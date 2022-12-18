Ужасная и загадочная трагедия. 18-летний российский хоккеист погиб в Канаде

Страшная трагедия произошла в Канаде – скончался российский хоккеист молодёжной команды «Лондона» Абакар Казбеков. Ему было всего 18 лет.
Казбеков родился в Москве, выступал за команду «Русь», потом за юношеские команды «Витязя», а в 15 лет уехал в Северную Америку.
«Мы подумали – ну давайте, посмотрим на него в деле, а он начал делать невероятные вещи. Он был отличным игроком и просто хорошим парнем. Всегда смеялся, зависал с ребятами. К нему все тянулись», — рассказывает тренер канадской юношеской команды «Вон Кингз» Марк Филиппоне.
О подробностях переезда игрока в Северную Америку рассказал его агент Марти Язовцки в интервью The London Free Press. «Я опустошён и убит горем. У Абакара большая семья, девять братьев и сестёр. Он любил свою семью, был сильным парнем, очень дисциплинированным и с великолепной рабочей этикой. Он был просто очень хорошим парнем», — отметил Язовцки.
Он познакомился с Казбековыми пять лет назад, когда глава семейства Заур решил отправить за океан старшего брата Абакара Гаджи. «После этого он сказал, что хочет привезти в Канаду ещё одного сына. Мы прошли весь процесс для перехода в ОХЛ. У Абакара всё было здорово, он не позволили языковому барьеру ему помешать. Бывает, с чужаками обращаются как с чужаками, а его ребята сразу приняли», — продолжает Язовцки.
За «Вон» Казбеков отыграл 21 матч в сезоне-2019/2020, набрав 12 (4+8) очков, а в 2021 году одна из самых сильных команд лиги Онтарио – «Лондон» — выбрала его на драфте ОХЛ под общим первым номером. «Помню, как «Лондон» звонил и расспрашивал о нём. Я им рассказал, что это невероятный паренёк. Он хотел только играть — днём ходил в школу, потом тренировался с нами. Добродушный парень, я всегда ставил его ребятам в пример, говорил, что он даже не зная английского, никогда не запарывает упражнение», — вспоминает Филиппоне.
Казбеков дебютировал за «Лондон» в прошлом сезоне, но из-за травмы сыграл только девять матчей, забив один гол. «Его постоянно беспокоило плечо, последние полтора года ему не везло с травмами», — рассказал Язовцки.
В этом году Казбеков тоже пропускал продолжительные отрезки – пропустил две недели в октябре и весь ноябрь. Но в декабре вернулся в состав, а последний матч отыграл накануне смерти. В 12 матчах этого сезона на его счету одна передача при показателе полезности «-4».
Тело Казбекова обнаружили рано утром 17 декабря под окнами многоквартирного дома в центре Лондона. В полицию поступил звонок с сообщением, что кто-то, вероятно, выпал из здания. Приехав на место, полицейские оцепили участок улицы и начали расследование. Подробности произошедшего не сообщаются, однако правоохранительные органы на данный момент не подозревают насильственную смерть.
Со всей Канады полетели соболезнования – не только из молодёжных клубов, но также от клубов и игроков НХЛ. Клубы, в которых играют друзья Казбекова, перенесли свои сегодняшние матчи, остальные встречи начались с минуты молчания.
Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования всем родственникам, близким и друзьям погибшего.
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