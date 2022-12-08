Такого не было 28 лет! Американец поразил НХЛ покером за один период

«Баффало» – команда, над которой принято смеяться. Клуб, последний раз появлявшийся в плей-офф 11 лет назад, последовательно гробил собственную репутацию. Молодые высокие пики – из-за слабых результатов «Сэйбрз» собирали их пачками – не давали результата, а проверенные звёзды не могли долго держать свой уровень.

В прошлом году от «клинков» отвернулся даже их капитан. Джек Айкел требовал обмена и был готов согласиться на переход в любую другую команду лиги (в итоге договорился с «Вегасом»). А экс-работники клуба жаловались на «токсичные отношения» внутри коллектива.

В новом сезоне дела у «Баффало» снова идут неважно. В сводной таблице НХЛ «Сэйбрз» болтались бы в середине второго десятка. «Клинки» отлично начали регулярку (7 побед в 10 матчах), но, когда проснулись их соперники, всё перевернулось с ног на голову. За первые две недели ноября «Баффало» потерпел восемь поражений подряд.

В то же время для нейтральных болельщиков «Сэйбрз» – настоящая находка. Признаков отлаженной системы за «Баффало» не видно, благодаря чему их матчи отличаются особой результативностью. В 17 матчах из 26 «Баффало» или их противник забрасывали пять или более шайб. Сегодняшняя встреча «клинков» с «Коламбусом» тоже обернулась грандиозным голевым шоу.

Главную роль в этом спектакле исполнил Тейдж Томпсон. 25-летний форвард оформил пента-трик – забил 5 (!) голов. Американец воспользовался своим главным оружием – отличным броском. Первая шайба влетела в ворота «Блю Джекетс» в результате стремительной контратаки: Томпсон откликнулся на передачу Алекса Така и с неудобной руки перекинул щиток Йоонаса Корписало.

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Через три с половиной минуты Томпсон забил уже с форхенда. Во второй половине периода Тейдж дважды реализовал большинство: нападающий активировал опцию «щелчок в одно касание».

И только после этого наступил перерыв.

Таким образом, Томпсон оформил покер в рамках первого периода и стал лишь четвёртым хоккеистом в истории лиги с таким достижением. Последний раз – в феврале 1994 года – четыре шайбы в первом отрезке игры забрасывал Петер Бондра.

Но этого достижения Томпсону не хватило. В конце второго периода он ещё раз попал в протокол: мощный кистевой бросок от левого борта превратился в его пятый гол за вечер. Пента-трик Томпсона – лишь шестой в НХЛ в XXI веке.