Стэмкос преодолел отметку в 100 очков за карьеру в плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами.

Этот результат помог 34-летнему канадцу преодолеть рубеж в 100 очков за карьеру в рамках плей-офф НХЛ. На данный момент у него 101 (50+51) результативный балл.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В первых четырёх матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли на счету Стэмкоса 6 (5+1) очков.

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в серии (1-3), которая теперь возвращается в Санрайз. Пятый матч пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля.