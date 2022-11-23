Упал на пол вниз головой. Дикий случай в аэропорту погубил карьеру уникального хоккеиста

«Думаю, его можно считать легендой казахского хоккея. Майка висит под сводами арены в Астане, а в его родном Усть-Каменогорске нарисован его огромный портрет на весь дом», — так в интервью «Чемпионату» Адиль Бекетаев отозвался о Талгате Жайлауове. Тем болельщикам, кто следил за КХЛ в первые годы её существования, это имя прекрасно известно. Юркий, динамичный, работоспособный нападающий успешно разбавлял в «Барысе» многочисленную североамериканскую диаспору, был (да и пока остаётся) единственным этническим казахом, которого можно было назвать хоккеистом, близким к топ-уровню.

В «Барыс» Жайлауов попал в 2007 году в возрасте 22 лет, ярко проявил себя в Высшей лиге, а затем уже в КХЛ стал прогрессировать шаг за шагом. В астанинской команде тех времён на первых ролях были легионеры (вы помните тройку Боченски — Бойд — Доус), а также опытные русские, типа Константина Глазачева или Максима Спиридонова. Среди казахстанских игроков выделялся Роман Старченко, но особенно мил местной публике был Жайлауов – молодой казах, чья статистика улучшалась с каждым сезоном.

В сезоне-2012/2013 Талгат стал третьим снайпером «Барыса» в регулярке (больше тогда забили только Боченски и Доус), а лучший чемпионат Жайлауова в карьере совпал с первым прорывным сезоном «Барыса» в КХЛ. В турнире-2013/2014 астанинский клуб под управлением финского тренера Ари-Пекки Селина занял третье место на Востоке, а затем впервые в истории выиграл серию плей-офф, сокрушив «Автомобилист» в четвертьфинале конференции 4-0.

Талгат Жайлауов Фото: Акимжанов Марат, photo.khl.ru

Жайлауов в том сезоне набрал рекордное для себя 31 (10+21) очко в регулярке, став пятым бомбардиром «Барыса», а ещё впервые получил приглашение на Матч звёзд КХЛ. Никто тогда не мог подумать, что это пик для хоккеиста, но случилось так, что карьеру Жайлауова направили по наклонной собственные болельщики, которые были готовы носить Талгата на руках.

Собственно, воплощение этого желания и стало роковым для Жайлауова. 12 марта 2014-го фанаты «Барыса» встречали свою команду в аэропорту Астаны после её триумфального возвращения из Екатеринбурга, где казахстанцы добыли путёвку во второй раунд плей-офф. Болельщики приветствовали своих любимцев, общались с ними, но к Жайлауову проявили особое отношение: подхватили нетяжёлого (80 кг) Талгата на руки и принялись качать. К сожалению, закончился этот порыв самым печальным образом. Уже после второго подбрасывания Жайлауов перекувырнулся в воздухе и полетел головой вниз прямо на бетонный пол терминала. Поймать кумира горе-болельщики не смогли.



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После падения Талгат далеко не сразу пришёл в себя. Какое-то время он сидел на полу, затем всё-таки сам поднялся и медленно пошёл от притихшей толпы. Кто-то извинялся перед хоккеистом, кто-то просто молчал, понимая весь трагичный абсурд ситуации.



Сообщения о кратковременной потере сознания Жайлауовым и образовании гематомы не нашли подтверждения, однако сотрясение мозга и смещение шейного позвонка Талгат получил совершенно точно. Врачи прописали форварду полный покой, а сезон для него оказался закончен. Хоккеист целиком пропустил серию второго раунда с «Салаватом», в которой «Барыс» уступил и отправился в отпуск уже в полном составе.

После того нелепого инцидента карьера 28-летнего Жайлауова резко пошла под откос. В следующем сезоне он набрал почти в три раза меньше очков, чем в предыдущем, затем вообще стал выпадать из состава «Барыса», пошли двусторонние контракты и, как следствие, регулярные ссылки в ВХЛ и чемпионат Казахстана. В итоге прежний Жайлауов уже не вернулся. Вряд ли причина в том, что Талгат разочаровался в собственных болельщиках, но нет сомнений, что то падение в аэропорту оказало значительное влияние на спад Жайлауова.

Талгат Жайлауов Фото: Акимжанов Марат, photo.khl.ru

«Это серьезный удар для самого хоккеиста. Талгат – очень тонкий игрок с прекрасным игровым чутьем. А сотрясение мозга очень сильно влияет на игровое чутье. Это то, что практически невозможно измерить», — так сразу отреагировал на ту историю агент Алексей Дементьев и, как показало время, оказался прав.

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Окончательно систему «Барыса» Жайлауов покинул в 2020 году. Всё это время после травмы Талгат продолжал весьма результативно играть за сборную Казахстана в низших международных дивизионах, выступал в ВХЛ и местном чемпионате, но уровень КХЛ уже не тянул. В итоге после четырёх матчей за «Сарыарку» в сезоне-2020/2021 Жайлауов завершил карьеру в возрасте 35 лет.



«Я ни на кого не злюсь. Никаких эмоций нет. В принципе, все видели видео. Я не буду комментировать, не хочу…У нас все болельщики хорошие, это несчастный случай», — так Жайлауов прокомментировал своё знаменитое падение в марте 2014-го и больше никогда не возвращался к тому инциденту. В дальнейшем у Талгата были и другие (уже игровые) весьма серьёзные травмы, которые тоже повлияли на то, что его карьера затормозилась так рано. Возможно, и без конфуза в аэропорту Жайлауов сошёл бы с хоккейных радаров. Но в чём нет никаких сомнений, так это в том, что тот дурацкий эпизод с падением вошёл в список самых нелепых травм в истории КХЛ. А возможно, и вовсе возглавил его.