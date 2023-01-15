Никита Охотюк без лишних сомнений пустился в погоню за мечтой — и сегодня стал ближе к ней ещё на один шаг.

«Я был совсем другим игроком». Россиянин в 16 лет уехал в Канаду и пробил дорогу в НХЛ

«Палат отдаёт передачу назад. Охотюк двигается вперёд. Бросок… А нет, это фейк. Идёт ещё дальше. Бросает. И он забивает!» – неординарные действия российского защитника «Нью-Джерси» запутали не только соперников, но и комментаторов.

Подключившийся к позиционной атаке Охотюк ложным замахом убрал с дороги Филлипа Дано, а затем разглядел открытое пространство между штангой и телом Джонатана Куика – через мгновение шайба оказалась именно там.

В начале декабря Охотюку исполнилось 22 года, и, пожалуй, лучший подарок на день рождения ему сделали тренеры «Дэвилз». Приглашение присоединиться к главной команде системы – можно ли придумать сюрприз лучше?

В отличие от большинства российских коллег, штаб «Нью-Джерси» не ограничился символическими шагами в отношении молодого игрока. Охотюку выдали не только майку с логотипом НХЛ, но и обеспечили игровым временем. Пока нагрузку тщательно дозируют: на два матча с 15-минутным айстаймом у Никиты приходится две игры с шестью-восемью минутами.

Возможно, решение поднять Охотюка в основу – попытка «Нью-Джерси» освежить состав, который за первую половину регулярки вытянул команду в лидеры Восточной конференции. Своим шансом россиянин пользуется отлично – наверняка помогает прошлогодний опыт. В апреле Охотюк дебютировал в НХЛ, причём первый же матч принёс ему первый гол в лиге. Тогда ситуация была прямо противоположной: «Нью-Джерси» не боролся за плей-офф и «разбавлял» основу дерзкими новичками.

«Он очень хорошо сыграл. Я был немного удивлён тем, насколько хорошо он играл, и к тому же забил, этого на самом деле не ожидаешь. Просто отличный дебют для молодого парня. Я очень рад за него», – главный тренер «дьяволов» Линди Рафф дал россиянину комплиментарную характеристику.

Линди Рафф Фото: AP/TASS

Впрочем, результативные навыки Охотюка вовсе не то, что заставило скаутов «Нью-Джерси» обратить на него внимание. Сильные стороны россиянина – приличные габариты (185 см и за 90 кг), а также блестящее скоростное катание. В Хоккейной лиге Онтарио, где россиянин выступал в преддрафтовый год, он котировался в первую очередь как силовой защитник, при этом чётко ощущающий грани дозволенного и способный избегать удалений. Отчасти Никита может сохранить российскую преемственность в «Дэвилз». Восемь лет назад за «Джерси» выступал Антон Волченков – жёсткий домосед, готовый, как и Охотюк, заблокировать любой бросок.

В июле 2019-го защитник впервые побывал в лагере развития «Нью-Джерси». Тогда компанию ему составили двое соотечественников – нападающие Никита Попугаев и Михаил Мальцев. В итоге «Нью-Джерси» отказался от услуг обоих форвардов, а вот Охотюк все стадии отсева прошёл успешно.

Вхождение в основу для Никиты осложнила травма. Осенью прошлого года он на месяц вылетел из тренировочного процесса, повредив верхнюю часть тела. Но кредит доверия, который выдали Охотюку в «Нью-Джерси», позволил ему спокойно восстановиться. О том, какие надежды на Никиту возлагает клуб, можно было судить по драфту. «Дьяволы» потратили на россиянина 61-й номер, но выше они выбрали только Джека Хьюза.

Не в пример многим другим российским игрокам Охотюк уже в юношеские годы определился с лигой, где хотел бы играть. Воспитанник челябинской школы не поддался на уговоры «Трактора» и переехал в Канаду в возрасте 16 лет. Первое время Никита жил в канадской семье вместе с ещё двумя хоккеистами.

«В чём изменился за годы в Северной Америке? Во многом. Я получил большой опыт за пять лет. Я был совсем другим игроком, когда только приехал в Канаду. Здесь другой хоккей: площадка меньше, всё быстрее, другие скорости и силовая борьба», – рассказывал Охотюк прошлой весной.

И в этом хоккее Никита выглядит своим.