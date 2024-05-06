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Кожевников — о непродлении контракта с Заварухиным: считают, что канадцы сильнее наших

Кожевников — о непродлении контракта с Заварухиным: считают, что канадцы сильнее наших
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Бенуа Гру на пост главного тренера «Трактора».

— Не знаю, пускай попробуют канадца. Посмотрим, что будет. Считают, что канадцы сильнее наших, руководство решило так. Я против этого, у нас своих хватает.

— Удивило ли, что с Заварухиным не продлили контракт, хотя команда взяла бронзу?

— Значит, цель была выиграть кубок. У них же другие цели, хотя команда была неплохая. Виноват не тренер, что вратаря сломали. Значит, менеджеры плохо поработали, надо же было искать второго голкипера, достойного. У нас принято всё сваливать на тренеров по большому счёту. Мы же не умеем терпеть, мы должны завалить. Такой принцип у нас. Надо его менять, конечно, но пока он действует. Чтобы свои ошибки снять, надо кого-то завалить, вот Заварухину и досталось, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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