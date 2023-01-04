Конкурент Овечкина — канадец из «Ванкувера». Почему ему придётся поменять клуб?

У «Кэнакс» нет денег, чтобы расплатиться с Бо Хорватом за все его голы.

Бо Хорват – один из основных конкурентов Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Сегодня, 4 января, канадский нападающий оформил дубль и лишил россиянина единоличной третьей позиции в списке лучших снайперов чемпионата. На данный момент у обоих хоккеистов по 28 голов.

Как и внезапный герой «Баффало» Тейдж Томпсон, Хорват небезосновательно претендует на статус громкого открытия сезона. Возможности Бо были известны и раньше, пять-шесть лет назад его называли наследником братьев Седин, но настоящего прорыва в своей карьере форвард добился лишь сейчас.

Регулярка только-только подбирается к экватору, а Хорват почти превзошёл все основные персональные достижения. Нападающему не хватает всего трёх шайб до личного снайперского рекорда и 19 очков – до бомбардирского.

При этом назвать Хорвата хоккеистом, заточенным исключительно на атаку, значит преуменьшить его способности. 27-летний нападающий эффективен на точке (56,6% выигранных вбрасываний) и выходит на лёд в меньшинстве. По степени универсальности наиболее близкий «аналог» Хорвата не кто-то из Сединов, а Райан Кеслер – пожалуй, один из самых успешных двусторонних центрфорвардов в истории «Кэнакс». В клубе Хорвата оценивают высоко: капитанская нашивка – одна из видимых тому примет.

Бо защищает цвета «Ванкувера» с ноября 2014-го. За год до этого «косатки» потратили на форварда девятый пик драфта. В сентябре 2017-го, отработав скромный контракт новичка, Хорват подписал первое долгосрочное соглашение с клубом – на шесть лет и $ 33 млн. Нынешний сезон – последний по этому соглашению, а будущие условия сотрудничества сторон – секрет, разгадку которого не знают даже они сами.

Бо Хорват Фото: nhl.com

Франшиза и игрок могли поставить подписи под новым документом заблаговременно – в НХЛ это вполне устоявшаяся практика. Но, не достигнув компромисса, участники запустили волну слухов, которая не утихает до сих пор.

«Я не могу позволить себе беспокоиться из-за ситуации с контрактом, — говорил Хорват в сентябре. – Это не должно висеть над головой. Я просто должен показывать лидерские качества и делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде побеждать. Сейчас это моя главная цель. Моя карьера началась здесь, мы с женой любим этот город, клуб и болельщиков. Хочется думать, что я буду здесь всегда. Я хочу, чтобы так было, так что посмотрим. Такие дела требуют времени, но надеюсь, что мы сможем всё решить в ближайшее время».

С момента этого заявления прошло почти четыре месяца – и на «ближайшее время» это не похоже. Ключевой вопрос продления – деньги, что же ещё. «Многие источники используют одинаковую формулировку: «тупиковая ситуация», — так в октябре о мучениях «Ванкувера» и Хорвата писал инсайдер Эллиотт Фридман. — Я стараюсь не слишком волноваться из-за таких сообщений (это проще, когда речь не про ваш собственный контракт), потому что в подобных переговорах бывают перепады.

О будущем можно судить по прошлому. Помните, «Ванкувер» месяцами обозначал, что не даст Миллеру контракт на семь лет и $ 8 млн в год, а потом сделал это. Хорват – прирождённый игрок «Кэнакс». Пока не доказано обратное, я считаю, что продления хотят все. При этом летние подписания Мэтью Барзала, Джордана Кайру и Роберта Томаса изменили рынок, как и ожидаемый рост потолка зарплат в 2024 году.

Некоторые ванкуверцы не были в восторге из-за того, что я использовал кэпхит Шона Кутюрье ($ 7,75 млн) в качестве сопоставимого для Хорвата. Но любой, кто думает, что его новый кэпхит начнется с цифры «6», находится в мире грёз – типа волшебной страны Оз».

Феноменальное выступление Хорвата в первой половине сезона наверняка повысило цену на его услуги. В этом смысле время сыграло хоккеисту на руку. Теперь он вправе требовать от клуба гораздо больше и, судя по сообщениям других североамериканских журналистов, уже воспользовался этой опцией. По их информации, в декабре Хорват отказался от восьмилетнего контракта на $ 60 млн. Возможности предложить больше у «Ванкувера», головой упирающегося в потолок зарплат, просто нет. Где через пару месяцев обнаружит себя канадский форвард, неизвестно. Но почти наверняка ему придётся собирать вещи и искать новый дом.