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Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
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«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным на два года, Боб Хартли может возглавить «Ак Барс»

«Локомотив» продлил контракт с Никитиным. Теперь в «Ак Барсе» точно будет Хартли?
Павел Панышев
«Локомотив» продлил контракт с главным тренером
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Интересные новости из тренерского цеха КХЛ.

После увольнения Олега Знарка из «Ак Барса» на вакантное место в топ-клубе претендуют сразу несколько специалистов. Да, сейчас исполняет обязанности главного тренера Юрий Бабенко, но нужно понимать, что амбициям и уровню хоккеистов команды этот специалист не соответствует. Помощник ещё куда ни шло, но уж точно не главный.

Едва ли не сразу заговорили о возможном возвращении в Казань Дмитрия Квартальнова, однако в этот вариант изначально верилось с трудом. Такие решения в столице Татарстана принимаются на самом верху, на уровне главы республики. Согласитесь, странно было бы увольнять Квартальнова, а спустя год снова его назначать. Логика здесь как-то отсутствует, хоть Дмитрий Вячеславович и находится в отличных отношениях с главной звездой «барсов» Александром Радуловым. Оба долго вместе работали в ЦСКА.

Прошли слухи и про Игоря Никитина, который навёл порядок в «Локомотиве». Игорь Валерьевич по характеру и стилю очень подходит системе «Ак Барса». Строгая игра в обороне, порядок, дисциплина. Ещё и умение работать с молодёжью. В общем, в Казани положили глаз на этого российского тренера, но в Ярославле сработали молниеносно.

Сегодня появилась официальная информация о том, что «Локомотив» договорился о продлении контракта с главным тренером основной команды Игорем Никитиным. Новое соглашение между клубом и специалистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2024/2025. Мощный и правильный ход железнодорожников. Президент клуба Юрий Яковлев не стал тянуть с решением, а Никитин продолжит строить команду и развивать местных хоккеистов.

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В свою очередь, «Чемпионат» ещё ранее сообщал, что главным кандидатом на место рулевого «Ак Барса» (список постепенно сужается) является Боб Хартли, выигравший вместе с «Авангардом» первый в истории омичей Кубок Гагарина. Да, сейчас канадец связан соглашением с академией «ястребов», но ведь это совершенно разный уровень, да и прервать его по договорённости можно в любой момент.

«Боб Хартли опытный специалист. Я думаю, что такой специалист помог бы «Ак Барсу» выйти на другой уровень. Хартли это доказывал. Это будет его решение. Если он примет его, то хуже для «Ак Барса» не будет», – считает олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Боб Хартли

Боб Хартли

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Интересно, что сам Хартли пока что всё опровергает. Помнится, что североамериканец вообще говорил, что завершает тренерскую карьеру и посвящает себя семье и развитию молодёжи на родине, где у Боба есть собственная академия. Но жизнь, как и все принимаемые решения, переменчива. Перед глазами примеры Крикунова, Пелино, других ветеранов тренерского цеха, уже успевших «закончить» карьеру, но в итоге снова возвращавшихся к любимому делу.

Попробуем спрогнозировать, что и Хартли своё решение в итоге изменит, а поспособствуют этому сразу несколько факторов. Вряд ли вы найдёте много людей, готовых отказаться от очень больших денег. В «Ак Барсе», нет сомнений, Хартли предложат более чем солидную зарплату.

Кроме того, казанский клуб всегда претендует исключительно на самые высокие места, поэтому с мотивацией проблем тоже не будет. В клуб-середняк Хартли бы точно не пошёл.

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Боб уже поработал в России, ему здесь нравится, он знаком с местными реалиями и отлично знает все особенности и специфику КХЛ. По нашей информации, серьёзный интерес руководства «Ак Барса» к Хартли сохраняется, контакт между сторонами был. Единственная на сегодняшний день проблема – нежелание возвращаться в Россию Жака Клутье. Хартли всегда очень трепетно относится к своему штабу и помощникам, а Клутье – ключевой из них.

Но думается, что и этот вопрос удастся утрясти. Боб наверняка проведёт со своим коллегой долгий и продуктивный разговор. Было бы интересно посмотреть за работой Хартли в Казани, ну а Игоря Никитина можно только поздравить. Вся эта ситуация однозначно сыграла ему на руку. Не удивимся, если контрактные условия в «Локомотиве» на фоне разговоров о возможном уходе в «Ак Барс» Игорю Валерьевичу удалось улучшить.

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