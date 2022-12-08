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Американский хоккеист Тейдж Томпсон забил пять голов в одном матче НХЛ, видео голов

Такого не было 28 лет! Американец поразил НХЛ покером за один период
Егор Бульчук
Американский хоккеист Тейдж Томпсон
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«Баффало» – команда, над которой принято смеяться. Клуб, последний раз появлявшийся в плей-офф 11 лет назад, последовательно гробил собственную репутацию. Молодые высокие пики – из-за слабых результатов «Сэйбрз» собирали их пачками – не давали результата, а проверенные звёзды не могли долго держать свой уровень.

В прошлом году от «клинков» отвернулся даже их капитан. Джек Айкел требовал обмена и был готов согласиться на переход в любую другую команду лиги (в итоге договорился с «Вегасом»). А экс-работники клуба жаловались на «токсичные отношения» внутри коллектива.

В новом сезоне дела у «Баффало» снова идут неважно. В сводной таблице НХЛ «Сэйбрз» болтались бы в середине второго десятка. «Клинки» отлично начали регулярку (7 побед в 10 матчах), но, когда проснулись их соперники, всё перевернулось с ног на голову. За первые две недели ноября «Баффало» потерпел восемь поражений подряд.

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В то же время для нейтральных болельщиков «Сэйбрз» – настоящая находка. Признаков отлаженной системы за «Баффало» не видно, благодаря чему их матчи отличаются особой результативностью. В 17 матчах из 26 «Баффало» или их противник забрасывали пять или более шайб. Сегодняшняя встреча «клинков» с «Коламбусом» тоже обернулась грандиозным голевым шоу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 9
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Далин, Томпсон) – 03:21 (5x4)   0:2 Томпсон (Так) – 05:32 (5x5)   0:3 Далин (Козенс, Куинн) – 07:28 (5x5)   0:4 Томпсон (Так, Скиннер) – 07:50 (5x5)   0:5 Томпсон (Скиннер, Козенс) – 12:22 (5x4)   0:6 Томпсон (Скиннер, Далин) – 16:40 (5x4)   1:6 Лайне (Рослович) – 30:49 (5x5)   2:6 Нюквист (Годро, Дженнер) – 32:04 (5x5)   2:7 Томпсон (Так, Брайсон) – 36:07 (5x5)   2:8 Кребс – 37:19 (5x5)   2:9 Так (Скиннер, Брайсон) – 39:16 (5x5)   3:9 Лайне (Гавриков, Чинахов) – 44:47 (5x5)   4:9 Нюквист (Бьёрк) – 55:49 (5x5)

Главную роль в этом спектакле исполнил Тейдж Томпсон. 25-летний форвард оформил пента-трик – забил 5 (!) голов. Американец воспользовался своим главным оружием – отличным броском. Первая шайба влетела в ворота «Блю Джекетс» в результате стремительной контратаки: Томпсон откликнулся на передачу Алекса Така и с неудобной руки перекинул щиток Йоонаса Корписало.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Через три с половиной минуты Томпсон забил уже с форхенда. Во второй половине периода Тейдж дважды реализовал большинство: нападающий активировал опцию «щелчок в одно касание».

И только после этого наступил перерыв.

Таким образом, Томпсон оформил покер в рамках первого периода и стал лишь четвёртым хоккеистом в истории лиги с таким достижением. Последний раз – в феврале 1994 года – четыре шайбы в первом отрезке игры забрасывал Петер Бондра.

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Но этого достижения Томпсону не хватило. В конце второго периода он ещё раз попал в протокол: мощный кистевой бросок от левого борта превратился в его пятый гол за вечер. Пента-трик Томпсона – лишь шестой в НХЛ в XXI веке.

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