14-й минуте в большинстве.

Турнирная таблица КХЛ

Это уже третья подряд победа «волков», они догнали по очкам «Амур», а по дополнительным показателям переместились на 10-е место в конференции. Борьба за плей-офф на Востоке идёт интереснейшая.

Матчи 22 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив
Ярославль
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