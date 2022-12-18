Большая сенсация! Россия проиграла белорусам Кубок Первого канала

Накануне сборная России наконец-то сыграла в хоккей. Да-да, из-за сложной политической ситуации в мире мы стали забывать, как выглядит наша национальная команда. Не сказать, что игра с Казахстаном получилась на загляденье: всё-таки ошибок у обеих команд хватало. Зато счёт 6:2 в пользу россиян точно доставил удовольствие болельщикам, которые всегда ждут побольше заброшенных шайб.

Казахстан, ранее уступивший на Кубке Первого канала белорусам (1:4), выступает в Москве без натурализованных игроков: нет Сведберга, Дица, Блэкера, Валка. Но ведь у россиян далеко не сильнейший состав: отсутствуют Радулов, Шипачёв, Войнов, Гусев, Плотников и другие звёздные хоккеисты. Поэтому проверка сил обоим тренерским штабам в целом удалась. Выводы по итогам турнира точно будут сделаны.

«Для нас значение турнира очень большое — нужно сыграться. Сейчас нет большого календаря по международным матчам, но то, что есть, надо использовать. Смотрим новых ребят в разных ситуациях, смотрим в будущее. Через какое-то время вернёмся на международную арену, и надо понимать, кем играть дальше», – заявил главный тренер россиян Алексей Жамнов.

Он же сказал, что на матч с белорусами точно последует плановая ротация состава, чтобы проверить в деле побольше ребят. Так оно и получилось.

В воскресенье в воротах сборной России появился Никита Серебряков. Не оказалось в заявке Егора Яковлева и Никиты Нестерова, а капитаном команды стал форвард Александр Кадейкин. Дали поиграть молодому динамовцу Рашевскому. Были и другие изменения.

В первом периоде гости открыли счёт. Кодола в контратаке убежал по правому флангу и оставил шайбу Сушко, который резко бросил в ближний угол ворот. Событийная неделя в карьере нападающего: обмен из московского «Динамо» в «Сибирь», а теперь и гол в ворота сборной России.

Россияне отыгрались в большинстве. Хозяева расположились в зоне, Окулов стянул на себя двух соперников и сделал пас в центр, а Мамин в касание послал шайбу в нижний угол ворот Колосова. Отметим грамотную работу на пятаке в исполнении Кадейкина. 1:1 – с таким счётом команды отправились на перерыв.

Во второй двадцатиминутке сборная России активно штурмовала ворота соперника, но шайба никак не шла в ворота. Но рано или поздно гол должен был случиться.

В итоге Сафонов здорово развернулся у лицевого борта, вылез на пятак и с неудобной руки послал шайбу в дальний нижний угол. Очень здорово всё было разыграно.

Но долго радоваться нашей команде не пришлось. Сперва белорусы в большинстве выиграли вбрасывание и расположились в зоне. Принс выдержал паузу и с правого края бросил низом — шайба пролетела между щитков Серебрякову. Пинчук, кстати, на пятаке закрыл обзор голкиперу.

Россия — Беларусь Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вскоре коллектив Крэйга Вудкрофта реализовал ещё одно большинство. Чезганов набросил от синей линии, Горбунов подобрал отскок на пятаке и добил шайбу в сетку. Концовку второго отрезка встречи сборная России проиграла вчистую. Пропали дисциплина, жёсткость в защите, пошла череда ошибок. 3:2 – с таким счётом Беларусь вела после 40 минут матча.

В третьем периоде за дело взялся капитан. Савиков от синей линии зарядил низом в дальний угол — Колосов щитком парировал, но Кадейкин подобрал отскок и добил шайбу с пятака.

Казалось, в большинстве можно было выходить вперёд, но в итоге Дронов серьёзно ошибся на чужой синей линии. Кодола убежал на рандеву с Серебряковым и не оставил шансов российскому вратарю.

Кому выручать свою сборную? Снова капитану! Окулов вылез на пятак, развернулся и бросил низом. Шайба отскочила к Кадейкину, который отправил её точно в цель. 4:4 – встреча перешла в овертайм.

Там сборная Россия могла всё решить в большинстве, но белорусы выстояли. В серии буллитов, на которую у россиян в воротах появился Дорожко, сильнее оказалась Беларусь. Автором единственного гола стал Принс, а россиянам теперь есть над чем серьёзно подумать. Белорусы стали обладателями Кубка Первого канала, с чем мы их и поздравляем.