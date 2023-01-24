«Его бросок дарован богами». В «Вашингтоне» рассказали, как правильно пасовать Овечкину

Александр Овечкин забросил за карьеру 810 шайб — это безумные цифры. Чаще всего обозреватели, болельщики обращают внимание лишь на бросок россиянина. За этим остаётся незаслуженно забытой одна важная составляющая такой потрясающей результативности Ови: голевые передачи. На протяжении уже 17 с половиной лет разные хоккеисты подносят нападающему снаряды. Овечкин все эти годы сохраняет стабильность в превращении этих передач в результативные очки для партнёров.

Это приводит к классическому, даже банальному, но всё ещё безумно важному вопросу: что было первым? Курица или яйцо? Крутая передача или шикарный бросок? Одноклубники Овечкина ответили на этот вопрос, на эту вечную загадку.

Давний товарищ Ови по звену Никлас Бекстрём ассистировал россиянину в 276 голах — более чем в трети от всего количества. 136 передач были основными — то есть непосредственно на гол.

«Идеальный пас? Это зависит от того, где Ови находится, — сказал Бекстрём. — Очевидно, что он забивает много голов из своего «офиса», но я думаю, что его любимый трюк, вероятно, когда он заходит в зону от синей линии. Это моё любимое место, чтобы передать ему шайбу: оставить её Ови, когда он летит на скорости».

За долгую карьеру Овечкину ассистировали хотя бы на один гол 104 хоккеиста. Лишь 40 игроков не отдали ему ни одной результативной передачи.

«Когда он в хорошей позиции, ты хочешь отдать пас, потому что бóльшую часть времени Ови опасен, и он может забить гол, — сказал Орлов. — Вот почему все находят его на льду».

«Он явно хочет получать шайбу в определённых местах на льду, — сказал Том Уилсон, который помог Овечкину забить 39 голов в регулярных чемпионатах почти за десять лет. — Ты понимаешь, когда он хочет этого и где он хочет этого. Чем больше матчей вы играете, тем больше плывёте по течению, привыкаете к этому стилю, выстраиваете нужную «химию» и просто чувствуете друг друга».

Том Уилсон Фото: AP/TASS

Джон Карлсон, сменивший Майка Грина (70 ассистов, 48 основных передач в период с 2005 по 2015 год) в качестве разыгрывающего защитника главного звена «Вашингтона» в большинстве, на данном этапе считает это почти наукой. Проще говоря, Карлсон сказал: «Иногда он выходит победителем из схватки с вратарём. Иногда нужно помочь ему обыграть голкипера. Иногда это комбинация».

«Самое сложное в этом — не сделать пас на шесть метров, а попытаться не оглядываться на соперника, попытаться создать что-то ещё, потому что ты сначала смотришь на Ови, а затем на место, откуда летит шайба, — продолжил Карлсон. Он отдал 92 первые передачи и 142 ассиста в сумме на голы Овечкина — по этому показателю защитник уступает только давнему центрфорварду Никласу Бекстрёму. — Для него и его точности, возможно, это имеет большое значение. Может быть, ты затормозишь вратаря и не позволишь ему достать до броска 7-10 сантиметров. Это явно изменит ситуацию».

Карлсон занимает второе место в списке лучших ассистентов в карьере Овечкина. Третьим идёт Евгений Кузнецов (105, из них 66 — основные), затем Майк Грин, Маркус Юханссон (58, из них 31 — основная) и Александр Сёмин (45, из них 32 — основные).

«Я всегда ищу его на заднем плане, — добавил Бекстрём. — Честно говоря, я не особо ищу его крюк. Когда он хочет щёлкнуть, то обычно делает это где-то позади».

«Он словно прикрывает шайбу и движением коньков создаёт эффект рогатки, — продолжил Карлсон. — Изгиб его клюшки определённо более заметен из-за того, насколько гибкая сама клюшка. Исходя из этого, даже если ты отдашь передачу в сторону его ближнего конька, если Ови в движении, к моменту броска он всё равно будет в правильном положении».

Другие товарищи по команде смеются над вопросом об идеальном пасе на Овечкина.

«Любой, что идёт ему на крюк», — усмехнулся форвард Евгений Кузнецов.

«Не знаю, — сказал Орлов, отдавший на капитана «Вашингтона» 34 передачи. — Любой пас, когда Ови открыт, наверное?»

Дмитрий Орлов Фото: AP/TASS

Они сошлись во мнении, что наиболее важным ингредиентом правильного «питания» Овечкина передачами было простое наблюдение за тем, чтобы шайба не скакала или не находилась на ребре к тому моменту, когда она доберётся до форварда.

«Пока шайба лежит на льду и приходит на крюк Ови, ему не нужно думать о том, как правильно поступать — он просто может сразу сыграть нужным образом, — сказал Кузнецов. — Пока шайба на льду, а Ови в своём «офисе», с ним всё будет в порядке».

В конце концов, это становится чем-то инстинктивным, чем больше хоккеисты проводят времени на льду с Овечкиным, который, по их словам, не очень часто требует шайбу, потому что ему это не нужно. Товарищи по команде знают, где он находится, как отметил Уилсон, и эта «химия» со временем растёт.

«Не помешает поиграть с ним какое-то время и лучше узнать, что он делает, — сказал Маркус Юханссон, который отдал 58 передач Овечкину за два захода в «Кэпиталз». — Если ты можешь доставить ему шайбу в любое место, откуда он может бросить, создаётся впечатление, что это всегда шанс забить. Он проводит большую работу над своими бросками, так что ты просто отдаёшь ему передачу туда, откуда он может бросить, и на этом ты вроде как выполнил свою работу».

Одноклубники Овечкина знают, что он с большой вероятностью отправит шайбу прямо в ворота, и это становится ещё одной важной причиной отдать ему пас и просто наблюдать за стремительным ростом своих результативных передач по мере приближения Ови к Гретцки.

«Здорово, что у нас есть игрок, который может забивать каждым броском и всегда опасен, — сказал Орлов. — Его бросок дарован богами, и он использует его».