Месть «Адмирала» канадцу и новый камбэк «Ак Барса». Итоги игрового дня КХЛ

9 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Адмирал» и «Барыс» во второй раз за два дня сыграли во Владивостоке. Накануне «моряки» потерпели болезненное поражение с крупным счётом – 1:5. Кроме того, дальневосточники позволили Алексу Гранту установить уникальное достижение – во многом из-за ошибок игроков «Адмирала» канадец стал первым в истории КХЛ защитником, который оформил покер.

На новый матч «Адмирал» вышел с совершенно другим настроем: подопечные Леонида Тамбиева обрушили шквал атак на соперника и преуспели уже на шестой минуте – отличился Павел Шэн. Ключевым отрезком встречи стали две с половиной минуты в концовке второго периода. Сначала мощный результативный щелчок Либора Шулака в большинстве, а затем гол Дмитрия Сидлярова сняли все вопросы о победителе матча.

В третьей двадцатиминутке «Адмирал» сбавил в активности и сосредоточился на удержании преимущества. Тем не менее владивостокцы покинули лёд с внушительным показателем в виде 43 бросков в створ. Замена в воротах Юлиуса Гудачека на Никиту Бояркина не помогла «Барысу» изменить ход встречи. А вот для голкипера «Адмирала» наступил долгожданный праздник: 28-летний Павел Хомченко после пяти поражений одержал первую победу в сезоне – и сразу сухую.

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«Ак Барс» одержал первую в сезоне победу над «Сибирью», оформив впечатляющий камбэк. Сибиряки открыли счёт на 15-й минуте: Никита Коротков своевременно открылся под пас Тейлора Бека и буквально вложил шайбу в сетку ворот Амира Мифтахова.

Во втором периоде игра оживилась: соперники стали чаще ошибаться и, как результат, получили больше возможностей – в частности, при игре в неравных составах. На старте отрезка Александр Шаров использовал численное превосходство и увеличил отрыв «Сибири». Лучший снайпер команды исполнил хитрый кистевой бросок, находясь неподалёку от лицевой линии. Бек снова выступил в роли ассистента. Для 31-летнего канадца эта передача стала уже 32-й в текущем регулярном сезоне.

Ближе к экватору матча новосибирцы всё же утратили контроль над ходом встречи. На 28-й минуте Александр Радулов закрыл обзор голкиперу Денису Костину, а через мгновение подправил шайбу точно в ворота. Вскоре казанцы забили ещё раз, но арбитры отменили взятие. Всё дело в том, что шайба пересекла линию ворот после того, как защитник Даниил Журавлёв вне правил сбил Костина с ног.

Тем не менее в третьем периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова добились своего и восстановили равенство: после броска Василия Токранова шайба заметалась во вратарской площади, и в конце концов Костин занёс её себе за спину.

В овертайме соперники разошлись миром. Перед серией буллитов «Ак Барс» произвёл замену вратаря: Мифтахов уступил место Тимуру Билялову. Ставка сработала: казанец пропустил одну шайбу, в то время как Костин не справился с двумя бросками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 10 января