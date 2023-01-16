Болезнь победила. Умер легендарный канадский тафгай, охранявший в НХЛ Русскую Ракету

Сегодня из Северной Америки пришла печальная новость. Бывший канадский форвард ряда клубов Национальной хоккейной лиги Джино Оджик умер в возрасте 52 лет. Бóльшую часть своей профессиональной карьеры тафгай посвятил «Ванкуверу».

Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. В 2014 году у Оджика была диагностирована неизлечимая болезнь – амилоидоз (нарушение белкового обмена). Её следствием являются аномальные белковые отложения в сердце.

«Джино был любимцем болельщиков с самого момента прихода в «Кэнакс». Он вкладывал свои душу и сердце в каждую проведённую на льду смену, а также вдохновил многих и стал воплощением того, что значит быть канадцем. Он был моим близким другом, я мог обратиться к нему за советом и поддержкой. Его будет очень не хватать», — сказал владелец «Ванкувера» Франческо Акилини.

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Джино Оджик выступал за «Кэнакс» с 1990 по 1998 год. В этот период он был одноклубником российского форварда Павла Буре. Оджик выполнял функции тафгая, и его называли «личным телохранителем Буре». Россиянин и канадский индеец были не только партнёрами по команде, но и большими друзьями вне льда. Не зря Буре считал Оджика лучшим другом в НХЛ, а Джино назвал одного из своих сыновей в честь товарища – Буре Оджик. Павел и Джино даже карьеру завершили практически одновременно. Оджик в 2002-м, Буре или Русская Ракета, как называли россиянина в НХЛ, — годом позже.

Павел Буре и Джино Оджик Фото: Из личного архива Павла Буре

«Конечно, я знал Джино Оджика. Это был великолепный канадский боец с сильным ударом и стальным кулаком. По сути, Джино стал личным охранником у моего хорошего товарища Паши Буре, защищал его на льду. Оджик считался любимцем всех женщин Канады на тот период.

Помню одну историю. Мой «Сан-Хосе», за который я тогда выступал, крупно выигрывал у «Ванкувера». По идее, Джино должен был срубить с меня «шапку», но, на мою удачу, наши с ним смены тогда не пересеклись. Оджик был уже профессиональным и опытным бойцом, а я совсем молодым парнем. К бою на тот момент я был не готов. После игры мы тепло пообщались с Джино и Пашей, посмеялись.

Что ещё могу сказать про Оджика? Весёлый и классный парень, один из лучших тафгаев 90-х, когда в НХЛ, по сути, официально существовал институт тафгаев. Со своей харизмой и запоминающимся поведением. Жаль, что такие люди уходят, приношу свои соболезнования», — поделился своими воспоминаниями первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров.

Всего индеец из племени алгонкинов (да-да, Оджик был индейцем) заработал в лучшей хоккейной лиге мира 2500 минут штрафа. Согласитесь, это говорит о многом. В первую очередь — о бесстрашии бойца. Можно вспомнить бои Оджика с Таем Доми, Марти Максорли и даже со Здено Харой. Доставалось от Оджика Дарюсу Каспарайтису. Джино всегда мстил обидчикам своих партнёров, такой у него был характер. Дарюс же хорошо известен своей «подкожной» манерой игры.

После хоккея Оджик работал на владельцев «Кэнакс», а также помогал правительству Канады с вопросами коренного населения. А затем, увы, начала развиваться болезнь, которая в итоге победила некогда почти непобедимого тафгая.