«Одна ошибка — и можно больше ничего не вернуть». Эксперты — о финише регулярки в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую. Перед стартом плей-офф командам остаётся провести от 15 до 18 матчей. Эксперты «Чемпионата» оценивают, с каким багажом участники лиги подходят к решающему отрезку чемпионата.

«Говоря о турнирном положении команд, в первую очередь нужно поздравить команду СКА с выходом в игры на вылет задолго до окончания регулярного чемпионата, – говорит агент Алексей Дементьев. – Второй этап – это совсем другой хоккей, и каждая команда по-своему готовится к его проведению. Серии проигрышей, даже длительные, лидеров регулярки меня не удивят, если тренерские штабы имеют план подготовки своих команд и делают всё для того, чтобы вывести свою команду на пик к нужному моменту.

Вы знаете, надеюсь, что план подготовки есть у каждой команды, который зависит от подбора игроков. Кто-то понимает, что первый этап, находясь в верхней части таблицы, можно пройти на мастерстве и опыте игроков, а вот дальше к этому аспекту просто необходимо добавить функциональную готовность. Если команды находятся в нижней части таблицы и ограничены в мастеровитых игроках, то у них больше шансов на первом этапе в тактике «перебегать» соперников.

В обеих конференциях достаточно плотное положение команд. Какие-то борются за попадание во второй этап, кто-то решает задачи попадания в четвёрку или первую пару команд. Пожалуй, только на Западе вопрос с первой парой команд решён (СКА и ЦСКА), а вот с другими местами команд в обеих конференциях и их размещением в сетке игр на вылет могут быть сюрпризы. Думаю, мало кто сейчас даст гарантии по распределению мест и даже возможным победителям. Тем и интересен хоккей».

«Какими усилиями «Сибирь» добилась сегодняшнего результата?»

В таблице Восточной конференции первую и седьмую команды разделяет всего семь очков. Что нужно делать промежуточным лидерам – сосредоточиться на подготовке к плей-офф или бороться за высокий посев?

«Сибирь» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У каждого свои задачи. Представьте, «Автомобилист» выиграл 2 игры из последних 12. Им нужно дать уверенность игрокам, добиться побед, чтобы увереннее войти в игры плей-офф, – считает экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский. – Они оставят за собой право начать на своей площадке, это сто процентов. Здесь вопрос только один – как сберечь лидеров и дать им возможность войти в форму в плей-офф.

Если взять команду «Сибирь», то вопрос один: какими усилиями они добились сегодняшнего результата? С одной стороны, можно было бы дать лидерам отдохнуть. Наверное.

То же можно сказать и по «Металлургу». Они последнюю игру выиграли, насколько я помню, у «Салавата». Причём выиграли в третьем периоде, значит, запас выносливости у них больше по сравнению с «Салаватом Юлаевым», наладили игру. До этого у них были моменты провалов. Они только-только выходят на хороший уровень, на уровень своей игры. Скорее всего, им хотелось бы сохранить этот рисунок и этим составом войти в игры плей-офф. Я думаю, они вряд ли будут себя как-то беречь или играть от обороны. Думаю, что [в оставшихся матчах регулярного чемпионата] тактика и взаимодействия будут направлены на то, чтобы играть таким рисунком, с каким они будут выходить на игры плей-офф».

«На Востоке вообще ничего непонятно, – констатирует заслуженный тренер России Владимир Крикунов. – Сразу несколько команд имеют почти одинаковое количество очков, тут совершенно неясно, кто будет первым, а кто восьмым. Стараются и команды, на которые мало кто ставил, посмотрите на тот же «Адмирал». Битва за плей-офф в самом разгаре, очень всё интересно, посмотрим дальше, сейчас никому нельзя терять очки. Каждый день может что-то поменяться».

«Иногда восьмая команда, еле-еле заползая в плей-офф, выигрывает чемпионат»

Одна из сенсаций чемпионата – «Торпедо». Команда Игоря Ларионова демонстрирует яркий атакующий хоккей, при этом занимая место в топ-4 Запада. Но жизнеспособен ли зрелищный и энергозатратный стиль автозаводцев в плей-офф?

«Про «Торпедо» много говорили. И то, что у них нехарактерный стиль для КХЛ вообще, – вспоминает олимпийский чемпион — 1992 Андрей Коваленко. – Они играют, находятся в лидерах Западной конференции – это уже показатель. А как там будет в плей-офф, я не знаю. Иногда восьмая команда, еле-еле заползая в плей-офф, выигрывает чемпионат. И было такое на моей практике. Иногда бывает, что команда выше — и проигрывает. Придёт день – будет пища.

Может ли кто-то пошатнуть позиции СКА и ЦСКА? Я бы сказал, что плей-офф – это скоротечный турнир. Одна ошибка – и можно больше ничего не вернуть, поэтому загадывать здесь что-то очень тяжело. Да, ЦСКА и СКА являются лидерами Западной конференции и держатся вверху турнирной таблицы. Но не факт, что они пройдут плей-офф без проблем».

Крикунов, напротив, особенно отмечает позиции петербургского клуба: «На Западе выделяется лидерство СКА, да и вообще армейцы Невы сейчас показывают лучшую игру, команда уже в плей-офф, у них многое получается, много забивают, комбинационный хоккей. Конечно, ЦСКА будет стараться защитить свой титул, своя система есть и в Ярославле. Интриг хватает».

«Лёгкой прогулки для СКА не будет – это сто процентов»

СКА с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя возглавляет сводную таблицу лиги. Но может ли такое сильное желание выигрывать каждый матч сыграть с петербуржцами злую шутку в плей-офф?

«Я, честно говоря, не думаю, что СКА делает акцент именно на регулярке, – рассказывает заслуженный тренер России Сергей Черкас. – Просто играют, добавляя в каждой игре. Единственное, что выбивается – это травмы. Многие игроки, например, Прохоркин, Фальковский, очень долго не играли. Нарушение этих связей приводит к тому, что необходимо восполнять другими игроками, и это, на мой взгляд, дестабилизирует ситуацию. Сейчас эти игроки опять вводятся в состав, но им нужно время, чтобы поймать игровой ритм, восстановиться физически и вообще обрести этот тонус. Ходят такие разговоры, что тот, кто выигрывает регулярку, неудачно играет в плей-офф. но думаю, что СКА в принципе изначально ставит задачу побеждать в каждом матче – независимо от того плей-офф это или регулярка.

СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» может составить конкуренцию. Московское «Динамо» играет достаточно неплохо, кусается и цепляется в каждой игре. «Торпедо» удивляет. Конечно, я не думаю, что «Торпедо» сможет конкурировать в плей-офф. Но «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, СКА – достаточно серьёзные команды. Лёгкой прогулки для СКА не будет – это сто процентов. С учётом отъезда иностранцев лига выровнялась. На Востоке есть команды, которые дадут бой. И «Автомобилист», и «Металлург», и «Авангард», и «Салават», и набирающий силу «Ак Барс» – это всё команды, которые просто так будет не обыграть».