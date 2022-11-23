Русского вратаря озолотили в Америке! Кочетков получил $ 8 млн, сыграв лишь 7 матчей в НХЛ

В Петра совсем не верили на родине, а теперь ему выписывает щедрый аванс один из фаворитов Кубка Стэнли.

Пётр Кочетков сыграл в НХЛ всего семь матчей, но, если сложить все буквы, написанные о нём за последнее время, получатся километры. Самая насыщенная глава в истории россиянина началась в конце апреля, когда он невероятно ярко ворвался в лигу. Два первых номера «Каролины» почти синхронно получили травмы, и место в воротах пришлось занять 23-летнему уроженцу Пензы.

Кочетков справился на отлично. Отразив 17 из 19 бросков, он стал лишь четвёртым голкипером в истории «Харрикейнз», которому удалось выиграть свой дебютный матч.

В начале мая Пётр снова появился на льду – и на этот раз не просто ушёл в раздевалку победителем. Голкипер ответил на фирменный номер в исполнении главного раздражителя современной НХЛ – Брэда Маршана, не испугавшись и не отсиживаясь в ожидании партнёров. Конец сезона Кочетков провёл в фарме «ураганов», вместе с которым стал обладателем Кубка Колдера – титула в АХЛ.

При этом феномен тотального неверия в Петра всё ещё жив в памяти. Российские тренеры не видели в Кочеткове хоккеиста первой величины, как бы близко на него ни смотрели. После триумфального МЧМ-2019, откуда Пётр вернулся с наградой лучшему вратарю турнира, его карьера пошла под откос.

Будучи игроком «Сочи», искупавшийся в лучах славы Кочетков быстро отправился по давно проложенному маршруту – в СКА. Там голкипера настойчиво мариновали в запасе, а окончательно разочаровавшись в его перспективах, отправили на правах аренды в «Витязь». Здесь Кочетков тоже не пришёлся ко двору. Проблески былых успехов проявились в выступлениях за «Торпедо», но от своего уровня вратарь всё равно был очень далёк.

Пётр Кочетков Фото: Юрий Кузьмин/POOL/ТАСС

Возможно, Кочеткова для мирового хоккея спасло решение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат. «Торпедо» пролетело мимо плей-офф, и Пётр, воспользовавшись случаем, полетел в Северную Америку, где в результате и нашёл сначала благосклонность тренеров, затем кубок, а теперь и хороший контракт.

По условиям нового соглашения с «Каролиной» Кочетков получит $ 8 млн за четыре года. Двухмиллионный кэпхит – отличная сумма для вратаря, который провёл в лиге меньше десяти игр, не правда ли?

Расчёт «Харрикейнз» очевиден. В клубе наверняка надеются, что Кочетков в ближайшие пару сезонов сможет выйти на максимальные или близкие к таковым обороты. Тогда «Каролина» сможет какое-то время пользоваться услугами россиянина за бесценок. Учитывая более-менее распространённые в НХЛ проблемы с вратарями, договор Кочеткова может показаться смехотворным даже на финише нынешнего сезона.

Но сам Пётр, если и теряет, то очень немного. Наконец, он обретает официально оформленное доверие от клуба, а возраст – по вратарским меркам почти детский – позволяет ему расти. Теперь всё зависит от продуктивности этого роста. Успехи Кочеткова в ближайшем будущем – гарантия того, что его следующий контракт станет кратно более щедрым.