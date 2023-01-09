«Авангард» — первый на Востоке, «Трактор» — без плей-офф? Расклад на финиш регулярки КХЛ

На календаре уже 2023 год, а это значит, что регулярка Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/2023 практически взяла курс на финишную прямую. Играть командам ещё немало (около 20 матчей), однако акценты в таблице уже расставлены довольно ясно, а большинство интриг – понятны и читаемы. Какой же расклад в преддверии плей-офф существует прямо сейчас?

Западная конференция

На Западе, как всегда, всё намного прозрачнее, чем на Востоке. СКА давно создал себе задел для победы в регулярке, и, хоть он со временем сокращается, петербуржцы должны без особых проблем завоевать Кубок Континента. У армейцев глубокий и мастеровитый состав, мощный тренерский штаб, плюс нельзя недооценивать накачку команды идеологией, чем занимается лично Роман Ротенберг. В Санкт-Петербурге болезненно и нервно реагируют почти на любой проигрыш в регулярке, так что трудно представить, что СКА позволит кому-то обогнать себя в таблице. Впрочем, желающих это сделать во что бы то ни стало и не найдётся, так как этот успех не приносит ничего, кроме морального удовлетворения.



А вот борьба за места со второе по пятое обещает быть интересной. ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и московское «Динамо» идут очень плотно и при этом особо не проваливаются. Нижегородский феномен Игоря Ларионова продолжает насмехаться над критиками, регулярно добавляя к красивому хоккею красивый результат, и сейчас уже складывается ощущение, что место в топ-4 «Торпедо» не отдаст. Предпосылки к этому простые: никаких серьёзных просадок по физике в январе-феврале уже не произойдёт, а с точки зрения философии, системы и коучинга нижегородцы едва ли не безупречны. Таким образом, всё идёт к тому, что первый раунд плей-офф «Торпедо» начнёт дома, чего с командой не случалось более 10 лет.

Иван Кульбаков, ХК «Торпедо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но сразу после СКА в таблице Запада я вижу московских армейцев. ЦСКА перестал валять дурака, как было в начале сезона, и сейчас штампует очки и победы в привычном для себя темпе регулярки последних лет восьми. Подопечные Сергея Фёдорова побеждают на классе даже в прилично усечённом составе, а когда выйдут травмированные и больные, то армейцы вновь превратятся в машину. Всё это настолько прогнозируемо, что немного скучно, однако это точно не проблемы ЦСКА.



«Локомотив» и московское «Динамо» кое-что объединяет: у руля обеих команд стоят очень сильные, умные специалисты, прекрасно разбирающиеся в хоккее, но и ярославцам, и бело-голубым сейчас не хватает мощности состава, чтобы до конца реализовать амбиции Игоря Никитина и Алексея Кудашова. Оба тренера требуют играть в первую очередь правильно, уделяют внимание множеству деталей, и тут нужны опыт и мастерство, чтобы задумки давали стабильный результат. Это не «Торпедо» Ларионова, где совсем другая педагогика!

Так вот, «Локомотиву» и «Динамо» качества состава не хватает, чтобы бороться со СКА и ЦСКА. Будь то регулярка или плей-офф. Да и «Торпедо» в этом сезоне выглядит стабильнее ярославцев и москвичей. Прогнозирую, что эти команды займут четвёртое и пятое места в конференции и в первом раунде встретятся между собой.



Самая интересная интрига на Западе: кто из четвёрки «Витязь», «Спартак», «Северсталь», минское «Динамо» останется без плей-офф. Главные кандидаты на провал сезона пока «зубры», у которых в нынешнем сезоне довольно яркая атака не в состоянии замаскировать грандиозные проблемы в обороне, хотя после неожиданно успешного дальневосточно-сибирского выезда подопечные Крэйга Вудкрофта вернулись на вечеринку соискателей кубковых путёвок.

Спрогнозирую так: в плей-офф зайдут «Витязь», где Вячеслав Буцаев как всегда симпатично и умело работает с весьма средним составом, и «Спартак», у которого в конце регулярки много домашних матчей, да и Игорь Гришин понемногу начал выводить свой клуб из кризиса. Борьбу за последнюю путёвку в кубковую весну минчане поведут в основном с «Северсталью», которая почему-то мучается в нынешнем сезоне и совсем не похожа на бодрую, дерзкую, авторскую команду Андрея Разина прошлых лет. И, кажется, у Минска больше ресурсов, чтобы немного продлить сезон.

Прогноз Лукина на распределение мест в Западной конференции



1. СКА

2. ЦСКА

3. «Торпедо»

4. «Динамо» М

5. «Локомотив»

6. «Спартак»

7. «Витязь»

8. «Динамо» Мн

9. «Северсталь»

10. «Куньлунь»

11. ХК «Сочи»

Восточная конференция

На Востоке – красота. Первое место от пятого отделяет два очка, все борются за плей-офф и, видимо, будут бороться до последнего. Это тот уровень конкуренции и плотности в таблице, который мы хотим видеть всегда.



И как же здесь что-то прогнозировать? Практически невозможно, однако кое-что всё-таки можно сказать. Например, очевидно, что топ-6 команд конференции определён. «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Ак Барс». Не включаю сюда «Адмирал», который, вероятно, уже давно прошёл пик в нынешнем сезоне и сейчас идёт вниз. Команда-открытие осени в КХЛ исчерпала свои скромные ресурсы в виде сумасшедшей физики и жёсткого выполнения нехитрого тренерского задания, банально «наелась» и сейчас проигрывает из-за ошибок, которые у «моряков» невозможно было представить ещё месяц назад. Леонид Тамбиев уже открыто критикует своих подопечных в прессе, а это сигнал, что в раздевалке у наставника закончились аргументы. Ожидаю, что «Адмирал» уже в ближайшие дни спустится на седьмое место в конференции, а затем, возможно, ему ещё и придётся побороться за место в плей-офф.

Позицию «Адмирала» займёт «Ак Барс». С уходом Олега Знарка и приходом Зинэтулы Билялетдинова в Казани стало минимум веселья и максимум прагматизма, теперь от этой команды не дождёшься зрелища, но его сполна хватило «барсам» в первой половине сезоне. Новый старый тренер сейчас делает всё правильно: упрощает и дисциплинирует игру, готовя «Ак Барс» к плей-офф, где казанский клуб будет самым нежеланным соперником для любой команды.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Впрочем, не думаю, что в регулярке «Ак Барс» заберётся выше пятого места. Спрогнозирую, что казанцы обойдут «Сибирь», но не дотянутся до других топ-клубов. Что касается новосибирцев, то у них великолепная, крепкая и тренерская команда, однако ей ни к чему гнаться за местом повыше в гладком чемпионате. Это будет неразумное расходование весьма ограниченных ресурсов, и я не думаю, что Андрей Мартемьянов будет форсировать подготовку. Побеждать же на классе «Сибири» пока тяжеловато.



Так что там с первой четвёркой? Полагаю, её состав не изменится, а вот позиции внутри перемешаются. «Автомобилист» каким-то чудом пока удерживает лидерство после девяти поражений кряду, но, уверен, рано или поздно уральцы слетят с первой строчки, даже если начнут побеждать. Вообще, после паузы в команде Николая Заварухина сломалось слишком много, и им вообще бы остаться в топ-4. Однако, думаю, «Автомобилист» с этим справится.

«Салават» сейчас очень хорош, но команда без глубины состава подвержена перепадам, так что от уфимцев ожидаю ещё как минимум одного кризисного отрезка до конца регулярки. Впрочем, нельзя не отметить и основательность, уверенность, которые есть у подопечных Виктора Козлова в текущем чемпионате. Эти качества помогут уфимцам не только на ранних стадиях плей-офф, но и в концовке первого этапа, когда пойдёт грызня за итоговые места.



«Металлург» в последнее время показывает не лучший хоккей, расстраивают лидеры-легионеры, однако у уральцев опытная команда и опытный тренерский штаб, так что никакого грандиозного провала от «Магнитки» ждать не приходится. К весне она, уверен, будет готова. Ну а первое место по итогам регулярки на Востоке есть соблазн отдать «Авангарду». Во-первых, омичам, пожалуй, это больше всех надо: Михаил Кравец, никогда не работавший ранее с топ-клубами, нуждается в первом серьёзном успехе, и сейчас он действительно горит желанием побеждать в каждом матче. Ради чего даже отказывается давать отдых лидерам. Во-вторых, в январе и феврале у «ястребов» 13 домашних матчей и только семь выездных, а на своей новой арене «Авангард» может обыграть кого угодно даже при не самом лучшем хоккее, как это было в последнем матче с «Автомобилистом».

Ну и самое главное: кто закроет на Востоке последние места в плей-офф? Думаю, «Адмирал» всё же удержится в восьмёрке при помощи гандикапа, добытого в прошлом году, а вот у «Амура» силёнок в конце регулярки не хватит. Хотя работа Вадима Епанчинцева вызывает огромное уважение, и прямо сейчас «тигры» идут в зоне плей-офф по потерянным очкам, но уж слишком непростой календарь у них в концовке регулярки.



Не верю я и в перспективы «Нефтехимика» и считаю, что главная борьба за плей-офф пойдёт между «Барысом» и «Трактором». Челябинцы, по сути, проваливают сезон с неплохим составом, чередуя редкие всплески качественной игры с перманентным унынием и трусливым хоккеем. Зачастую Анвар Гатиятулин как будто сам тормозит свою команду, но ни к чему хорошему это не приводит. «Барыс» же при Андрее Скабелке уже демонстрировал умение накатывать на финиш регулярки, и хоть сейчас у казахстанцев состав пожиже, чем раньше, но характера и дерзости им не занимать. Полагаю, именно эти качества помогут астанинцам обойти «мягкий» «Трактор».

Прогноз Лукина на распределение мест в Восточной конференции



1. «Авангард»

2. «Металлург»

3. «Салават Юлаев»

4. «Автомобилист»

5. «Ак Барс»

6. «Сибирь»

7. «Адмирал»

8. «Барыс»

9. «Трактор»

10. «Амур»

11. «Нефтехимик»