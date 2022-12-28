Русские буллиты или канадские камбэки? 10 лучших хоккейных матчей 2022 года

В КХЛ играют чуть меньше 900 матчей за сезон, в НХЛ — почти полторы тысячи. А ещё в хоккейном календаре есть место чемпионатам мира, и иногда — Олимпиадам. Увидеть каждое движение шайбы в каждой из игр невозможно, но некоторые из них надолго врезаются в память.

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