СКА превратился в Канаду — лишь бы обыграть ЦСКА! Разбор первой половины сезона КХЛ, Запад

К декабрьской паузе все команды лиги отыграли половину регулярки, а кто-то успел выйти и на 60% матчей. Пока в КХЛ целую неделю не будет матчей, лучшее время подводить промежуточные итоги — начинаем это с Западной конференции.

Всё те же там же

В НХЛ изменение формата плей-офф привело к тому, что многие команды стали лучше понимать будущую турнирную сетку: в Атлантическом дивизионе почти неизбежно надо было пробиваться сквозь «Тампу», в Центральном ждал злой «Колорадо». Некоторые менеджеры на последних дедлайнах НХЛ уже вели работу конкретно под будущих соперников, стараясь делать команду более готовой для игры с быстрым или габаритным оппонентом.



СКА же провёл такую работу ещё в межсезонье, полностью отойдя от условно креативной концепции, которая в Петербурге работала почти все 2010-е, медленно угасая в последние годы. Роман Ротенберг так часто вспоминает про Канаду и канадский стиль в публичных выступлениях, что можно сделать вывод, что этот стиль он как минимум уважает: и ведь нынешний СКА и играет в стереотипно канадской манере: прессинг, давление, жёсткость на грани фола.

Человеком, который стоял за этой эволюцией клуба, может быть Владимир Юрзинов-старший. Ротенберг неоднократно благодарил 82-летнюю легенду за помощь и наставничество, а роль советника СКА в клубе — это не синекура: Юрзинов использует должность вполне активно. В советское время журналисты часто противопоставляли игровой ЦСКА и условно «канадское» «Динамо». Но теперь ЦСКА несколько лет назад задал новый тренд на механицизм, и уже в Петербурге пытаются впервые с 2015-го победить в армейском дерби.

Владимир Юрзинов-старший Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

В отличие от прошлого сезона, когда в середине сезона оба армейских клуба играли невыразительно и никак не могли найти себя, в этом году они накатывают мощно. ЦСКА, правда, неровно провёл сентябрь: возможно, банально сказался лишний десяток проведённых игр, укачивало и второго финалиста, «Магнитку». Зато в октябре мы снова увидели паровой каток, который всех закатывал.

Все уже забыли про «советский хоккей» — да и с учётом того, что хоккей в последние годы полностью меняется, смешно было бы воссоздавать систему 30-летней давности. ЦСКА как будто не покидал Дмитрий Квартальнов: при Никитине клуб на какое-то время отходил от гиперактивности в пользу более осторожной игры, а сейчас она вернулась — и помогает заиграть даже совсем молодым парням, которые только зашли в КХЛ.

Пелотон

После ухода «Йокерита» круг тех, кто может бросить вызов, совсем сузился — остались только «Локомотив» и «Динамо», которые все последние годы бьются головой о то, что в экономике часто называют «ловушкой среднего дохода». Причём оба клуба своей нестабильностью делали всё, чтобы не бросить вызов дуалистической гегемонии: одни каждый раз меняли тренеров, а вторые при каждом удобном случае реорганизовывались.

Игорь Никитин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Конечно, сейчас более интересным вариантом выглядит «Локомотив» — и это даже с учётом травмы третьего бомбардира команды Артура Каюмова и не особо убедительной формы старой связки Коршков — Красковский. Однако Игорь Никитин не только раскрылся как стендапер на пресс-конференциях, но и работает вдолгую: за половину прошлого сезона основы нового стиля было бы сложно заложить. Да, команда частенько мучится в чужой зоне, но попробуй вскрыть её в своей!



Лицо нового «Динамо» — чекерская тройка Джиошвили — Каблуков — Муранов, которая постоянно идёт первой в заявке команды Алексея Кудашова. Как и «Локомотив», бело-голубые хотят замахнуться на что-то хорошее скорее умеренностью и аккуратностью. «Динамо» — предпоследняя команда лиги по дистанции, которую игроки покрывают во время матчей, и этот факт уже неплохо описывает стиль команды. Однако даже при таком энергосберегающем режиме в ноябре у команды начался спад, который был характерен для всех команд Кудашова последних лет.

Даёшь молодёжь

Про то, как «Торпедо» играет в атаке, написали все и уже не по разу. Но команда Игоря Ларионова неплохо играет и в обороне — это казалось нереальным с учётом того, что половина защитников клуба проводила первый или второй сезон в КХЛ. Первая игра сезона с «Металлургом» выглядела просто безумием — технари «Магнитки» раз 15 за матч получали выходы «2 в 1» или «1 в 0».

Иван Кульбаков Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Однако постепенно «Торпедо» привыкло к новой системе игры не только в атаке и даже стало сушить «сухари». В результате «Торпедо» пропускает меньше «Магнитки» или считающейся автобусной командой «Сибири». В этом есть заслуга Ивана Кульбакова, который внезапно для многих проводит лучший сезон в карьере, но нижегородцы вполне умеют терпеть: в игре с ЦСКА «Торпедо» заблокировало 27 бросков. При этом нижегородцы всё равно владели шайбой больше соперника (17 минут против 15), воплощая в жизнь идеи Ларионова.

Новость по теме Российский хоккеист рассказал об изящном ответе Ларионова канадскому тренеру

В «Спартаке» все восторгаются в первую очередь голами молодых и не особо известных, типа сделавшего дубль в Челябинске 17-летнего Никиты Сусуева. Только вот при Игоре Гришине на скамейке заиграла не только молодёжь, но и те опытные игроки, которые уже были отнесены к провалам селекции. Шейн Принс, например, был переведён в ударное звено и недавно отметился хет-триком, Джоуи Кин, приезжавший в Россию чемпионом АХЛ, заиграл на том уровне, который ожидался от человека с его биографией.

Когда малоизвестный тренер поднимался из ВХЛ, были опасения, что локальный хайп вокруг его имени не оправдается — рассказы о нарезках звена Ларионова больше удивляли, потому что хоккей, как уже говорилось, стал другим. Но «Спартак» не просто забивает, а реально играет красиво, и теперь многие задаются вопросом: сколько ещё таких тренеров пока обитает на нижних хоккейных этажах?



О проблемах «Северстали», которая продолжает оставаться крайне молодой командой, мы уже писали (вкратце: подводят вратари и не хватает работы на «точке»). Такие нюансы важны, потому что чисто по игре в равных составах команда Андрея Разина редко когда уступает вчистую, но при этом всё равно часто проигрывает. Александр Самонов в первых матчах скорее разочаровал — но здесь можно сделать скидку на восстановление после травмы и адаптацию к новой системе.

Болото

Сложно сказать что-то про «Витязь», который не особо собирает публику даже у себя дома. У этой команды есть все возможности, чтобы зайти в плей-офф, но нет ни единого шанса, чтобы там продвинуться — если только Максим Дорожко не продолжит свои чудеса. Отметим, что этот «Витязь» уже не представляет собой картину «легионеры и все остальные», русский костяк там солиден. Яремчук, Кара, Рассказов — все эти игроки проводят лучшие сезоны в карьере. На этом костяке можно было бы усиливаться дальше и в новом году, только из-за лимита цена на русских игроков вырастет.



Минское «Динамо» забивает больше «Локомотива», а пропускает почти как «Нефтехимик» с огромными вратарскими проблемами — и это при масштабном усилении защиты. Разговоры об обставке Крэйга Вудкрофта ходят давно, появление в штабе Александра Андриевского было однозначно воспринято как план Б. Однако пока Минск барахтается у зоны плей-офф, и на резкие шаги в весёлой, но бесталанной команде не идут.

На дне

«Куньлунь» играет получше, чем многие ожидали с их комплектацией — мало того, что там было достаточно парней из Ист-Коста, так ещё и приехали они уже в августе. Однако Грег Айрленд — чуть ли не единственный тренер в КХЛ, который на пресс-конференциях пару раз публично требовал усиление состава. В Мытищи приехал олимпийский медалист Томаш Юрчо, но есть ощущение, что уже поздновато.



«Сочи» прямо сейчас замахивается на антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам: если «леопарды» будут пускать по четыре штуки за матч, то легко побьют достижение минского «Динамо» двухлетней давности (232 шайбы за регулярку). Три победы в основное время за 38 матчей, короткий импульс от назначения Сергея Светлова прошёл — что дальше? Игроки «Сочи» после первой же удачной серии матчей отправляются в СКА, и даже дипломатичный по должности Алексей Морозов обещал разобраться с этим вопросом.

Сергей Светлов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В принципе, вопросов по «Сочи» много. Все всё понимают — тогда почему же обкатку в «Сочи» не проходят условные Мичков и Бучельников, которые вышку переросли, а до СКА не доросли? Чему научатся эти молодые, если у них не будет поддержки опытных игроков — и чему научатся молодые в клубе, который проигрывает всем подряд?



Лоббисты нового лимита, которые требуют заигрывать молодых просто из-за того, что они молодые, должны понимать, что есть примеры не только «Торпедо» и «Спартака» — но есть и «Сочи».