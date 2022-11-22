«Трактор» и «Нефтехимик» одержали трудные победы, обострив до предела борьбу за плей-офф на Востоке.

«Ак Барс» приучил к поражениям, но и «Салават» не лучше! Итоги игрового дня КХЛ

21 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о каждой из них.

В Новосибирске хозяева льда принимали многострадальный «Ак Барс». В первом периоде казанцам удалось не только открыть счёт, но и удвоить преимущество (обе шайбы случились в большинстве), но удаления в концовке отрезка подвели гостей. Тейлор Бек в расстановке «5 на 3» пробил Тимура Билялова и запустил механизм камбэка.

Во втором периоде Денис Голубев счёт сравнял, а в третьем Александр Шаров оформил отличный дубль и подписал очередной приговор команде Олега Знарка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В последнее время печально складываются дела и у другого зелёного коллектива КХЛ. «Салават Юлаев» проиграл все четыре матча домашней серии, а сейчас уступил и в Астане «Барысу», который идёт за пределами зоны плей-офф.

Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт уже на третьей минуте, а следующая шайба в матче состоялась лишь в середине третьего периода. После гола от Джереми Бракко «Салават» тоже сумел забить, но «Барыс» настоял на победе, а неожиданным главным героем встречи стал казахстанский форвард Кирилл Савицкий, оформивший дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Трактор» и «Амур» недавно выясняли отношения на Дальнем Востоке, а теперь перебрались в Челябинск. Хозяева льда, идущие на последнем месте конференции по потерянным очкам, остро нуждались в победе, однако бодрого старта от подопечных Анвара Гатиятулина привычно не получилось. Зато «Трактор» и не пропустил в это время, а в середине второго периода обрушил на «Амур» целый дубль – с интервалом в 57 секунд отличились Сергей Телегин и Теэму Пулккинен.

Впрочем, хабаровчане ушли с 0:2 и могли рассчитывать как минимум на ничью в основное время, но «Трактор» в очередной раз спас молодой форвард Максим Шабанов. Один из немногих светлых лучиков челябинцев в этом сезоне на 53-й минуте «доел» момент с пятачка и принёс своей команде победу. Из-за поражения «Ак Барса» в основное время «Трактор» взлетел аж на седьмое место в конференции, но борьба внизу Востока идёт невероятно упорная, а у челябинцев на пару-тройку матчей сыграно больше, чем у конкурентов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Нижнекамск в гости к последней команде Востока приехал сенсационный «Адмирал». Игра вышла совсем нерезультативной, но болельщики с трибун ушли в приподнятом настроении: «Нефтехимик» выиграл благодаря единственному голу Энтони Камара на 14-й минуте в большинстве.

Это уже третья подряд победа «волков», они догнали по очкам «Амур», а по дополнительным показателям переместились на 10-е место в конференции. Борьба за плей-офф на Востоке идёт интереснейшая.

Матчи 22 ноября