В НХЛ забивает уникальный русский защитник! До 18 лет он был нападающим

Далеко не все верили в успех Даниила Мироманова в НХЛ, но он уже дирижирует большинством «Вегаса».

До 15 лет Даниил Мироманов был габаритным, но средним форвардом, которого не привлекали в юношеские сборные страны – да и играл он в канадских юниорках. Правда, на смену позиции Мироманова повлиял нынешний главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, который несколько лет назад проводил тренировочные лагеря для молодых игроков в Детройте.

«Он разглядел во мне навыки атакующего защитника, но летом я поехал в «Акади-Батхёрст», и меня подписали как нападающего. Им нужны были ребята в атаке с хорошим броском и пасом. Поэтому какое-то время я играл в нападении. Но Игорь Николаевич настаивал, чтобы я перешёл на позицию защитника, как и сложилось в дальнейшем», — рассказывал Мироманов в интервью. Окончательная смена позиции у игрока случилась лишь в 18 лет.

Даниил Мироманов (слева) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

После выпуска из CHL летом 2017-го Мироманов стал хоккейным путешественником: за несколько лет у него случился переход в «Сочи», который тогда набрал много парней из канадских лиг, потом ВХЛ, чешская лига, ECHL, снова Высшая лига – но уже за «СКА-Нева». Удачный сезон в Питере (22 очка в 43 играх) позволил опять уехать в «Сочи», куда летом 2020-го отправили полдюжины парней из переполненной системы армейцев.

В результате Мироманов стал одной из сенсаций сезона-2020/2021: в том «Сочи» атаку генерировала одна тройка, и Даниил, который набрал 29 очков – второй результат КХЛ среди русских защитников. На другой чаше весов были «-20» и не лучшая игра Даниила непосредственно в обороне, но это не помешало подписать контракт новичка с «Вегасом».

В прошлом году защитник забил классный гол «Лос-Анджелесу» в тренировочном лагере, после которого обозреватель The Athletic Джесси Грейнджер назвал Мироманова «суперзвездой». Но журналист дописал: «Я знаю, что прямо сейчас он не считается защитником уровня НХЛ. Но пока не знаю, имеет ли он потенциал того, чтобы выйти на этот уровень. Он зрелищный игрок, но необходимо улучшить игру в обороне».

В первом сезоне Мироманову дали 11 матчей, но в большинстве из них защитник был на вторых ролях, проводя на льду даже меньше 10 минут. Этот сезон Даниил начал в фарм-клубе «Вегаса», и продуктивный отрезок (13 очков в 17 матчах) помог ему подняться выше. Мироманова вызвали в основу после того, как Алекс Пьетранджело выбыл из состава по личным причинам — позже оказалось, что его дочь получила тяжёлые осложнения после гриппа.

Недавно с травмой выбыл другой звёздный защитник, Ши Теодор — сейчас Мироманов занимает место во второй паре защиты и второй спецбригаде большинства. Недавно защитник забросил первую шайбу в НХЛ в матче с «Виннипегом». Сегодня пришла очередь второй — в ворота «Аризоны», как раз в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После первой шайбы Мироманова главный тренер «Вегаса» Питер Дебур говорил: «Он был очень хорош сегодня вечером, хорошо двигался по площадке. У него хорошие навыки игры с шайбой. Он отлично перемещает шайбу, а также может точно бросить по воротам». Сегодня русский защитник был признан третьей звездой матча.

Кроме голов Мироманова, есть ещё один фактор, который теоретически может помочь ему задержаться в основе: «Вегас» очень жёстко придавлен потолком зарплат, а Даниил играет на контракте новичка чуть выше энхаэловской минималки ($ 762,5 тыс.). Впрочем, после таких игр вряд ли кто-то думает о ссылке игрока в АХЛ.