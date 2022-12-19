Громкая сделка СКА и «Сочи», возвращение двух русских из Америки. Парад трансферов в КХЛ!

До дедлайна чуть больше недели, а жарко уже сейчас.

27 декабря – последний день, когда в КХЛ разрешены переходы. Ровно в полночь трансферное окно закроется. Несмотря на то что до дедлайна ещё больше недели, клубы вовсю активничают и совершают сделки уже сейчас. Правильно, сидеть на месте сложа руки в нынешних условиях точно нельзя. Иначе останешься ни с чем.

Возвращение Сошникова и Журавлёва

Накануне известный североамериканский агент Дэн Мильштейн сообщил, что клубы НХЛ «Колорадо» и «Айлендерс» выставили на безусловный драфт отказов защитника Даниила Журавлёва и нападающего Никиту Сошникова. Оба россиянина продолжат карьеру в КХЛ.

Даниил Журавлёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Права на Журавлёва у «Ак Барса», так что здесь других вариантов нет: Даниил возвращается в Казань, которой не помешает свежая кровь в оборонительной линии. В свою очередь, на Сошникова как на неограниченно свободного агента претендовали сразу несколько команд, но Никита и его российские представители остановили свой выбор на «Тракторе». Всё дело в том, что челябинцы предложили самые выгодные условия с контрактом не только на остаток нынешнего, но и на весь следующий сезон. Напомним, ранее стал известно, что Челябинск точно покинет форвард Сергей Шумаков.

Мичкова отправили в «Сочи»

Взаимовыгодную сделку провернули СКА и «Сочи». На этот раз Питер не забрал игрока у сочинцев, как многие давно привыкли, а отдал его своим младшим братьям. 18-летний вундеркинд Матвей Мичков отправлен за игровой практикой на юг России.

Да, в плей-офф сочинцы не попадут, но зато в оставшейся части регулярного чемпионата талантливый нападающий получит много игрового времени, место в спецбригаде большинства и чуткое внимание со стороны тренеров. При нынешней конкуренции места в составе СКА для Матвея попросту нет, а попробовать свои силы в КХЛ парень заслужил, нужно постоянно развиваться и набираться опыта.

Обмен ЦСКА и «Авангарда»

Громкий обмен провернули ЦСКА и «Авангард». Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в последнее время прилично сдал, перезагрузка для хоккеиста была просто необходима. Сказались многочисленные травмы, длительное восстановление, высокая конкуренция в ЦСКА. Контракт у Киселевича будет действовать ещё весь следующий сезон. Опытный защитник, для которого Омск станет новым вызовом в карьере, точно не помешает «ястребам».

Богдан Киселевич Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Засиделся и немного сдулся в «Авангарде» и нападающий Владимир Брюквин. Какими-то фантастическими атакующими действиями этот форвард не выделяется, но в определённых моментах команде он способен помочь. Посмотрим, как Брюквина в ЦСКА будет использовать Сергей Фёдоров. Отметим, что у Владимира после нынешнего сезона завершается контракт. Сейчас надо показать себя с лучшей стороны, чтобы получить хорошее новое соглашение.

Емелин попрощался с Минском и перешёл в «Спартак»

Возрастной 36-летний игрок обороны не показал в минском «Динамо» мощной игры. Ошибок хватало, скорость уже не та. В результате клуб и хоккеист приняли решение завершить сотрудничество. Без работы Алексей долго не сидел, моментально подписав контракт со «Спартаком» до конца нынешнего сезона.

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина мог оказаться в российской столице ещё перед началом нынешнего сезона, но тогда стороны не договорились по финансовой составляющей сделки. Теперь же Емелин станет примером для спартаковской молодёжи в лице Савикова, Орлова, Иванова, Марышева и других ребят. Кроме того, в тренерском штабе красно-белых нынче работает Андрей Марков, с которым Емелин провёл шесть лет в «Монреале».