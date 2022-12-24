Очередной камбэк «Ак Барса» и нулевой дебют Мичкова в Сочи. Итоги игрового дня КХЛ

23 декабря в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

«Авангард» играл против команды, которую, по слухам, активно обхаживает на трансферном рынке. «Амур» якобы получил несколько предложений за своего основного вратаря Евгения Аликина, но отвергал их все.

Сегодня у менеджмента омичей была возможность посмотреть товар лицом — и Аликин сделал 31 сейв. Правда, хорошая статистика скрыла три гола: шайбы Дергачёва, Бродхёрста и Ткачёва помогли победить разыгравшихся «тигров», но вины вратаря в них мало.

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«Металлург» в первом периоде задавил «Сибирь», и гол Николая Голдобина, который он отпраздновал в судейском стиле, казался далеко не последним. Однако гости прибавили в третьем периоде, упростили игру и дважды отыгрались, переведя игру в дополнительное время, где новосибирцы выиграли свою шестую серию буллитов из семи. Самый неожиданный момент матча — драка Никиты Коростелёва с молодым тёзкой Ефремовым: технарь из «Металлурга» выиграл быстро.

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У «Салавата» в последнее время проблемы с заброшенными шайбами, а «Адмирал» остаётся одной из самых надёжных команд лиги. Однако сегодня уфимцы умудрились не только забросить пять шайб, но и сделали это лишь после 25 бросков. Три шайбы с четырёх бросков оформил Александр Кадейкин.

Долгая осада ворот Никиты Серебрякова не понадобилась — шикарно сыграла спецбригада «СЮ», которая трижды забивала в большинстве, хотя «моряки» идут в топе лиги по нейтрализации меньшинства. «Адмирал» тем не менее не развалился, но сегодняшний максимум команды Тамбиева — более-менее напряжённая концовка.

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В центральной игре дня «Локомотив» и ЦСКА на двоих нанесли 47 бросков, но сделали 61 силовой приём — и это лучшая характеристика матча двух крайне системных команд. У «Локо» свою долгую сухую серию прервал купленный задорого Иван Чехович, не забивавший 12 игр. Счёт удвоил Максим Шалунов фирменным броском, при этом засчитали его только после просмотра.



В игре было сразу три просмотра — кроме упомянутого выше, удачный челлендж от Сергея Фёдорова помог отменить третий гол «Локо», плюс решался вопрос о пятиминутном штрафе. Третий гол всё равно случился — он на счету Никиты Черепанова, который забил впервые в сезоне. Благодаря победе «Локомотив» укрепил отрыв от ЦСКА на втором месте Запада.

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Юрий Бабенко приехал в Балашиху на игру с командой, которой он руководил в прошлом году — и «Ак Барс» уже в начале второго периода летел 1:3, дублем отличился Станислав Яровой, один из лучших бомбардиров КХЛ в категории до 20 лет. Однако казанская команда после смены тренера умеет выцарапывать очки даже при отставании в счёте — два подряд удаления «Витязя» привели к двум голам в большинстве за 19 секунд.

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Матч двух аутсайдеров Запада был интересен в основном дебютом Матвея Мичкова в «Сочи». Главный вундеркинд нашего хоккея получил 17 минут игрового времени, нанёс три броска в створ и сделал один силовой, однако очками не разжился. Впрочем, «Сочи» вообще не забил и потерпел уже 13-е поражение подряд: потеря очередного игрока в СКА как-то не даёт надежды на то, что эта серия прервётся в скором времени.

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Матчи 24 декабря