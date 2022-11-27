Матч НХЛ закончился яркой массовой дракой. Всё из-за силового приёма русского защитника

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов давно создал себе репутацию весьма жёсткого хоккеиста, способного применить эффектный силовой приём. И в ЦСКА, и в «Монреале» Романов периодически радовал крутыми хитами, да и оппонентам «островитян» тоже уже доставалось от Александра.
На 57-й минуте игры с «Филадельфией» Романов совершил очередной силовой приём, далеко не самый жёсткий в своей карьере, но последствия у него оказались самые неожиданные. Кевин Хейз даже на лёд толком не упал после контакта с россиянином, но на Романова тут же набросился тафгай (13 драк в прошлом сезоне) Николя Делорье. Канадец схватил Александра за свитер, намереваясь основательно его встряхнуть, но на защиту одноклубника уже прилетели другие игроки «Айлендерс». В результате завязалась массовая драка.
ВИДЕО
Оливер Вальстрём схватился с Тони Деанджело, Делорье противостоял Скотт Мейфилд. А ещё чуть позже слегка повздорили Мэтт Мартин и Расмус Ристолайнен. Причиной такой агрессивной концовки матча, очевидно, стал результат игры. К моменту хита Романова «Филадельфия» проигрывала в гостях 2:5 (хотя к середине второго периода «лётчики» вели 2:1), корячилось уже 10-е подряд поражение, так что неудивительно, что горячие подопечные горячего тренера Джона Тортореллы были взвинчены до предела. И Романов просто невольно поднёс спичку.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Айлендерс» выиграли четвёртый матч подряд, на этот раз с Семёном Варламовым в воротах. Российский голкипер отразил 26 бросков, достойно продолжив дело соотечественника Ильи Сорокина на Лонг-Айленде.
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