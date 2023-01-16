Психи русского вратаря в НХЛ. Кочетков чуть не разбил штангу, пропустив буллит от шведа

В последнее время Пётр Кочетков собирал исключительно хорошую прессу. Осенью вратарь подписал среднесрочный контракт с «Каролиной», закрепился в основном составе клуба, периодически делал выдающиеся спасения.

Новый год тоже начался для Кочеткова с приятных событий. Сначала известное издание The Hockey News включило россиянина в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. Затем, восстановившись после травмы, в «Харрикейнз» вернулся Фредерик Андерсен, но тренерский штаб решил оставить в основе трёх вратарей, в том числе Кочеткова».

«Генменеджер Дон Уодделл сказал, что нормально относится к идее оставить трёх вратарей в составе клуба, хотя в начале сезона она ему не нравилась. Держать Кочеткова в АХЛ не имеет никакого смысла. Учитывая травматичность Андерсена и Раанты, то обменяв кого-то из них, потом можно будет об этом пожалеть», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Повышенная конкуренция или другие факторы тому виной, но в сегодняшнем матче против «Ванкувера» Кочетков не выглядел оплотом надёжности. Россиянин хотя и сделал 29 сейвов, проиграл серию буллитов. Особенно болезненным для Петра вышел последний бросок. Элиас Петтерссон провёл его в издевательском стиле: неспешно раскатился, выманил голкипера к правой штанге, а затем одной рукой закатил шайбу под левую.

Ярости Кочеткова не было предела. Россиянин на секунду завис в полушпагате, но, когда поднялся со льда, изо всей силы двинул клюшкой по каркасу ворот. В раздевалку Кочетков отправился уже без своего инструмента, несколько раз постучав себя по груди и сокрушённо мотая головой.

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«Ванкувер» отнюдь не самая сильная команда лиги. С 39-ю очками «косатки» идут пятыми с конца в таблице Западной конференции. Для «Каролины», которую многие ставят в ряд претендентов на Кубок Стэнли, сам факт поражения от аутсайдера – досадная неприятность. Когда это поражение приходит в подобном стиле, эмоции тем более берут вверх. К тому же почва для эмоциональной реакции Кочеткова была подготовлена заранее: «Ванкувер» дважды уступал по ходу встречи и окончательно сумел отыграться только за 17 секунд до финальной сирены.

В прошлом сезоне Кочетков неоднократно демонстрировал свой ретивый нрав. В финале АХЛ голкипер пнул Уилл Биттена – нападающего, который заехал к нему во вратарскую и размахивал клюшкой перед ним. Чуть ранее – уже в форме «Каролины» – Кочетков атаковал Брэда Маршана. Канадец подтолкнул россиянина, когда тот вышел из ворот. В ответ Пётр без тени сомнений ударил его клюшкой по ногам.

С такими эпизодами в биографии сломанная о штангу клюшка выглядела как дело времени – и время пришло.