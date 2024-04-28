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Брэд Маршан установил рекорд плей-офф НХЛ XXI века среди возрастных игроков

Брэд Маршан установил рекорд плей-офф НХЛ XXI века среди возрастных игроков
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В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3). Шайбами в составе победителей отметились Джеймс ван Римсдайк, Брэд Маршан и Давид Пастрняк.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Лорей) – 15:09 (5x5)     0:2 Маршан (Макэвой, Койл) – 28:20 (5x4)     0:3 Пастрняк (Маршан, Заха) – 39:18 (5x5)     1:3 Марнер (Любушкин, Бертуцци) – 45:43 (5x5)    

Таким образом Маршан набрал восемь очков в первых четырёх матчах плей-офф текущего сезона НХЛ. Среди игроков в возрасте 35+ Брэд занимает третье место по очками на подобном отрезке отдельно взятого сезона. Больше него очков в первых четырёх играх плей-офф набирали только двое хоккеистов: Морис Ришар — 10 очков в 1958 году — и Жан Ратель — 10 очков в 1977 году.

Напомним, для Маршана эта шайба стала 56-й за клуб в плей-офф НХЛ. Форвард вышел на первое место в истории «Бостона» по количеству шайб в Кубке Стэнли.

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