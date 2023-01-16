Русский Танк точно не останется в «Сент-Луисе». Тарасенко обменяют или он уйдёт бесплатно

Эра одного из лучших снайперов в штате Миссури заканчивается, и сейчас обмена будет желать не только Владимир, но и сам клуб.

Совсем недавно любимой забавой американских и российских журналистов был поиск вариантов обмена для Евгения Малкина. Однако летнее продление контракта с Джино этот вопрос закрыло, освободив место для другой трансферной мыльной оперы — потенциального трейда Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса».

После того как летом 2021-го стало известно о том, что Тарасенко подал запрос на обмен, американские фанаты весь год мучили Джереми Рутерфорда (главного журналиста, пишущего о «Блюз») стереотипным вопросом «Поменялся ли статус Тарасенко?». На это журналист давал такой же стереотипный ответ: нет, прошение об обмене не отозвано. Несмотря на это, Тарасенко в прошлом году клуб не сменил, более того, с 82 очками стал лучшим бомбардиром и снайпером «Блюз».

Однако сейчас ситуация меняется: если в прошлом году у «Блюз» были шикарные перспективы весной и одна из самых глубоких атак лиги (девять игроков забили 20+ голов), то сейчас «Сент-Луис» барахтается на грани непопадания в плей-офф, а у русского форварда летом истекает контракт. В данной ситуации уже сложно представить, что Тарасенко не обменяют — и нет, запрос на переход всё-таки не отозван.

Напомним контекст конфликта Тарасенко с клубом. После десяти игр на старте постчемпионского сезона-2019/2020 Владимир получил травму плеча и вылетел на пять месяцев. Травма была хронической, выражалась робкая надежда, что он пропустит меньше, но в дело вмешалась еще и пандемия. Тарасенко сыграл несколько неудачных игр в ковидном плей-офф, досрочно покинул «пузырь» и на лёд вернулся только в марте 2021-го.

Владимир Тарасенко Фото: Richard Ulreich/ZUMA/ТАСС

Это вызвало первое обострение отношений между Тарасенко и менеджментом клуба: форвард чувствовал, что его плечо не в порядке, а «Сент-Луис» не стал заниматься дополнительным обследованием перед рестартом сезона. Форвард был недоволен двумя операциями, которые провели врачи клуба. Третья, исполненная уже другими хирургами, якобы показала, что первые две процедуры не исправили повреждения.

Вторая причина, и о ней почти открыто говорил агент игрока Алексей Дементьев — несостоявшаяся капитанская нашивка. В 2020-м из «Блюз» ушёл носитель литеры Алекс Пьетранджело, и лагерь Тарасенко, игравшего в команде с 2013-го, рассчитывал на получение «С» — всё-таки Владимир был главным долгожителем команды и ассистентом капитана. Однако нашивку получил Райан О’Райлли.

Дементьев высказался почти что прямым текстом: «Владимир провел восемь ярких сезонов в команде, выходил играть на уколах, с переломами и иными противопоказаниями, реально вёл команду за собой. Все знают его лидерские качества на льду и в жизни. Данное решение даёт нам своё понимание отношения руководства клуба к Владимиру». Дровишек подкинули и другие американские журналисты, которые писали про разногласия Тарасенко с рядом партнёров.

Тем летом «Сент-Луис» не стал защищать форварда на драфте расширения, однако «Сиэтл» прошёл мимо, взяв Джейдена Шварца. Обмена в другой клуб тоже не произошло: возможно, потенциальных покупателей насторожило состояние Тарасенко после возвращения на лёд. За игру во второй половине регулярки-2021 форвард получил «двойку» от упомянутого выше Рутерфорда, который констатировал, что Владимир стал играть хуже в тех аспектах, где раньше приносил больше пользы.

Однако новый сезон разрушил все сомнения в форме Тарасенко. Уже в пятой игре регулярки форвард сделал дубль, а арена скандировала его имя, словно забыв обо всех слухах лета. Владимир не стал устраивать забастовок в духе нулевых или цирковых номеров в духе Пьер-Люка Дюбуа, который всем своим существом показывал, как хочет обмена из «Коламбуса». Русский Танк сказал журналистам, что будет работать на 100%, пока играет в «Сент-Луисе» — и не обманул. Тарасенко набрал 82 (34+48) очка в 75 матчах и периодически отжигал в одном звене с соотечественниками Барбашёвым и Бучневичем.

Павел Бучневич и Владимир Тарасенко Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

«Он очень сильный, крепко стоит на ногах, и у него не отобрать шайбу. Его бросок в полном порядке, он постоянно ищет возможность его нанести. Несколько раз, когда мы теряли шайбу, я видел именно Тарасенко, быстрее всех катившего к своим воротам и работавшего в бэкчеке», — хвалил форварда олдскульный тренер «Блюз» Крэйг Берюбе в прошлом феврале.

В плей-офф Тарасенко выдал один из главных моментов своей карьеры — хет-трик в ворота «Миннесоты» в пятом матче первого раунда при счёте 2-2 и в серии, и в матче. Несмотря на неудачную серию с «Колорадо», именно гол Владимира стал началом камбэка «Блюз» в пятом матче серии после 0:3.

В этом году «Блюз» начали чемпионат ужасно, лидеры клуба купались в минусах из-за слабой игры в равных составах всей команды. У Тарасенко, несмотря на солидные 29 очков в 34 матчах, «-13» в полезности, и это ещё не худший показатель в команде. По процентовке очков «Сент-Луис» только 11-й на Западе, и чемпионское окно команды если не закрыто, то прикрыто до следующей осени.

Генменеджер «Блюз» Даг Армстронг показал, что в случае выгодной сделки готов расставаться со звёздами даже в те моменты, когда клуб находится в зоне плей-офф. На дедлайне 2017-го клуб выгодно продал Кевина Шаттенкирка, ещё через год — Пола Штястны: «Сент-Луис» предпочёл получить активы за игроков, которых летом не получилось бы сохранить. Как показала ситуация с Пьетранджело и предыдущим капитаном команды Дэвидом Бэкесом, которые ушли из команды бесплатно, переплачивать за имена в штате Миссури тоже не собираются.

Прямо сейчас у «Блюз» есть 16 игроков с контрактами на следующий сезон и примерно $ 13,5 млн на заполнение ещё семи мест в составе. А ведь на рынок выходит не только Тарасенко, но и капитан клуба О’Райлли, плюс выстреливший в прошлом сезоне Иван Барбашёв. Всех их сохранить в команде не удастся, поэтому один из главных канадских инсайдеров Эллиотт Фридман сообщил, что и к Тарасенко, и к РОР приковано пристальное внимание.

Владимир Тарасенко Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

Прямо сейчас Тарасенко — пожалуй, второй по силе вингер, доступный на рынке обменов после Патрика Кейна. При этом цена на лучшего американского хоккеиста может быть сильно завышена продавцом, всё-таки «Чикаго» нужны активы для перестройки. Однако игрок калибра Тарасенко все равно будет стоить покупателю и пика первого раунда, и хорошего проспекта и, вполне возможно, ещё одного пика пониже.

При этом судьба Владимира в его руках: в отличие от О’Райлли, в контракте 91-го номера есть пункт о запрете обменов, но он наверняка снимет его, если поступит предложение из подходящего места. Однако вопрос в том, какое место Тарасенко посчитает подходящим. «Тарасенко — семьянин, который может закончить сезон в Сент-Луисе и потом выбрать новый клуб уже самостоятельно», — пишет хорошо информированный Рутерфорд.

Однако есть клуб, который нарезает круги вокруг русского форварда довольно давно — и это «Бостон». «Мишки» интересовались Тарасенко ещё летом 2021-го, а в этом году представители «Брюинз» не вылезают с матчей «Сент-Луиса» — как и наоборот. «Бостон» в этом году очевидно пойдёт ва-банк и даже с учётом своего небогатого пула проспектов будет готов расстаться с кем-то из молодёжи ради реального шанса на кубок. Предложение от «Брюинз» может стать не самым выгодным из тех, что получит Армстронг — но решать здесь будет Тарасенко.

Дедлайн НХЛ состоится уже 3 марта, и следующие полтора месяца будут решающими в судьбе нашего игрока: возможно, его ударная игра повысит цену на рынке. Возможно, Тарасенко снова получит травму и тем самым снимет интригу. Есть только один факт, в котором мало кто сомневается — осенью 2023-го Русский Танк начнёт сезон в другом клубе.