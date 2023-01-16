СКА вышел в плей-офф, у «Локомотива» кризис. Итоги игрового дня КХЛ

15 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Спартак» одержал волевую победу над «Куньлунем». Китайцы открыли счёт в середине первого периода, но москвичи сумели отыграться только в середине второго – отличился Андрей Локтионов. Вскоре Александр Хохлачёв и Семён Ручкин обеспечили красно-белых комфортным заделом. «Куньлунь» забил быстрый гол в дебюте третьего периода, однако этого было мало.

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«Локомотив» и «Динамо» уложились ровно в два часа «грязного» времени. Но побочным явлением минимального количества остановок оказалось минимальное количество опасных моментов. У ярославцев было больше полутора периодов, чтобы отыграть одну шайбу, но создать в атаке хоть что-то стоящее им не удалось. В третьей двадцатиминутке команды без остановки провели 9 минут 44 секунды – длительный отрезок завершился вторым голом в исполнении «Динамо». В двух из трёх последних матчей у «Локомотива» нет заброшенных шайб.

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ЦСКА не без проблем разобрался с «Северсталью». Москвичи дважды выходили вперёд по счёту и дважды теряли добытое преимущество. Но в один момент красно-синие словно стукнули кулаком по столу и нарушили сложившийся ход игры. В третьем периоде Окулов и Карнаухов в интервале 36 секунд забросили по шайбе и сняли все вопросы о победителе матча.

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СКА оказался сильнее «Амура». Петербуржцы первыми пропустили – огорчил один из ярчайших молодых талантов лиги Ярослав Лихачёв. Но ответ армейцев не заставил себя долго ждать: уже через три минуты Дмитрий Яшкин сравнял счёт. Шайба стала для чеха 30-й в нынешней регулярке. Теперь Яшкин – третий игрок в истории лиги, который забивал не менее 30 голов в трёх и более регулярных чемпионатах.

Позднее порыв Яшкина поддержали его партнёры – Максим Грошев и Святослав Гребенщиков. Вторая половина матча прошла без голов. Победа позволила СКА первым из участников чемпионата выйти в плей-офф Кубка Гагарина: команда может проиграть все оставшиеся матчи регулярки, но всё равно не выпадет из топ-8 Западной конференции.

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«Витязь» остановил «Трактор», который после декабрьской паузы обрёл хорошую форму. Подмосковные хоккеисты вышли вперёд уже на третьей минуте – отличился Степан Старков. Благодаря голу Никиты Сошникова челябинцы быстро восстановили равенство. Но на перерыв «Витязь» всё равно ушёл лидером – помог гол Тайлера Граоваца.



В дебюте второго периода Антон Бурдасов вновь отыгрался за «Трактор». Следующего взятия ворот пришлось ждать почти полчаса чистого времени. «Витязи» получили большинство в середине третьего периода и реализовали его через четыре секунды после вбрасывания – Владиславу Каре удался потрясающий по силе и точности бросок.

Тем не менее за девять секунд до сирены Алексей Бывальцев перевёл игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказались игроки, представляющие Балашиху.

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«Автомобилист» после долгожданной победы над ЦСКА проиграл минскому «Динамо». В этом матче случился даже чуть более феерический камбэк: екатеринбуржцы усилиями Степана Хрипунова смогли отыграться в тот момент, когда до конца оставалось восемь секунд. Но в овертайме минчане оказались сильнее: Ник Меркли оформил победный гол, хотя судьи засчитали его только после видеопросмотра.

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Матчи 16 января