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Результаты матчей КХЛ 9 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 10 января

Месть «Адмирала» канадцу и новый камбэк «Ак Барса». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Новый камбэк «Ак Барса»
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Билялетдинов поменял вратарей в решающий момент и принёс Казани четвёртую победу подряд.

9 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Шэн (Сидляров, Гутик) – 05:29 (5x5)   2:0 Шулак (Горшков, Берлёв) – 36:05 (5x4)   3:0 Сидляров (Гутик, Шулак) – 38:28 (5x5)

«Адмирал» и «Барыс» во второй раз за два дня сыграли во Владивостоке. Накануне «моряки» потерпели болезненное поражение с крупным счётом – 1:5. Кроме того, дальневосточники позволили Алексу Гранту установить уникальное достижение – во многом из-за ошибок игроков «Адмирала» канадец стал первым в истории КХЛ защитником, который оформил покер.

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На новый матч «Адмирал» вышел с совершенно другим настроем: подопечные Леонида Тамбиева обрушили шквал атак на соперника и преуспели уже на шестой минуте – отличился Павел Шэн. Ключевым отрезком встречи стали две с половиной минуты в концовке второго периода. Сначала мощный результативный щелчок Либора Шулака в большинстве, а затем гол Дмитрия Сидлярова сняли все вопросы о победителе матча.

В третьей двадцатиминутке «Адмирал» сбавил в активности и сосредоточился на удержании преимущества. Тем не менее владивостокцы покинули лёд с внушительным показателем в виде 43 бросков в створ. Замена в воротах Юлиуса Гудачека на Никиту Бояркина не помогла «Барысу» изменить ход встречи. А вот для голкипера «Адмирала» наступил долгожданный праздник: 28-летний Павел Хомченко после пяти поражений одержал первую победу в сезоне – и сразу сухую.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Коротков (Бек, Аланов) – 14:05 (5x5)   2:0 Шаров (Бек, Морозов) – 21:59 (5x4)   2:1 А. Радулов (Токранов, Галиев) – 27:56 (5x4)   2:2 Токранов (Дыняк) – 46:19 (5x5)   2:3 Воронков – 65:00 (ПБ)

«Ак Барс» одержал первую в сезоне победу над «Сибирью», оформив впечатляющий камбэк. Сибиряки открыли счёт на 15-й минуте: Никита Коротков своевременно открылся под пас Тейлора Бека и буквально вложил шайбу в сетку ворот Амира Мифтахова.

Во втором периоде игра оживилась: соперники стали чаще ошибаться и, как результат, получили больше возможностей – в частности, при игре в неравных составах. На старте отрезка Александр Шаров использовал численное превосходство и увеличил отрыв «Сибири». Лучший снайпер команды исполнил хитрый кистевой бросок, находясь неподалёку от лицевой линии. Бек снова выступил в роли ассистента. Для 31-летнего канадца эта передача стала уже 32-й в текущем регулярном сезоне.

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Ближе к экватору матча новосибирцы всё же утратили контроль над ходом встречи. На 28-й минуте Александр Радулов закрыл обзор голкиперу Денису Костину, а через мгновение подправил шайбу точно в ворота. Вскоре казанцы забили ещё раз, но арбитры отменили взятие. Всё дело в том, что шайба пересекла линию ворот после того, как защитник Даниил Журавлёв вне правил сбил Костина с ног.

Тем не менее в третьем периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова добились своего и восстановили равенство: после броска Василия Токранова шайба заметалась во вратарской площади, и в конце концов Костин занёс её себе за спину.

В овертайме соперники разошлись миром. Перед серией буллитов «Ак Барс» произвёл замену вратаря: Мифтахов уступил место Тимуру Билялову. Ставка сработала: казанец пропустил одну шайбу, в то время как Костин не справился с двумя бросками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица

Матчи 10 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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10 января 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
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10 января 2023, вторник. 19:30 МСК
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Сочи
Не начался
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