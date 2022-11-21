Глобальная чистка в «Ак Барсе»! Знарка не трогают, а игроков выгоняют одного за другим

Новости из «Ак Барса» с каждым днём приходят всё тревожнее. Мало того, что в регулярном чемпионате дела у команды Олега Знарка совершенно не идут (с таким бюджетом и составом нужно занимать лидирующие позиции, а не бороться за плей-офф), так ещё и с атмосферой внутри коллектива совсем плохо.

Не забыта история с переводом звёздного форварда Александра Радулова в неиграющий состав. После неё нападающий дал нашумевшее эксклюзивное интервью нашему изданию. Однако выгонять Радулова из «Ак Барса» в руководстве и тренерском штабе не решились: огромная компенсация за досрочное расторжение контракта, заслуги и авторитет, – такого человека просто так на улицу не выставить. И Александр, будучи настоящим профи и мастером, начал приносить всё больше пользы: хет-трик в ворота СКА говорит сам за себя.

В казанском клубе решили продолжать искать крайних. Нападающий Даниил Тарасов, совершенно лишённый доверия тренерского штаба Знарка, много просидел в запасе, а затем наконец-то вырвался из казанских лап и уже успел подписать контракт с «Автомобилистом» до 30 апреля 2024 года. Главный тренер уральцев Николай Заварухин объяснил, как планирует использовать новичка.

Добрались и до защитника Максима Чудинова, с которым «барсы» подписали полноценное соглашение после просмотрового контракта. Игрок обороны, напомним, долго восстанавливался после тяжёлой травмы, а в Казани его хотел видеть лично Знарок, прекрасно знакомый с хоккеистом и знающий его возможности. В итоге специалист разочаровался в Чудинове, толком не найдя ему места в игровой модели. Поговаривают, что на вакантное место скоро подпишут молодого Даниила Журавлёва – у него не идут дела в Северной Америке. Ну а Максим продолжит карьеру в «Спартаке».

И вот теперь, похоже, настала очередь местного воспитанника, центрального нападающего Александра Бурмистрова. Накануне появилась информация, что форвард покинул расположение команды, которая сейчас на выезде, и вернулся в Казань. Уже прошёл слух, что хоккеист уйдёт из «Ак Барса» из-за конфликта с главным тренером Олегом Знарком. Хоккеист не стал молчать и высказал Знарку в лицо всё, что о нём думает.

Бурмистров действительно покинул расположение команды – это не стал скрывать генеральный менеджер «барсов» Марат Валиуллин, переложивший ответственность на себя.

«Причина не в разногласиях между тренером и игроком, Александр вернулся в Казань по моему решению», – отметил функционер.

В свою очередь, агент хоккеиста Юрий Николаев (он же является агентом Радулова, Тарасова и Чудинова) пока решил не давать развёрнутого комментария.

«Ничего комментировать на сегодняшний день не буду. Нужно время», – заявил Николаев ещё вчера.

Александр Бурмистров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Согласитесь, ненормально, когда в топ-клубе и одном из главных фаворитов сезона происходят распри и склоки. Видно, что нет единого кулака, единой мысли, единого коллектива. Такое ощущение, что игроки разбились на отдельные группы, а порой и вовсе каждый сам за себя.

С помощью одних только трансферов и перетряхивания состава вопрос не решить – проблема зарыта гораздо глубже. Складывается впечатление, что Олег Знарок и его помощники не справляются с возложенными на них обязанностями, делая крайними и виноватыми всех вокруг, кроме себя. Отсюда нервозность и раздрай внутри всей команды.

Это подтверждает и сегодняшнее поражение от «Сибири» (2:4), ставшее для «Ак Барса» пятым в последних шести матчах. Всего у Казани только семь побед в основное время в нынешней регулярке. Это худший показатель среди команд Востока. Новосибирцы, кстати, забросили четыре шайбы, нанеся в створ ворот соперника всего 15 бросков. Выводы делайте сами.

После проигрыша на пресс-конференции Олег Знарок отказался отвечать на вопросы по ситуации с Бурмистровым, отправив с ними к руководству клуба. Спасибо, Олег Валерьевич, за столь ценный совет.