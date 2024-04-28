Стэмкос преодолел отметку в 100 очков за карьеру в плей-офф НХЛ
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Этой ночью прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Капитан «молний» Стивен Стэмкос отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами.
Этот результат помог 34-летнему канадцу преодолеть рубеж в 100 очков за карьеру в рамках плей-офф НХЛ. На данный момент у него 101 (50+51) результативный балл.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
В первых четырёх матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли на счету Стэмкоса 6 (5+1) очков.
Таким образом, «Тампа» сократила отставание в серии (1-3), которая теперь возвращается в Санрайз. Пятый матч пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4) 2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5) 3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4) 3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5) 4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4) 4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5) 4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5) 5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5) 6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)
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