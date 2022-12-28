Русские буллиты или канадские камбэки? 10 лучших хоккейных матчей 2022 года

В КХЛ играют чуть меньше 900 матчей за сезон, в НХЛ — почти полторы тысячи. А ещё в хоккейном календаре есть место чемпионатам мира, и иногда — Олимпиадам. Увидеть каждое движение шайбы в каждой из игр невозможно, но некоторые из них надолго врезаются в память.
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24 декабря. Регулярный чемпионат НХЛ. «Вашингтон» — «Виннипег» — 4:1
Один точный выстрел, второй, потом ещё 798 — и ты уже атакуешь снайперский результат легенды «Детройта» Горди Хоу. Превзойти его планку Александру Овечкину удалось 24 декабря в матче с «Виннипегом». Едва ли эту игру можно отнести к числу самых захватывающих, но, нет сомнений, её отрывки ещё долго будут крутиться в телевизорах и соцсетях.
801-й и 802-й голы в регулярках НХЛ Овечкин провёл именно в этот вечер. Нелепый пас в исполнении Евгения Кузнецова и очередь из игроков «Джетс», выстроившаяся на рукопожатие с Ови — картинки, которые можно встретить только раз в жизни.
26 апреля. Пятый матч финала КХЛ. «Металлург» — ЦСКА — 2:3 ОТ
На табло 53:55, вы ведёте 2:1 в матче и 3-1 в серии. Переполненный домашний стадион орёт и буквально на своих связках несёт вас к Кубку Гагарина. Но «55» на секундомере сменяет «56» — и в прах обращается всё, что вы созидали.
«Металлург» находился на расстоянии вытянутой руки от титула, а в роли крушителя его мечтаний выступил ЦСКА. Максим Соркин восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. На его экваторе Клас Дальбек забил ещё — и вернул серию в Москву.
Как впоследствии выяснилось, именно пятый матч стал ключевым во всей финальной серии. «Магнитка» уже не смогла оправиться от такого внезапного и болезненного удара, а армейцы ощутили в своих руках мощь всего мира.
23 июня. Четвёртый матч финала НХЛ. «Тампа» — «Колорадо» — 2:3 ОТ
Финальную серию «Тампы» и «Колорадо» вполне легитимно можно целиком заносить в список лучших матчей года. Лучшие команды НХЛ последних лет продемонстрировали игру выдающегося уровня. Соперники дважды за шесть матчей уходили в овертайм — и второй прецедент получился более значительным.
Четвёртый матч противостояния захватил окружающих с самого начала и не отпускал до самого конца. «Лайтнинг» вышли вперёд на 37-й секунде, во втором периоде финалисты обменялись голами, а в третьем «Эвеланш» удалось спастись. На экваторе овертайма одиозный Назем Кадри принёс «лавинам» победу. Счёт в серии увеличился до 3-1 в пользу «Колорадо» — по сути, именно в этот вечер стало понятно, что «Тампа» не удержится на троне и у Кубка Стэнли появится новый обладатель.
15 мая. Седьмой матч 1/4 финала Востока. «Торонто» — «Тампа» — 1:2
Плей-офф НХЛ — главное украшение мирового хоккея, а одним из украшений плей-офф НХЛ стало, безусловно, противостояние «Тампы» и «Торонто». Впервые в нашей эре «Мэйпл Лифс» были готовы к по-настоящему великим свершениям. И долгое время в серии с действующими на тот момент обладателями Кубка им удавалось диктовать свои условия.
В итоге «Торонто», ведя в серии 3-2, упустил лидерство и вновь сошёл с дистанции. Но хоккей получился невероятным. От скорости, на которой играли соперники, могло, как на «Формуле-1», закладывать уши, а в исполнительском мастерстве Никиты Кучерова с одной стороны и Остона Мэттьюса с другой нельзя по-прежнему нельзя было усомниться. В сущности, на этом месте мог быть любой из семи матчей серии, но пусть будет именно седьмой — как самый главный.
19 мая. Первый матч 1/2 финала Запада НХЛ. «Калгари» — «Эдмонтон» — 9:6
«Битва при Альберте» между «Калгари» и «Эдмонтоном» превратилась в перформанс сумасшествия, и безумие команд стало очевидным в первой же смене. За 50 секунд стартового матча серии «огоньки» забросили дважды, а к середине игры счёт был 6:3 в их пользу.
«Эдмонтон» кусался так отчаянно, как только мог. В результате к началу третьего периода «нефтяникам» удалось поравняться с соперниками, однако позднее «Флэймз» ушли в новый отрыв и больше вожжи не отпускали. Надеемся, что по грамоте за такое шоу получили голкиперы, но ведь и в ворота кто-то должен был попадать! Порой нам не хватает именно такого хоккея — бесшабашного, свободного от схем и богатого на события.
20 марта. Второй матч полуфинала Востока. «Металлург» — «Авангард» — 5:7
«Металлург» и «Авангард» — парочка, которая почти всегда способна удивить даже самую взыскательную публику. В марте этого года их пути-дороги пересеклись на стадии полуфинала конференции. Словно не заметив статуса второго матча, команды закончили его с теннисным счётом.
При этом сценарному мастерству хоккеистов могли бы позавидовать и иные режиссёры. Было бы слишком тривиально, если бы игроки устроили качели, поочерёдно отнимая друг у друга пальму первенства. Нет, на первый перерыв омичи ушли с преимуществом в три шайбы, а на старте второго периода увеличили отрыв до четырёх.
Главный тренер уральцев пошёл на экстренные меры — отдал место Василия Кошечкина в воротах Ивану Налимову. Однако совсем скоро магнитогорцы будто скинули оковы, которые прежде и не давали им развернуться во всю силу. Перед третьим периодом они довели счёт до 5:6 — стоило лишь посочувствовать тем зрителям, которые чуть ранее выключили телевизор, отчаявшись искать интригу.
В заключительном отрезке на лёд вернулся Кошечкин. Всё успокоилось. Тренеры наконец стабилизировали состояние хоккеистов, и единственная шайба за двадцатиминутку влетела уже в пустые ворота.
29 мая. Финал ЧМ. Финляндия — Канада — 4:3 ОТ
Чемпионат мира прошёл без участия сборной России, но турнир — или по крайней мере его медальные игры — немного от этого обстоятельства потерял. Финал первенства выдался соответствующим статусу матча. Основные события на льду развернулись в третьем периоде. К его старту канадцы вели с минимальным перевесом, а затем пошло-поехало. Между 44-й и 54-й минутами финны, казалось бы, сделали себя чемпионами планеты — три гола в ряд заставили «кленовых листьев» смотреть в пропасть. Там канадцы увидели свет надежды, которая, видимо, и помогла им на флажке основного времени дважды забить при расстановке 6х5.
Правда, в овертайме сборная Суоми всё же взяла своё: экс-форвард «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен использовал большинство. Осадочек, впрочем, остался: удаление, которое дали канадцам в судьбоносный момент встречи, совсем не соответствовало духу игры и постфактум вызвало многочисленные споры.
26 мая. 1/4 финала ЧМ. Швеция — Канада — 3:4 ОТ
Вторая минута — гол, восьмая минута — гол. Перерыв. 29-я минута — ещё один гол. Получается, дело сделано? Совсем необязательно — особенно если ваш соперник играет в майках с кленовым листом на груди.
Сборная Швеции с видимой лёгкостью выигрывала у канадцев на протяжении двух периодов четвертьфинала чемпионата мира. В воздухе финской арены разливалось ощущение, что никто и ничто не сможет лишить «Тре Крунур» перехода на следующую ступень. Ответная шайба родоначальников игры в дебюте третьего отрезка выглядела не более чем мерой по спасению репутации, а оказалась началом феерического камбэка.
Канадцы отложили вызволение себя из болота до самого финиша. За две минуты до сирены они сняли вратаря, затем получили большинство, реализовали его, и, пока диктор объявлял имена причастных к этому событию, забили ещё.
В бездну нокаутированных шведов столкнул её лидер — Вильям Нюландер. На 25-й секунде овертайма нападающий покатил в штрафной бокс. Впрочем, надолго он там не задержался — противнику хватило одной комбинации, чтобы отправить Вильяма, а заодно и его партнёров в раздевалку.
18 февраля. Олимпиада. Россия — Швеция — 2:1 Б, полуфинал
На Олимпийских играх сборная России больше мучилась, чем играла. Лишь в одном матче на турнире из шести команда Алексея Жамнова забросила больше трёх шайб. Полуфинал со шведами из общей картины не выбился. Соперники хотя и много бросали, чаще всего не вкладывали в эти броски остроту и опасность.
Украшением встречи стала драматичная серия буллитов. Россияне «горели» перед своей последней попыткой в основном раунде. В борьбе их оставило лишь хладнокровие Егора Яковлева. Скамейка облегчённо выдохнула, но новые трудности поджидали впереди. Герой Игр-2018 в Пхенчхане Никита Гусев запорол два буллита в дополнительной перестрелке. Ему на смену пришёл неожиданный герой — 20-летний на тот момент Арсений Грицюк реализовал решающий бросок и гарантировал партнёрам олимпийские медали. Это был предпоследний российский гол на Олимпиадах — и кто знает, когда забьётся следующий.
8 марта. Третий матч 1/4 финала Запада КХЛ. «Северсталь» — «Динамо» Москва — 2:3 ОТ
Андрей Разин подготовил «Северсталь» к долгожданному прорыву. Одна из самых бедных команд лиги повела 2-0 в серии с «Динамо», и всё шло по плану, пока в воротах московского клуба не появился Александр Ерёменко. Голкиперу-ветерану удалось перевернуть ход противостояния — с ним в рамке бело-голубые проиграли один матч, а выиграли четыре. В третьей игре серии Ерёменко сделал несколько феноменальных сейвов, которые, вероятно, и предрешили её исход. Когда 41-летний вратарь с листа выигрывает серию, это многое говорит о лиге, но ещё больше — о самом вратаре. Его прощальная гастроль — печальное, но яркое и большое событие для российского хоккея.
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