«Овечкин с дружбаном «убили» тренера». Почему в Америке призывали к обмену русской звезды

10 лет назад, в сезоне-2011/2012, Александр Овечкин проводил худший чемпионат в карьере: «лишь» 38 шайб и 65 очков за 78 матчей. Ови впервые не получил ни одного голоса при выборе обладателей индивидуальных призов и членов символических сборных (это повторится в «ковидном» чемпионате-2021).

Пожалуй, именно поздняя осень 2011-го была временем максимальной критики Ови как игрока. Важной причиной этого было увольнение Брюса Будро. Тренер, который помог «Вашингтону» сделать важный шаг в своём развитии, после сенсационного вылета из плей-офф-2010 решил поменять стиль команды. «Вашингтон», который играл в разухабисто-атакующем стиле, где игрокам позволялось многое, решил поменять лицо и стать более оборонительным. В плей-офф-2011 это не помогло: «Столичные» получили 0-4 во втором раунде от ещё более прагматичной «Тампы» Ги Буше.



После вылета из плей-офф Овечкин сыграл на ЧМ — и братиславский турнир, пожалуй, стал его худшим опытом игры за сборную России. Начало нового сезона стало ещё более ужасным — в начале ноября Будро «посадил» Овечкина в концовке матча с «Анахаймом», где «столичным» надо было отыгрываться. Взбешённый капитан обозвал тренера крепким словцом.

Брюс Будро и Александр Овечкин (в центре) Фото: AP/TASS

«Ну, я был взбешён решением Будро. И сказал то, что сказал. Получилось так, что я вёл себя как маленький ребёнок. Ну а план Брюса в итоге сработал, и это самое важное. Спасибо ему за этот урок», — сказал после матча Овечкин. Однако конфликт явно не был исчерпан — журналисты намекали на то, что Овечкин был недоволен тем, что Будро занялся воспитанием друга суперзвезды Александра Сёмина, который пару раз угодил в запас.



28 ноября, вскоре после поражения от «Баффало» (1:5, Овечкин схватил «-4») Будро был уволен. Генменеджер клуба Джордж Макфи открыто сказал: «Проблема в том, что игроки уже не реагировали на указания Будро. В этом случае перестановки неизбежны. Уже во время тренинг-кэмпа и выставочных матчей мне не нравились определённые вещи». Защитник Майк Грин так и вовсе назвал отставку Будро «неизбежной».

Многие логично посчитали, что Будро слили Овечкин и другие игроки, которые при этом не играли настолько хорошо, чтобы быть чем-то недовольными. В авангарде критиков шёл Майк Милбери — человек, который работой в «Айлендерс» заработал себе репутацию одного из худших менеджеров в истории лиги, давно и упорно долбил Ови на национальном телевидении. В те дни Майк вышел на максимальные уровни хейтерства.



За несколько дней до отставки Будро Милбери предложил обменять Овечкина, заявив, что это решило бы все проблемы клуба. Уже после отставки телеэксперт заявил: «Овечкин и дружбан Сёмин «убили» своего тренера. У Брюса Будро не было ни единого шанса остаться в клубе после того, как Овечкин пробормотал что-то в его адрес. Ошибка Будро заключается в том, что он слишком долго ждал перед тем, как начать воспитывать свою недисциплинированную звезду».



Примерно тогда же самая известная американская газета New York Times выпустила статью «Овечкин замедлился — как и весь «Вашингтон». Журналисты писали: «Против «Рейнджерс» Александр сыграл как обычно: забил гол, силовым на Габорике помог организовать другой, заработал на себе удаление, с которого был забит ещё один гол. Однако он стоял и лениво смотрел за тем, как Брайан Бойл забил победный гол с пятака.

Александр Овечкин в игре с «Рейнджерс» Фото: Greg Fiume/Getty Images

В этом сезоне Овечкин часто выглядел невидимым, игнорировал игру в форчеке, избегал силовых приёмов. Неужели Овечкин уже в 26 разваливается? Майк Кинэн заявил, что Овечкин пытается делать всё в одиночку. Аналитик «Рейнджерс» Дэйв Мэлоуни считает, что Ови недостаточно использует своих партнёров по звену».



На место Будро пришёл Дэйл Хантер, которого во время игровой карьеры называли Чаком Норрисом на коньках. Олдскульный форвард с 1000 очков и 3500 штрафных минут в НХЛ урезал игровое время Овечкина (примерно по 20 минут за игру, за сезон до этого было по 23 за матч), а также хотел, чтобы Ови играл в защите. «Я бы не сказал, что Дэйл надо мной издевался. У него просто была такая тактика, и всё. Если б мы выиграли, все бы говорили: «Всё шикарно и отлично!». А так из-за его глупости мы проиграли «Рейнджерс» во втором раунде», — позже говорил Овечкин в программе «Игра в тело».

Продуктивность Александра тем не менее упала. В январе 2012-го журнал Sports Illustrated провёл опрос игроков лиги, в котором участвовали 160 хоккеистов, и Ови занял второе место в номинации «самый переоценённый игрок лиги», уступив только защитнику «Торонто» Диону Фанёфу. Журналисты наперебой искали варианты обмена Овечкина — один из них предлагал обмен в «Коламбус» на Рика Нэша, один на один.



Уже летом 2012-го издание Bleacher Report выпустило статью «Шесть причин обменять Овечкина». Что же за причины были названы? Сброс тяжёлого контракта, уменьшающаяся ценность Овечкина, возможность получить драфт-пики, возможность найти более дешёвый вариант на левом фланге, возможность подписать домоседа для игры в защите и смена командной культуры.



Самым смешным выглядит пункт про дешёвую опцию, где Овечкина всерьёз предлагали поменять на Мэтта Моулсона (!) с довеском. 28-летний на тот момент форвард «Айлендерс» тогда забросил 36 шайб, играя на фланге с Таваресом, но после сезона-2011/2012 у него лишь 73 гола в 375 матчах, и Мэтт не играет в НХЛ уже четыре года.

Александр Овечкин Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Тренером, который на время прекратил все эти разговоры, стал Адам Оутс — один из лучших распасовщиков в истории лиги оживил Овечкина в укороченном из-за локаута сезоне, где он забросил 32 шайбы в 48 матчах и выиграл «Харт». Окончательно же Овечкин стал другим уже под руководством Барри Тротца, который поменял его игру без видимых конфликтов и привёл к бурному празднованию летом 2018-го.



Вспоминая этот период, надо понимать, что карьерный путь Овечкина далеко не всегда был усыпан цветами — даже у его вечного антагониста Кросби случился похожий отрезок, но уже через несколько лет. Вполне возможно, поиск себя после этих неудачных двух лет помог Ови стать тем игроком, которого мы видим сегодня.